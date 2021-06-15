Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тодд Говард о Starfield: огромный живой мир, поиски уникального стиля и попытки вдохновиться программами NASA

В Сети также появился первый ролик о разработке игры.
+
РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro

Издание Telegraph опубликовало большое интервью с Тоддом Говардом о Starfield, первые подробности после общения журналистов с разработчиком вы сможете прочитать в нашем прошлом материале, теперь вот подоспела ещё одна порция фактов.

реклама

анонсы и реклама
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-30 000р на 14Tb Toshiba
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
-25 000р на 3070 MSI Gaming
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Тодд Говард пообещал, что реальный геймплей Starfield будет показан ближе к релизу. Сам проект можно назвать более комплексным и продуманным по сравнению с другими играми Bethesda. Ранее уже упоминалась возможность выбрать предысторию героя, которая действительно окажет влияние на сюжет. Также были упомянуты некие элементы, которые разработчики давно хотели вернуть в свои проекты. Говард заверяет, что система отыгрыша в Starfield стала на порядок сложнее и более комплексной. А вот как там будут обстоять дела с диалогами — комментария пока не последовало. Надеемся, что печальный опыт с Fallout 4 заставил разработчиков сделать нужные выводы.

реклама

Опять же, как и в случае с предыдущими играми Bethesda, в грядущей Starfield можно будет переключаться между видом от первого и третьего лица, но в приоритете окажется вид от первого лица. Другие фирменные «фишки» проектов этой студии тоже на месте: возможность «забить» на основной сюжет и отправиться выполнять побочные задания, разбивка мира на крупные города и более мелкие локации, огромный игровой мир. Последний факт особенно приятен: Тодд Говард пообещал, что в Starfield, как и в Skyrim, игрок сможет провести не одну сотню часов.

Разработчики вновь обещают полную свободу действий и систему поощрений для самых дотошных исследователей открытого мира. Кстати, он будет настолько большим, что его пришлось разместить на нескольких планетах.

реклама

При разговоре о выбранном сеттинге Тодд Говард дал понять, что это проект не «Звёздные войны», и не Star Trek — речь идёт о самобытном продукте с продуманным «лором». Разработчики убеждены, что все вопросы отпадут после того, как случится первая полноценная геймплейная демонстрация, именно тогда Starfield займёт «свою уникальную нишу».

реклама

В стилистическом плане Starfield перекликается с реальным миром и его актуальными технологиями намного сильнее, чем другие игры про космос. Данное обстоятельство делает игру более реалистичной, чего Тодд Говард ничуть не стесняется. Наоборот, геймдизайнер гордится тем фактом, что в поисках вдохновения он посещал организацию SpaceX. Именно поэтому игрок даже во время первого прохождения станет подмечать некоторые визуальные детали в Starfield, отсылающие к реальной космической программе. Сами разработчики называют такой подход в проработке визуального стиля «NASA-панком».

Важно понимать, что, при всей этой нарочитой «приземлённости», в мире Starfield будет полно творческих допущений — в противном случае игрок быстро бы заскучал. То есть, лазеры и бластеры в вакууме точно будут. Во время интервью отдельного внимания удостоилась тема необычных способностей, которыми Bethesda привыкла наделять героев своих игр серий The Elder Scrolls и Fallout. В мире TES наличие таких «абилок» обусловлено магией, в мире Fallout — радиацией и странными технологиями. В случае со Starfield авторам тоже понадобилось реализовать систему сверхспособностей героя, а вот оправдать их наличие в сюжетном плане оказалось намного труднее, но решение было найдено.

Наконец, Тодд Говард прокомментировал фразу из дебютного трейлера о том, что вселенная Starfield создавалась 25 лет. На самом деле, именно столько лет геймдизайнер прорабатывал концепцию научно-фантастической ролевой игры про исследование космоса. Конечно же, реальная разработка проекта заняла намного меньше времени.

Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на PC и Xbox Series X|S. Тем временем, на официальном канале Bethesda в YouTube уже появился первый ролик, посвящённый процессу разработки игры (не путать с анонсирующим). Конкретной информации там мало, зато разработчики украсили его новыми концепт-артами.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft bethesda starfield
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Тодд Говард о Starfield: огромный живой мир, поиски уникального стиля и попытки вдохновиться программами NASA
+
Capcom уже приступила к работе над дополнениями для Resident Evil Village
+
Долгожданная Elden Ring в деталях: шесть регионов, свобода исследования и минимум 30 часов на прохождение
12
На должность главы BioWare утверждён Гэри Маккей: студия собирается восстанавливать доверие игроков
10
Rainbow Six Siege получила поддержку NVIDIA DLSS: рост производительности в 4K составляет до 50 %
9
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl стал лидером продаж в российском сегменте Steam
51

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 38
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 30
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30
"Олды vs Ньюфаги": пять кулеров-"толстяков" vs R7-3700 Pro
74
Скидки на Windows 10 – ключи для изданий Pro и Home продаются менее чем за 10 долларов
17
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
7
Sniper Ghost Warrior Contracts 2: трудная работа
6
Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
2
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
1

Сейчас обсуждают

korney
03:24
Команды "пиздеть" не было!
Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
Александр Акуленко
03:21
Не бро!!! Видно ты ещё не сталкивался с айфонами!! Поверь мне, там уже давно все китайское!!! Говорю как пользователь этой фирмы!! Правда уже бывший пользователь!!!!
Все смартфоны Xiaomi сломались после обновления прошивки MIUI 12 / MIUI 12.5
Александр Акуленко
03:13
Нот 10, полёт нормальный!)
Все смартфоны Xiaomi сломались после обновления прошивки MIUI 12 / MIUI 12.5
fokuslotus
03:06
их спонсирует Фил Спенсер, игра выйдет временным экзом на их консоли.
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam попал на первое место категории "Лидеры продаж" в России
fokuslotus
03:04
кто видит картоху в картине ставьте плюсы ДаркШаману
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam попал на первое место категории "Лидеры продаж" в России
Partizanchik22
03:03
Интересно, администрация сайта читает комментарии к статьям этого бракодела?
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
burobay
02:54
Причем, Дарк Соулс, Бладборн и Секиро -- очень разные игры, с отличающейся боевкой и сеттингом, но дауны все равно будут пищать "ничего нового", как будто они в соулсы играли больше пары часов.
Долгожданная Elden Ring в деталях: шесть регионов, свобода исследования и минимум 30 часов на прохождение
Bratken
02:50
просто добавить в список желаемого. И когда стим прогудит, что игру выкатили, тогда и брать
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam попал на первое место категории "Лидеры продаж" в России
Bratken
02:49
с вами рубрика "Игры, которые не выйдут"
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam попал на первое место категории "Лидеры продаж" в России
SeTi2019
02:40
Не могу понять, у него углы экрана закругленные или нормальные острые (прямоугольные)? Если закругленные, не могу понять зачем так делают. А ещё смешней, как у смартфонов, у Хуавея ещё на планшетах до...
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем