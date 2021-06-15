Издание Telegraph опубликовало большое интервью с Тоддом Говардом о Starfield, первые подробности после общения журналистов с разработчиком вы сможете прочитать в нашем прошлом материале, теперь вот подоспела ещё одна порция фактов.

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Тодд Говард пообещал, что реальный геймплей Starfield будет показан ближе к релизу. Сам проект можно назвать более комплексным и продуманным по сравнению с другими играми Bethesda. Ранее уже упоминалась возможность выбрать предысторию героя, которая действительно окажет влияние на сюжет. Также были упомянуты некие элементы, которые разработчики давно хотели вернуть в свои проекты. Говард заверяет, что система отыгрыша в Starfield стала на порядок сложнее и более комплексной. А вот как там будут обстоять дела с диалогами — комментария пока не последовало. Надеемся, что печальный опыт с Fallout 4 заставил разработчиков сделать нужные выводы.

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Опять же, как и в случае с предыдущими играми Bethesda, в грядущей Starfield можно будет переключаться между видом от первого и третьего лица, но в приоритете окажется вид от первого лица. Другие фирменные «фишки» проектов этой студии тоже на месте: возможность «забить» на основной сюжет и отправиться выполнять побочные задания, разбивка мира на крупные города и более мелкие локации, огромный игровой мир. Последний факт особенно приятен: Тодд Говард пообещал, что в Starfield, как и в Skyrim, игрок сможет провести не одну сотню часов.

Разработчики вновь обещают полную свободу действий и систему поощрений для самых дотошных исследователей открытого мира. Кстати, он будет настолько большим, что его пришлось разместить на нескольких планетах.

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При разговоре о выбранном сеттинге Тодд Говард дал понять, что это проект не «Звёздные войны», и не Star Trek — речь идёт о самобытном продукте с продуманным «лором». Разработчики убеждены, что все вопросы отпадут после того, как случится первая полноценная геймплейная демонстрация, именно тогда Starfield займёт «свою уникальную нишу».

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В стилистическом плане Starfield перекликается с реальным миром и его актуальными технологиями намного сильнее, чем другие игры про космос. Данное обстоятельство делает игру более реалистичной, чего Тодд Говард ничуть не стесняется. Наоборот, геймдизайнер гордится тем фактом, что в поисках вдохновения он посещал организацию SpaceX. Именно поэтому игрок даже во время первого прохождения станет подмечать некоторые визуальные детали в Starfield, отсылающие к реальной космической программе. Сами разработчики называют такой подход в проработке визуального стиля «NASA-панком».

Важно понимать, что, при всей этой нарочитой «приземлённости», в мире Starfield будет полно творческих допущений — в противном случае игрок быстро бы заскучал. То есть, лазеры и бластеры в вакууме точно будут. Во время интервью отдельного внимания удостоилась тема необычных способностей, которыми Bethesda привыкла наделять героев своих игр серий The Elder Scrolls и Fallout. В мире TES наличие таких «абилок» обусловлено магией, в мире Fallout — радиацией и странными технологиями. В случае со Starfield авторам тоже понадобилось реализовать систему сверхспособностей героя, а вот оправдать их наличие в сюжетном плане оказалось намного труднее, но решение было найдено.

Наконец, Тодд Говард прокомментировал фразу из дебютного трейлера о том, что вселенная Starfield создавалась 25 лет. На самом деле, именно столько лет геймдизайнер прорабатывал концепцию научно-фантастической ролевой игры про исследование космоса. Конечно же, реальная разработка проекта заняла намного меньше времени.

Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на PC и Xbox Series X|S. Тем временем, на официальном канале Bethesda в YouTube уже появился первый ролик, посвящённый процессу разработки игры (не путать с анонсирующим). Конкретной информации там мало, зато разработчики украсили его новыми концепт-артами.