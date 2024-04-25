«Всего-то» пару лет подождать пришлось.

Bethesda объявила о выпуске некстген-обновления для Fallout 4. Апдейт вносит бесплатный контент и улучшения, однако вызывает сложности у пользователей модов из-за несовместимости многих из них с новой версией игры.

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Сейчас мы расскажем о ключевых изменениях, которые добавил патч, с разбивкой по всем платформам.

Для всех игровых платформ:

Маленькое обновление под названием «Остатки Анклава» с новым квестом, силовой броней, оружием и обликами.

Новые элементы «Временного решения» и «Хэллоуинской мастерской» с квестами и декорациями.

Введено меню «Установленный контент».

Многочисленные исправления ошибок и повышение стабильности работы клиента.

Для консолей PlayStation 5 и Xbox Series:

Настройки графики адаптированы под консоли нового поколения.

Режимы «качества» и «производительности» с вариациями по кадровой частоте и разрешению.

Адаптация под дисплеи с различными частотами обновления и разрешениями.

Для ПК:

Поддержка Steam Deck и доступность на Epic Games Store.

Совместимость с широкоформатными экранами.

Исправления специфичных ошибок и улучшения в редакторе Creation Kit.

С выходом новой версии, ключевой инструмент для работы модификаций — Fallout 4 Script Extender — прекратил функционирование, делая невозможным использование многочисленных модов. Создатели Script Extender уже заявили о разработке специального патча, но сроки его выпуска не определены. Предыдущую версию игры сохранить в Steam официально невозможно.

Обновление также повлияло на разработку модификации Fallout: London, вынудив её авторов отложить релиз. Теперь мододелам предстоит оценить ситуацию с патчем от Bethesda и определить новые временные рамки релиза.