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Bethesda объявила о выпуске некстген-обновления для Fallout 4. Апдейт вносит бесплатный контент и улучшения, однако вызывает сложности у пользователей модов из-за несовместимости многих из них с новой версией игры.
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Сейчас мы расскажем о ключевых изменениях, которые добавил патч, с разбивкой по всем платформам.
Для всех игровых платформ:
- Маленькое обновление под названием «Остатки Анклава» с новым квестом, силовой броней, оружием и обликами.
- Новые элементы «Временного решения» и «Хэллоуинской мастерской» с квестами и декорациями.
- Введено меню «Установленный контент».
- Многочисленные исправления ошибок и повышение стабильности работы клиента.
Для консолей PlayStation 5 и Xbox Series:
- Настройки графики адаптированы под консоли нового поколения.
- Режимы «качества» и «производительности» с вариациями по кадровой частоте и разрешению.
- Адаптация под дисплеи с различными частотами обновления и разрешениями.
Для ПК:
- Поддержка Steam Deck и доступность на Epic Games Store.
- Совместимость с широкоформатными экранами.
- Исправления специфичных ошибок и улучшения в редакторе Creation Kit.
С выходом новой версии, ключевой инструмент для работы модификаций — Fallout 4 Script Extender — прекратил функционирование, делая невозможным использование многочисленных модов. Создатели Script Extender уже заявили о разработке специального патча, но сроки его выпуска не определены. Предыдущую версию игры сохранить в Steam официально невозможно.
Обновление также повлияло на разработку модификации Fallout: London, вынудив её авторов отложить релиз. Теперь мододелам предстоит оценить ситуацию с патчем от Bethesda и определить новые временные рамки релиза.