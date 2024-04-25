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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Fallout 4 получила официальный патч с поддержкой Steam Deck и режимом с 60 кадрами/с на консолях
«Всего-то» пару лет подождать пришлось.

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Bethesda объявила о выпуске некстген-обновления для Fallout 4. Апдейт вносит бесплатный контент и улучшения, однако вызывает сложности у пользователей модов из-за несовместимости многих из них с новой версией игры.

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Сейчас мы расскажем о ключевых изменениях, которые добавил патч, с разбивкой по всем платформам.

Для всех игровых платформ:

  • Маленькое обновление под названием «Остатки Анклава» с новым квестом, силовой броней, оружием и обликами.
  • Новые элементы «Временного решения» и «Хэллоуинской мастерской» с квестами и декорациями.
  • Введено меню «Установленный контент».
  • Многочисленные исправления ошибок и повышение стабильности работы клиента.

Для консолей PlayStation 5 и Xbox Series:

  • Настройки графики адаптированы под консоли нового поколения.
  • Режимы «качества» и «производительности» с вариациями по кадровой частоте и разрешению.
  • Адаптация под дисплеи с различными частотами обновления и разрешениями.

Для ПК:

  • Поддержка Steam Deck и доступность на Epic Games Store.
  • Совместимость с широкоформатными экранами.
  • Исправления специфичных ошибок и улучшения в редакторе Creation Kit.

С выходом новой версии, ключевой инструмент для работы модификаций — Fallout 4 Script Extender — прекратил функционирование, делая невозможным использование многочисленных модов. Создатели Script Extender уже заявили о разработке специального патча, но сроки его выпуска не определены. Предыдущую версию игры сохранить в Steam официально невозможно.

Обновление также повлияло на разработку модификации Fallout: London, вынудив её авторов отложить релиз. Теперь мододелам предстоит оценить ситуацию с патчем от Bethesda и определить новые временные рамки релиза.

#bethesda #fallout 4
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Релиз масштабной модификации Fallout: London отложен на неопределённый срок из-за грядущего большого патча для Fallout 4
Выход обновления для Fallout 4, предназначенного для нового поколения консолей, создал сложности для создателей мода Fallout London
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