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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Выход обновления для Fallout 4, предназначенного для нового поколения консолей, создал сложности для создателей мода Fallout London
Но обижаться на разработчиков здесь, наверное, не имеет смысла.

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Дин Картер, руководитель проекта Fallout London, сообщил о серьёзных препятствиях, с которыми столкнулась его команда в связи с неожиданно анонсированным 25 апреля патчем для Fallout 4. Bethesda не уведомила создателей мода о планируемом релизе, из-за чего разработчикам пришлось пересмотреть график выпуска их работы.

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Картер объяснил, что запланированный значительно ранее релиз не состоялся из-за выхода Starfield в прошлом году. Теперь команде необходимо провести новый раунд тестирования Fallout London после применения патча, так как обновление может повлиять на стабильность и работоспособность мода.

Отсутствие информационного сотрудничества с Bethesda привело к дополнительным сложностям в коммуникации как с фанатским сообществом, так и внутри команды разработчиков. Фанаты, в предвкушении мода, вынуждены были столкнуться с неожиданным переносом релиза, но как есть.

Картер подчеркнул значимость проекта Fallout London, указав на необходимость предварительного информирования о подобных значительных обновлениях со стороны компании Bethesda — это позволит авторам модификаций более взвешенно подходить к вопросу выбора даты релиза.

Не смотря на просьбы Картера не обвинять Bethesda, настроения в игровом сообществе остаются напряжёнными, и многие пользователи выражают своё недовольство в комментариях. На данный момент точная дата релиза Fallout London остается неизвестной. После запуска мод будет доступен на GOG.

Что касается ожидаемого патча для Fallout 4, то он введет поддержку 60 кадров/с на консолях, исправит существующие ошибки и добавит поддержку Steam Deck.

#bethesda #fallout 4 #fallout london
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Релиз масштабной модификации Fallout: London отложен на неопределённый срок из-за грядущего большого патча для Fallout 4
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