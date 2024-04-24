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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft до сих пор продлевает лицензии на свои продукты корпоративным клиентам из РФ, хотя обещала обратное
Редмондцы планировали остановить поддержку бизнеса после 20 марта.

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По сообщениям сразу от нескольких источников, опрошенных российскими СМИ, компания Microsoft продолжает обновлять лицензии для российских корпоративных клиентов, несмотря на ранее объявленное решение о прекращении предоставления облачных услуг в России.

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Информаторы подтвердили, что хотя заявление о блокировке со стороны Microsoft остаётся актуальным, реализация этой политики проявляется неоднородно, и продления лицензий происходят через определённые каналы продаж. Даже после истечения первоначально назначенной даты для блокировки 20 марта, российские клиенты по-прежнему получают обновления лицензий.

Один из источников считает, что подобные шаги со стороны американской корпорации являются ожидаемыми, поскольку Microsoft имеет заинтересованность в сохранении своего присутствия на российском рынке и намерения в будущем вернуться к полноценной деятельности.

Первоначально ожидалось, что блокировка облачных сервисов и продуктов произойдет 20 марта, но позднее дата была перенесена на конец марта. Тем не менее, по состоянию на 1 апреля конкретные действия по блокировке не были обнаружены. В неофициальных списках к блокировке от компании Softline, ведущей переговоры с Microsoft, упоминались многие популярные бизнес-приложения и инструменты для разработки.

Ограничения в доступе к программному обеспечению для корпоративных клиентов якобы связаны с пакетом санкций Европейского Союза против России, принятым 19 декабря 2023 года, который касается ограничений на поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики в Россию. Отмечается, что эти меры не касаются продуктов для индивидуальных пользователей.

#microsoft
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