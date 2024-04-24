Редмондцы планировали остановить поддержку бизнеса после 20 марта.

По сообщениям сразу от нескольких источников, опрошенных российскими СМИ, компания Microsoft продолжает обновлять лицензии для российских корпоративных клиентов, несмотря на ранее объявленное решение о прекращении предоставления облачных услуг в России.

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Информаторы подтвердили, что хотя заявление о блокировке со стороны Microsoft остаётся актуальным, реализация этой политики проявляется неоднородно, и продления лицензий происходят через определённые каналы продаж. Даже после истечения первоначально назначенной даты для блокировки 20 марта, российские клиенты по-прежнему получают обновления лицензий.

Один из источников считает, что подобные шаги со стороны американской корпорации являются ожидаемыми, поскольку Microsoft имеет заинтересованность в сохранении своего присутствия на российском рынке и намерения в будущем вернуться к полноценной деятельности.

Первоначально ожидалось, что блокировка облачных сервисов и продуктов произойдет 20 марта, но позднее дата была перенесена на конец марта. Тем не менее, по состоянию на 1 апреля конкретные действия по блокировке не были обнаружены. В неофициальных списках к блокировке от компании Softline, ведущей переговоры с Microsoft, упоминались многие популярные бизнес-приложения и инструменты для разработки.

Ограничения в доступе к программному обеспечению для корпоративных клиентов якобы связаны с пакетом санкций Европейского Союза против России, принятым 19 декабря 2023 года, который касается ограничений на поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики в Россию. Отмечается, что эти меры не касаются продуктов для индивидуальных пользователей.