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С классическими играми серии я абсолютно не знаком. Всегда воспринимал их, как аналоги GTA в декорациях Нью-Йорка тридцатых годов ХХ века.

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Но в 2020 году компания Hangar 13 ( издатель 2К) выпускает ремейк - Mafia Definitive Edition.

Я абсолютно не любитель игр вида GTA или RDR2, но тут купился на две любимые темы: итальянская мафия и Америка 30-х годов.

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Речь в игре идет о похождениях таксиста Томми Анджело, который волей судьбы оказывается втянут в мафиозный круговорот города, в котором явственно угадывается Нью-Йорк.

Беседа в самом первом ролике игры. реклама Собственно, повествование начинается в момент встречи нашего героя с полицейским, которому он и рассказывает свою историю. Сделано это очень качественно, сильно напоминает классические фильмы о мафии.

Режиссура роликов на высоком уровне, это сразу затягивает, будто смотришь фильм. Сама игра разбита на главы, в которой постепенно разворачивается судьба нашего новоявленного мафиози.

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Ролик между главами. Характеры основных персонажей прописаны великолепно, именно такое поведение и ждешь от итальянских бандитов. Тут вопросов вообще не возникает.

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Наши будущие сотоварищи. Присутствует и "классическое" противостояние "плохой босс-хороший босс".

Наш босс, Сальери. Вступление в "семью". Но одними роликами и сюжетом сыт не будешь, это ведь игра. Тут важен и геймдизайн.

Упрощенно, игру можно разбить на основные части: гонки и езда по городу, стрельба, драки. Это опять сильно напоминает серию GTA, но сходство на этом и заканчивается (об этом чуть позже).

Перед скачиванием я уже знал, о чем игра, ее основные достоинства и недостатки. Но одно дело прочитать, другое - самому это испытать.

Расскажу свое мнение по порядку.

Езда.

Этому в игре уделяется слишком много внимания. Да, в настройках можно это действие сильно сократить, но делать этого не стал. Поведение машин неплохо реализовано.

Наш первый автомобиль. Автомобили крайне неохотно разгоняются (за редким исключением) и еще менее охотно тормозят. Поворачивают лениво, излишне свистя покрышками…

Особенно это можно с лихвой хлебнуть в главе с гонкой. Но мне повезло: зная аркадную особенность, надо просто в наглую обгонять всех, даже нарушая правила. А потом уже соперники просто "отваливаются". Победа далась с первого раза очень легко.

Момент гонки. А вот гонки с полицией по городу несколько раздражают, не нравится мне это подобие NFS…

Стрельба .

Стрельба преимущественно происходит из-за укрытий. Такое сильно упрощенное подобие Gears of War.Оружия не так и много, но и его хватает.

Одна из первых перестрелок. Здоровье не восстанавливается, надо добираться до аптечек. Присутствует и возможность стелса, но он номинален и совсем не интересен.

Драки.

Ооо, это просто нечто. Кто-то сказал разработчикам, что обязательно нужно назначить на удар и блок свои, специальные кнопки? Когда в подавляющем большинстве игр, это действия выполняют кнопки мыши. Но это полбеды, в миссии по сопровождению Сары к ее дому, я столкнулся с глюком игры.

Провожаем девушку до дома и... мордуем хулиганов. Драка с "боссом" (на деле волосатый мужик в грязной майке) затянулась на 10 минут. Уродец просто не убиваем… В один момент я свалил его ударом (ну, так подумал), но он лежа нанес мне удар и дальше драка продолжилась под углом 45 градусов к вертикали. Видимо, искусственный интеллект посчитал, что наши мозжечки довольно сильно пострадали…

В общем, игра далеко не идеальна. К тому же она, на мой взгляд, абсолютно не реиграбельна. Это вовсе не GTA, как я считал. Она крайне линейна, никаких особых побочных заданий не предлагает, да и не интересны они вовсе. Достаточно пройти сюжет и – хватит. Красивое приключение в эру становления мафиозных кланов Америки.

Что же касается графики, оптимизации. Тут все довольно достойно (вероятно,свое слово сказали патчи).

Да, ИИ неписей крайне недалекий. Особенно заметно это проявилось в поведении водителей на дороге.

Трамвай остановился на остановке (а трамвайные пути идут посередине дороги), вылезла бабуська и стала переходить дорогу. Грузовик впереди меня остановился ее пропускать и… встал намертво. Трамвай стоит, грузовик стоит. Тут проезжает встречный трамвай и тоже останавливается. Дорога фактически полностью перегорожена. И это длится примерно минуты 3. Хорошо, что получилось протиснуться между машиной и трамваем, не привлекая внимание полиции (а на соседнем сиденье буянит пьяный напарник). Очень часто пешеходы намертво встают на дороге, переходят дорогу, не обращая внимание на транспорт. Может так и было в период страшнейшего экономического кризиса…

Анимации движения и в роликах также напоминают далеко не самые новые игры.

А вот город очень симпатичен. Атмосфера тех времен передана отлично.

Ночной город. Наш район. С оптимизацией проблем не было, лишь в определенных местах были подгрузки локаций, но ничего криминального.

Переходим к тестированию.

Система:

Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3600 - 3800 МГц)

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)

Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)

Тестовым отрезком я выбрал поездку по городу на такси в самом начале игры.

Тестовый отрезок. Фпс в помещении. Настройки игры максимальные, разрешение экрана 1080р. Запись осуществлялась программой MSI Afterburner.

Результат тестирования. Как видите, никаких проблем для данной системы игра не составляет. Можно играть довольно комфортно.





Мои субъективные оценки по игре:

Сюжет: 5 (считай, игровой вариант "Крестного отца" или "Однажды в Америке")

Оптимизация: 4-

Графика: 4 (очень симпатично)

Реализация стрельбы: 4+

Реализация езды: 4- (претензии не столько к самой езде, сколько к заданиям)

Драки: 2

Реиграбельность: 2 (вряд ли снова стану ее проходить)

Вот такой очень стильный, приятный боевичок, с отличным сюжетом, но очень линейный.



