«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов

Ну, что... Я посмотрел все серии новинки от стриминговой платформы HBO Max... И остался очень недоволен такой интерпретацией Кинга.
Я очень уважаю творчество Стивена Кинга, хотя далеко не все произведения читал. Например, «Оно» прошло мимо меня. И вот, на стриминговой платформе HBO Max вышел сериал который, по мнению его создателей, «расширяет» вселенную «Оно».

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Сначала вышел трейлер, в том числе, и на русском языке. И сколько соплей и слюней было в комментариях под роликом! Все ждали и просто изнемогали от будущего шедевра. Я же, посмотрев трейлер, был совершенно другого мнения.

Во-первых, современный кинематограф (и стриминговые платформы) научили с большим подозрением относится к новинкам, и не давать им преференций изначально. Во-вторых, в трейлере уж сильно был заметен «элемент BLM-тематики». Но судить все же стоило по самому продукту. Вот и вышли в свет все 8-мь серий первого сезона. И теперь уже можно обоснованно раскритиковать данный проект.

У меня вообще нет никаких критических отношений к подбору актеров сериала. И точно нет претензий к визуалу. Он очень и очень добротный, даже по меркам фильмов, а уж для сериала – тем более. Даже вступительный ролик с песней сделан очень хорошо. Веселая песенка начинается с типичных картин 50-60-х годов прошлого века и постепенно обрастает ужасными подробностями, которые в корне диссонируют с первоначальным посылом.

 И сам сериал примерно развивается по данному сценарию. «Расширять вселенную» стали с 60-х годов. США находится в жесткой конфронтации с СССР. В Дерри, небольшом городке, живут «счастливые люди». Но раз в 27 лет, в Дерри происходят страшные события, в ходе которых исчезают бесследно дети.

Да, в Дерри обитает древнее Зло. Но тем, кто знаком с фильмами или книгой, это не будет неожиданностью. Мы уже знаем, что Зло часто предстает перед жертвой в виде танцующего клоуна Пеннивайза (его снова отлично сыграл Билл Скарсгард). 

Вообще, идея совместить клоуна и ужас – гениальная идея Кинга. Хотя, далеко не все клоунов любят. Сам сериал многослоен. Тут и история детей, ведь именно они являются основными жертвами Зла. 

И их родители. Но также ввели и военных, чего отродясь не было ни в старом сериале, ни в фильмах. Этот момент меня особенно напрягал (и не зря). Еще одна особенность сериала в том, что дети тут «выпиливаются» из сюжета с такой частотой, что даже не ясно, кто же из них будет главными героями.

 Со взрослыми тут ситуация еще хуже. Это «старая» Америка, где межрасовые отношения далеко не идеальные. И одним из основных персонажей является семья военного, которые как раз афроамериканцы. И, если в самой армии, к цвету кожи нет никаких претензий, то на «гражданке»… Соседи с неким подозрением относятся к «переселенцам», это отлично проявляется во многих сценах сериала. Но очень ярко расизм вспыхивает в момент жестокого убийства детей в местном кинотеатре. И под подозрение попадает местный киномеханик с темной кожей. 

Ненависть к нему очень велика тем более, что у него нет алиби. Вернее, оно есть, но объявить его он не смеет. Ибо это «страшный грех»: связь с ЗАМУЖНЕЙ и БЕЛОЙ женщиной!!! Поэтому – уж лучше Шоушенк, где выжить детоубийце практически невозможно. На его защиту встали местные темнокожие, да и военные подключились. И вот в иной момент ты не понимаешь, какой сериал смотришь: то ли ужасы о бесчинстве злобного клоуна, то ли драму о житие негров в США. А что же военные? У них тут сверхсекретная миссия по поиску этого Зла.

И, как нам изначально сообщают, Зло хотят применить против СССР, который уже в «подбрюшье Америки» (т.е. на Кубе). Но потом, оказывается, что все куда хуже и глупее. Сюжетная линия с военными вообще тут лишняя, ибо она не находит никакого отражения в дальнейшем (в смысле в самом фильме «Оно»). Зато она отдает далеким-далеким сиянием (кто смотрел, тот поймет). Тесно связаны со Злом и местные индейцы, которые и охраняют это Зло на протяжении столетий. 

Но их тайна становится причиной многих недопонимания со стороны тех же военных. Поэтому все и идет наперекосяк. Ну и, естественно, расширили «лор» самого Зла. Оно попало на Землю вместе с метеоритом, осколки которого и стали некой «красной линией» для Зла. Именно индейцы закопали части метеорита, создав защитный барьер для него. А уже позже, на этом месте «белые люди» обосновали городок Дерри. Зло может бесчинствовать в Дерри, но за его пределы выйти не может. 

Постепенно, нам рассказали и показали, почему Зло, преимущественно проявляется в виде клоуна Пеннивайза. Рассказали историю этого клоуна, когда он был еще человеком. 

И этот момент отдает идиотизмом. Зачем съедать клоуна, чтобы стать «привлекательнее» для детей, если и до него Оно могло принимать ЛЮБОЙ образ? Не вижу логики. А уж «семейные отношения» Пеннивайза и его отбитой дочери… 

Это уже тянет на черную комедию. «Дочурка клоуна» явно имела сильнейшие проблемы с головой, ведь она и в упор не видит, что от ее отца тут ничего не осталось. И именно ее действия приводят к сильнейшему моменту сериала – сжиганию местных чернокожих в «баре». Причем, погибли и простые люди, и военные. Ладно бы за этим стояли члены некоего клана. Так нет – типичные белые горожане.

И таких моментов в сериал очень много. И они портят общую картину, превращая «ужастик» в некое знамя «BLM идеологии». Ну невозможно от этого абстрагироваться.

В целом, я остался сериалом разочарован. Нет, я не ждал от него ничего хорошего уже по трейлеру. Но реальность оказалась еще хуже. Хотя… Уже стоит привыкать, что «расширение» и «переосмысление» легендарных вселенных идет совершенно не тем путем, что нам бы хотелось. Вспомним, как надругались над «Звездными войнами», превратив в полное феминистическое безобразие былую легенду космофантастики. Потом добавили «недостающих фактов» в легендарную вселенную Средиземья. Ну и сейчас активно добивают Хищников и Чужих. Пришло «поколение переосмыслителей».

Roditch
08:33
OpenAI в историю войдёт как компания мало того что не приносившая прибыль, так и раскрутившая дефицит на всё что связано с хранением и обработкой информации.
Эксперты сообщают о резком повышении контрактных цен на HDD-накопители
Parlous
08:31
Linux на домашнем пк ставят идиоты и вас таких 3%. Сам то ты на Винде пишешь свои комментарии и вас таких Линуксоидов 99,9%.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
dimasoid1970
08:23
И на заднем плане на баннере баба такая типа -Вах вах!)))
В Бразилии из-за ветра обрушилась копия статуи Свободы
Parlous
08:23
Игры на ltsc некоторые не пашут из-за отсутствия в ltsc магазина Microsoft Store, даже взломанные. ltsc для дома ущербная, хуже только линукс.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Parlous
08:21
Научись ставить драйвера правильно или купи нормальный сканер с нормальными драйверами под Win10. Винда у него виновата, а может производитель древнего сканера виноват, который забил болт на свои драй...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Parlous
08:16
А ты точно нормальный? Что бы увидеть какой там цвет, нужно словить bsod. А у меня его ни разу не было. Сказал синий потому что бы понятней был смысл. Я его ни разу не видел на своей Win11, поэтому за...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Антон Ершов
08:02
Много букаф, а зачем? Ставлю обычную версию, флешка подготовлена в Руфус (откл битлокер, вкл локальная учетка). Утилитой o&o shutup10 по заготовленному мной же присету выкл. все не нужное. Всё работае...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
mwc-lord
07:29
А ты точно оверклокер? И он на этом безобразии уже пару лет как не синий
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Aleksandr Arhangel
07:28
Доброе утро Все прекасно сказено Но климат другой -7 и -21 Все это работать небудет кондесат сырость )))
В Татарстане запущено серийное производство аккумуляторов по технологии EFB
mwc-lord
07:20
А мне вот тоже так кажется. Если вниматочно поглядеть статистику Steam, то там лидируют "необычные" процессоры с 8-24 ядрами и частотой ниже 4ГГц, типа такого https://e5450.com/socket-2011-3/e5-2600-v...
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
