«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)

Экранизаций готического романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» очень много. Некоторые больше тяготеют к оригинальной книге. Другие уже отдают ужасами...
Далеко не все экранизации романа Мэри Шелли я видел. Да и они были довольно посредственного качества.

В 2025 году выходит еще один фильм «Франкенштейн», созданный для стриминговой платформы Netflix. И режиссером тут был Гильермо дель Торо…

В ролях: Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Кристоф Вальц, Миа Гот, Феликс Каммерер и другие.

Дель Торо поставил задачу снять фильм, наиболее близкий к книге, хотя тут есть и небольшие отличия, которые несколько исказили первоначальный сюжет.

Все начинается с того, что нам показывают корабль, который замерз во льдах во время попытки добраться до северного полюса. На дворе 1857 год. Команда не в состоянии освободить корабль ото льда.

Внезапно они услышали сильный взрыв неподалёку. На месте они находят раненого мужчину, который остался без ноги. Раненого переносят в каюту. Но чуть позже на горизонте появляется чудовище. Экипаж начинает стрельбу по нему, но пули его не останавливают. Несколько моряков гибнет в схватке с ним. И лишь смекалка капитана позволяет избавиться от чудовища явно человеческой природы: лёд вокруг него трескается, и монстр погружается в пучину океана…

Тем временем пострадавший приходит в себя и начинает рассказывать историю о себе…

Его зовут Виктор Франкенштейн. И он учёный. Ещё в детстве любовь к науке прививал ему отец, который был очень одарённым хирургом.

Но Виктор был гораздо ближе к матери. Отец же был одержим идеей сделать из сына такого же талантливого хирурга. Шло время, и жизнь Виктора резко изменилась, когда во время внезапных родов умирает его мать, оставив на память о себе еще одного сына – Уильяма. Теперь отец полностью погружен в воспитание младшего. А Виктор теперь словно чужой в своей семье. Но смерть матери оставила неизгладимый шрам на душе, и он решает во что бы то ни стало победить саму смерть…

Когда Виктор вырос, он с головой погрузился в науку. И все искал способы сделать человека бессмертным. Кое-какой прогресс у него был. Но научный мир резко отринул концепцию Виктора, где человек мог создать себе подобного сам, без божественного влияния.

Это воспринималось или как ересь, или как обычное шарлатанство. Но один человек очень заинтересовался его работой. Звали его мистер Харландер. Он был знаком с младшим братом Виктора – Уильямом Франкенштейном. Ведь тот ухаживал за его племянницей Элизабет.

Сам же Харландер был неимоверно богат и предлагает свои услуги Виктору по созданию лаборатории, где тот будет продолжать свои опыты по созданию жизни.

Под лабораторию был адаптирован старинный замок с высокой башней, которой предстояло служить громоотводом.

 Ведь оживление Виктор решил делать с помощью мощного электрического разряда. Лаборатория была создана, но еще нужен был и «подопытный». Но хорошего кандидата всё не находилось. И Виктор решил его сам собрать из частей разных людей, благо началась небольшая локальная война, и «материала» было достаточно…

Но когда уже всё было готово, Харландер предлагает себя в качестве подопытного.

Он давно болеет «позорной болезнью» и все равно умрет. А так у него будет шанс на жизнь. Но Виктор против этого. Да и организм Харландера изъеден болезнью. Ссора приводит к случайности: Харландер падает с башни вниз и погибает. Начинается гроза, и уже ничего нельзя изменить…

Сначала кажется, что опыт прошел неудачно, труп не ожил. И расстроенный Виктор уходит спать. Но на утро возле кровати стоит оживший труп…

Виктор помещает свое создание в подземелье и пытается наладить общение с ожившим трупом.

Но, кроме слова «Виктор», создание ничего не может сказать. Тело ожило, но разума в нём нет…

Такой исход событий стал для Виктора неожиданностью. И с этим он ничего не может сделать. А тут ещё и его брат Уильям с невестой Элизабет едут к нему в гости…

Сказать правду своему брату о гибели мистера Харландера Виктор не решается и рассказывает, что того убил оживший труп. Но просит ничего не рассказывать Элизабет. А вот Элизабет находит подход к возрождённому.

И он явно проявляет к ней интерес. Даже запомнил ее имя…

Но Виктор уже принял решение: надо уничтожить замок с оборудованием и его создание. Игра в Бога зашла в тупик. Он отсылает Уильяма и Элизабет из замка, а сам подготавливает здание к взрыву. В последний момент, скорее всего, жалость к существу все же победила, и Виктор попытался спасти свое творение. Но было уже поздно: взрыв все уничтожил, да еще и оторвал ему ногу…

В этот момент в каюту врывается сам монстр. Но он не убивает капитана и Виктора, а начинает рассказывать свою версию истории…

Создание не погибло, оно вырвалось из замка прямо перед взрывом. Монстр упал в воду и позже пришел в себя на берегу. Он бродит по лесу, где на него натыкаются охотники и сразу открывают стрельбу.

Спрятаться он смог лишь дойдя до какой-то фермы. Но тут и живут эти охотники. А вместе с ними еще и слепой старик. Старик учит свою внучку грамоте, а чудовище наблюдает за ними и тоже учится…

Он научился произносить слова. А позже, когда охотники снова ушли на промысел, он уже непосредственно знакомится со стариком. И старик очень многое сделал для чудовища, чтобы оно осознало себя человеком.

Создание возвращается в разрушенный замок, где и узнает, что его сделали из кусков тел различных людей. Теперь чудовище хочет найти Виктора и задать вопросы о себе…

Тем временем Виктор уже вполне оправился от случившегося, и идет приготовление свадьбы Элизабет и его брата. И перед самой церемонией в комнату Виктора является его творение и просит его, чтобы он создал ему пару. Но Виктор категорически против повторения эксперимента. Он считает свое создание ошибкой. И это приводит монстра в ярость. Может, оно и убило бы Виктора, но тут на шум явилась Элизабет…

Виктор воспользовался ситуацией и попытался убить чудовище, но смертельно ранил Элизабет.

Монстр в ярости рушит комнату, случайно убивает Уильяма. А потом уносит умирающую Элизабет с собой…

По его следу отправляется Виктор. Они снова встречаются. И чудовище говорит, что будет преследовать Виктора всегда, не давая ему спокойно жить.

Но Виктор сам будет теперь выслеживать монстра. Но убить его почти невозможно. И вот преследование приводит его на север, где его раненого и нашли моряки…

Умирающий Виктор искренне просит прощения у своего создания.

Он не понимал, во что превратится попытка игры в Бога. Он недооценил разум своего творения и просто бросил его. Чудовище прощает Виктора, а капитан корабля отпускает его с миром…

Чудовище Франкенштейна освобождает корабль ото льда и удаляется в бескрайние ледяные равнины…

Мне фильм понравился. Из всех экранизаций о чудовище Франкенштейна, что я видел, это лучшая. Актеры также справились с ролями хорошо. Роль Виктора досталась Оскару Айзеку. А его создание неплохо сыграл Джейкоб Элорди.

Фильм – драма. Фантастическая составляющая тут отходит на второй план. Именно трагизм искусственно созданного человека на первом плане. И попытка осмысления того, имеем ли мы право на подобные поступки. Может ли человек создавать разумное существо? Уж не знаю, какова была подоплека книги (я ее не читал), но современная интерпретация также довольно актуальная. Ведь и сейчас человечество пытается играть в Бога, создавая ИИ. Представьте, а вдруг и вправду получится искусственный разум? Что мы ему скажем? Как мы будем сосуществовать рядом? Пока это теоретический вопрос, но дальше – кто знает…

Режиссер Гильермо дель Торо снял хороший фильм, хотя его «фирменного стиля» тут почти и не ощущается. Тем не менее, данную экранизацию я могу смело рекомендовать к просмотру.

франкенштейн
