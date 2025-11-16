Сайт Конференция
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов

Сегодня я расскажу о неплохих фильмах в жанре «вестернов», которые данному жанру не соответствуют на все 100%.
Я уже не раз писал статью, посвященную вестернам. И отдельным фильмам, и жанру, как таковому. А сегодня будет три не новых, но довольно интересных вестерна, которые на 100% данному жанру все же не соответствуют. Но это, как посмотреть…

«Быстрый и мертвый»

Начну с фильма «Быстрый и мертвый» («The Quick and the Dead»), который вышел в 1995 году. Режиссером фильма стал Сэм Рэйми. А на роли пригласили довольно известных актеров: Рассела Кроу, Джина Хэкмена, Тобина Белла, Кита Дэвида и Лэнса Хенриксена. Также роль была у еще довольно молодого Леонардо ДиКаприо. «Титаник» еще не вышел, и звезда актера не взошла. На главной роли же была Шэрон Стоун, которая выступала еще и в роли продюсера.

Женщина в главной роли вестерна – вот, что делает его не совсем «классическим». Ее героиня, Эллен, собирается отомстить за своего убитого отца. А убийца уже стал вполне успешным человеком. Хотя его респектабельность – лишь ширма, за которой скрывается все тот же бандит, держащий небольшой городок на «коротком поводке». А кроме того, он устраивает в городке конкурс на звание «самого меткого стрелка». Короче, «дуэли с выбыванием». Приз – солидная сумма денег. Но выиграть эту сумму еще никому не удавалось, ведь глав.злодей (его зовут Херод и его отлично сыграл Джин Хэкмен) великолепный стрелок.

Практически весь фильм будет представлять собой ту самую «дуэль с выбыванием». Тут будет и напыщенный стрелок, который на деле оказался больше шутом. Есть и наемник, которого наняли сами жители городка, чтобы ликвидировать Херода. Но главные персонажи – это сын самого Херода по прозвищу Малыш (Леонардо ДиКаприо), священник, которого буквально за шиворот приволокли на состязание головорезы Херода.

Его сыграл Рассел Кроу.

И вот его персонаж претерпел трансформацию из бандита в священника. Но былая «дружба» с Херодом дает о себе знать: под страхом смерти, его заставляют участвовать в состязании. Ну и Элли с планом свершения мести…

Фильм в прокате с треском провалился. Наверно, многим не понравилась такая трактовка вестерна с женщиной на главной роли. Да и особой глубины сюжета тут нет. Может показаться в определенный момент, что сюжет пойдет по пути «кто готовит месть, пусть роет сразу две могилы». Но этого не происходит. Все закончится довольно предсказуемо. Также есть вопросы к весьма спорной линии отношений Малыша и самого Херода. Вроде бы, Малыш его сын, но вот отношения между ними, как между совершенно чужими людьми. Да, формально есть причина, но она не выражена должным образом. Но местами, фильм очень напоминает старые вестерны 50-60-х годов.

Обычно это моменты самих дуэлей.

В общем, фильм можно смотреть, если вы любитель вестернов. И да: дух феминизма тут совершенно не чувствуется.

«Аппалуза»

«Аппалуза» («Appaloosa») – вестерн 2008 года. Можно сказать, что данный фильм наиболее «классический» из этой подборки. В главных ролях выступили Вигго Мортенсен и Эд Харрис (он выступил и в роли режиссера). На роль главного злодея Рэнделла пригласили Джереми Айронса. 

А единственная главная женская роль была отдана Рене Зельвегер. Главные персонажи – «вольные стрелки», которые приглашены в город Аппалуза для наведения порядка. Ибо там буйствует банда того самого Рэнделла. И вот мистер Эверетт Хитч (Вигго Мортенсен) и мистер Вирджил Коул (Эд Харрис) будут наводить в городе порядок, получив должности шерифов.

И все бы складывалась хорошо, если бы Рэнделла не обвинили в убийстве предыдущего шерифа города. Вот тут уже и начинается основная история фильма…

Что делает фильм не вполне типичным вестерном, так это любовная линия между Вирджилом Коулом и мисс Эллисон Френч (Рене Зельвегер).

И отношения между ними весьма странные. Нет, тут ни разу не страсть или «любовь с первого взгляда». Наиболее четко это определила местная «жрица любви» сказав, что Эллисон просто нашла мужчину, который ее оградит от всех бед. Ну, а если его не будет рядом, то она будет искать «другое надежное мужское плечо»…

Эта связь послужила причиной того, что шерифам пришлось отпустить уже осужденного на смерть Рэнделла в обмен на Эллисон. Но обмен прошел вовсе не так, как ожидалось. Да и вообще все пошло не так… Рэнделл сбежал и вернулся спустя некоторое время богатым и с помилованием от самого президента США! И просто утер нос шерифам, став фактически хозяином Аппалузы. 

Но все понимают, что в душе Рэнделл – все тот же бандит, хотя и изображает приличного человека. Более того, Эллисон постепенно сближается с ним, что не радует ни Вирджила, ни его друга Эверетта. И именно Эверетт решает положить конец правлению Рэнделла, даже ценой своей карьеры шерифа…

Фильм очень неплох, как вестерн. Да, тут очень странная любовная линия между Эллисон и Вирджилом. Причем, Вирджил все понимает, но ничего не может сделать. Ведь в его кочевой жизни никогда не было таких женщин…

Тут не особо много перестрелок, но смотреть фильм стоит.

«Поезд на Юму»

«Поезд на Юму» («3:10 to Yuma») – 2007 год. Данный фильм является ремейком фильма 1957 года, который, в свою очередь, создан на основе рассказа Элмора Леонарда. И это драма в антураже вестерна.

Есть бывший солдат, инвалид, Дэн Эванс (Кристиан Бейл).

У него очень сложная жизнь. Денег катастрофически не хватает, есть шанс потери своего ранчо. Младший сын болеет, а старший считает отца неудачником.

А жена ничем не может помочь Дэну.

В это время банда Бена Уэйда (Рассел Кроу) грабит дилижанс с деньгами.

И на их поимку отправляются детективы. Сам Бен Уэйд в одиночку решил «отпраздновать» такое ограбление и попадает в плен к детективам. Но его нужно доставить в ближайший город, где его посадят на поезд. Добраться туда будет крайне нелегко, ибо банда попытается освободить своего вожака. Чтобы усилить охрану бандита, всем желающим помочь предлагают 200 долларов, что довольно большая сумма по тем временам. И на это опасное предприятие соглашается Дэн. К нему примыкает и его старший сын Уильям. «Кортеж» отправляется в путь…

Всю дорогу нам будут показывать взаимоотношения Дэна Эванса и главаря Бена. Бандит будет и запугивать «фермера», и предлагать ему гораздо более крупную сумму за содействие побегу.

Но Дэн твердо следует своему обещанию помочь в доставке бандита к поезду, несмотря на смертельную опасность со стороны бандитов. Концовка истории будет весьма трагичной для Дэна Эванса. Но бандит Бен Уэйд оказался тем человеком, который высоко оценил принципиальность Дэна. Несмотря на то, что после убийства почти всех охранников он мог сбежать, Уэйд все же сел в поезд, чтобы соблюсти формальность договора.

Таким образом сын погибшего Дэна Эванса, Уильям, получил обещанные 200 «баксов».

Фильм хорош, и как боевик, и как драма. Актеры Рассел Кроу и Кристиан Бейл отлично сыграли своих персонажей. И я считаю этот фильм одним из лучших среди современного воплощения жанра «вестерн». Для любителей жанра – смотреть обязательно.

Вот такая небольшая подборка фильмов жанра «вестерн».


Теги

аппалуза быстрый и мертвый поезд на юму
