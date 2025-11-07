Первая игра «Gears of War» вышла в 2006 году на консоли. Может, консольщики и визжали от радости, но гордые обладатели ПК явно новинку не особо ждали. Вышла игра на ПК в 2007 году. Играл я в нее гораздо позже, не помню когда, но условных конкурентов уже «распробовал». Но игра не впечатлила, несмотря на то, что фантастические шутеры люблю. Но вот именно такой режим «шутеринга» мне не понравился. А уж заявление, что это «тактический шутер»… «Ну да, ну да», — подумали поклонники «FEAR»…

реклама





Вся «тактика» сводилась к отсиживанию за препятствиями.

Типичная перестрелка...Иногда в метре от противника. Это так глупо… Следующий момент, который бесил, — надо всадить большое количество пуль в противника, прежде чем он умрет. Даже на низком уровне сложности. А это влечет другую проблему — постоянный мониторинг магазина патронов. Ведь вы помните, как происходила перезарядка? Абсолютно никчемная «инновация», требующая постоянно отвлекаться от «поля боя» на полоску магазина. Может, фанатам приставок такие проблемы и неведомы, но на мышке и клавиатуре это не особо удобно. Был еще момент с тряской оружия при стрельбе.

реклама





Стрельба к оригинале на «троечку»Она излишняя. Да, в тех же «боевых шутерах», наподобие «Call of Duty», отдача оружия не такая сильная, как в реальности. Но это же игра, и такое отступление вполне оправдано. Тут же при стрельбе «колбасит» во все стороны. Стрелять в даль очень неприятно. Это основные проблемы в игре, которые сразу не понравились. К графике я был вполне толерантен (опять же: «Crysis» к тому времени я уже прошел), а вот некоторые миссии просто убивали. В начале выносила мозг миссия по выводу «слепыша» под удар спутника. Как же это мне не понравилось! Но игру я прошел до конца, много помучившись с финальным боссом. И всё! На этом мое «знакомство» с серией игр окончилось. Где-то так и осталось сохранение самого начала «Gears 5» (вышла в 2019 году), которую я забросил.

В общем, особой любовью к серии я не проникся, хотя именно такой визуальный стиль солдат мне импонировал (такие мордовороты встречались и в других играх).

Впечатление от игры

И вот, словно очнувшись от беспамятства, была выпущена «ремастированная» версия первого «Gears of War» — «Gears of War: Reloaded».

Русский язык имеетсяИ я в нее немного поиграл. Особо долго в ней задерживаться не было смысла, ведь основное отличие было в графике.

реклама





Но игра уже с самого начала меня отрицательно поразила включенная функция озвучки всего текста. Ох уж эти зумеры… Видно, уже и читать не умеют…

Игра получила новую графику в самой игре и в роликах. Причем, вероятно, именно новые текстуры (как указано в настройках графики – 4К) сильно «раздули» размер самой игры.

Игра стала «жирнее» в 7 раз...Для понимания, что же стало лучше и насколько, я играл параллельно сразу в обе версии. Сначала пару глав в новой игре, а потом эти же главы в оригинальной. Если сказать кратко: отличие только в лучшей графике.

Оригинальный ролик

реклама





Ролик в ремастере

Текстуры в оригинальном ролике...

и в ремастереНо есть и парочка нюансов, которые стоит отметить. Я играл на низком уровне сложности. И мне показалось, что в новой версии «Gears of War: Reloaded» урон наносят по мне меньше. Не уверен на все 100%, но так ощущается. А второй момент – тряска при стрельбе стала поменьше. И это явно комфортнее.

Есть мнение, что игру сделали для современного поколения «игрунов». Дескать, в старую версию играть им больно глазам. А вот в новой эта проблема решена. Спорить не буду, графика заметно приятнее глазу.

Начало в оригинале

Начало в ремастере

Вода в оригинальной игре

Вода в ремастереНо дело в том, что сама игра уже устарела как шутер! Она просто безобразная в этом плане. Сравните с любым фантастическим шутером и поймете, что игре «Gears of War: Reloaded» ловить нечего. Она просто уступает новым играм по всем параметрам. А ведь именно стрельбу можно было сделать лучше. Или наделить врагов хоть подобием интеллекта. Но куда там: вам графику дали? Вот и «радуйтесь»…

И в этом аспекте создатели ремастера наступили на те же грабли, что и 99% создателей всех ремастеров: кроме графики они ничего не меняли! Из положительных примеров можно отметить разве что «Dead Space», где не ограничились лишь «косметикой», а переработали некоторые моменты культовой игры (в лучшую сторону, причем).

Но создатели «Gears of War: Reloaded» решили «срубить бабла» на быструю руку.

Графика в игре

Ладно, что там припасено по графике в игре?

Настройки графики

Апскейл от AMDАвтоматическая настройка графики накрутила мне что-то несуразное, что пришлось полностью поменять. Например, даже максимальные текстуры (те самые 4К) потребляют 6 Гб видеопамяти, что с запасом для моей GTX 1070. Но по умолчанию стояли средние настройки…

В игре есть апскейл. Но толком не понятно, это относится лишь к FSR 3.1 или к внутриигровому апскейлу? Этот момент выполнен несколько бестолково.

Без апскейла

С апскейломПо итогу я выставил максимальные настройки, отключив размытие.

Тестирование и выводы по ремастеру

Тестирование пройдет на системе:

• Процессор: Intel Core i7–8700T;

• Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;

• Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070;

• Операционная система: Microsoft Windows 10;

• Разрешение монитора: 1920х1080.

Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX.

Тестовым моментом был выгон того самого «слепыша» под удар со спутника.

График фреймтайма

Итог тестаНу что тут сказать? На сколько игра выглядит лучше оригинальной версии, на столько же она и прожорливее. Но, глядя на объем игры, задаешься вопросом: «Создатели, про оптимизацию-то слышали?»

Дело в том, что графика намного лучше старой игры, но вообще-то не поражает взгляд.

Есть игры куда круче, да и требующие меньше ресурсов. Такое впечатление, что все силы бросили в улучшение освещения, большую детализацию дальних планов, да в текстуры.

Дальние планы неплохо переработалиНо игра как была «деревянной», так ей и осталась. Те же диваны в комнатах, словно какой-то мод от «Васяна» для «атмосферы».

Физики тут нет, оружие такое же простенькое на ощущение. Для современной игры это очень плохо.

А ведь за это надо заплатить… И мой совет: не надо ЭТО покупать! Не стоит эта поделка того.