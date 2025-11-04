Начнем с фантастического боевика, который снял Дж.Дж. Перри:

«Мир в огне» («Afterburn»)

реклама





Я был уверен после просмотра трейлера, что фильм хотя бы среднего «эшелона». Но на деле всё оказалось не так…

В главных ролях тут снялись Дэйв Батиста и Ольга Куриленко.

реклама





И если для Батисты это попытка удержаться на определенном уровне карьеры, после взлета его роли в «Стражах галактики», то у Куриленко «лучшие годы» миновали…

Итак, мы имеем мир после некоторого «апокалипсиса». И персонаж Батисты (его зовут Джейк) занимается поиском всякого ценного и интересного по заказам.

В данном ремесле он лучший. И вот местный царек (примерно так он себя и считает) Август (Сэмюэл Л. Джексон) хочет, чтобы Джейк нашел Мону Лизу на очень опасной территории во Франции.

реклама





Дело в том, что перед войной правительство всё ценное и раритетное вывезло и спрятало в одном уединенном месте. И теперь информация о местонахождении схрона появилась у Августа. И достать это ценное может только Джейк. Но он не хочет ввязываться в эту опаснейшую авантюру. Но Август не терпит возражения, тем более предлагает существенный «барыш» за работу. Делать нечего – Джейк отправляется во Францию…

А там орудуют российские войска… Вот такое у нас будущее… И командиром там очень плохой человек – Волков.

реклама





И он тоже заинтересован в находке того схрона. Джейку помогает местная «повстанка и борцуха за свободу» Дри (Ольга Куриленко). И вот наша парочка продвигается к месту схрона на спортивном внедорожнике.

Каково же было удивление Джейка, когда «Мона Лиза» оказалась… атомной бомбой. И вот с ее помощью«король Август» хотел «упрочить свой мир». Собственно, Волков намеревался сделать то же самое. И теперь Джейк должен сделать так, чтобы оружие никому не попало в руки.

Фильм откровенно слабенький, малобюджетный. Если предыдущая картина с Дэйвом Батистой, «В потерянных землях», был вполне «смотрибельным», то данный фильм этим качеством не обладает. Я смотрел фильм со скукой. Даже драки тут весьма посредственные, а ведь драться Батиста точно умеет…

Короче, данный «шедевр постапокалипсиса» я вам смотреть не рекомендую.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» («I Know What You Did Last Summer») 2025 года сняла Дженн Робинсон. Женщина в роли режиссера — не жди ничего хорошего. Обычно этот принцип работает безукоризненно. И в данном случае это правило оправдало себя.

По факту, мы имеем ремейк картины 1997 года. Но не совсем. События происходят в том же самом городе, но спустя десятилетия. А сюжет практически полностью копирует первый фильм франшизы. Группка бестолковой молодежи оказывается причастной к гибели водителя на горной дороге.

И спустя год кто-то им начинает намекать, что знает о том, что они сделали прошлым летом.

Точно также молодежь начинает гибнуть от рук таинственного убийцы. Точно также не ясно, чем мотивирован преступник, ведь вина молодежи тут очень притянута за уши (в отличие от первого фильма). Для повышения интереса в фильм пригласили и актеров из оригинального фильма. Очень мельком тут появляется Сара Мишель Геллар (ее персонаж ведь погиб в первом фильме).

И довольно значимую роль отвели персонажам Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принца мл.

Дженнифер играет роль психолога в местном университете, она так и не отошла от той трагедии. А персонаж Фредди играет рыбака.

И его роль даже более значительна, чем кажется изначально…

Фильм получился глубоко вторичен. Он намного хуже первого фильма франшизы. Режиссер просто пыталась сыграть на ностальгии, но получилось плохо. Нет, претензий к сценам убийств лично у меня нет.

Но вот всё остальное… Обычно актеров для молодежных триллеров подбирают по внешним признакам. Они должны быть симпатичными. Таланта тут не требуется. Но состав нового фильма не может похвастаться и внешностью. Опять мода на «среднестатичных женщин» тут показана во всей красе. Да и «повесточка» оставила свой небольшой след.

Для сравнения я просто пересмотрел фильм 1997 года. И убедился, что сейчас снимать точно не умеют. Фильм смотреть не рекомендую.

«Битва за битвой» (2025)

Это самый странный фильм 2025 года лично для меня. Он такой противоречивый, что я вообще не могу сформировать свое мнение о нем. Да, тут снялись отличные актеры: Леонардо ДиКаприо, Шон Пенн, Бенисио Дель Торо.

Да, тут не самый плохой режиссер Пол Томас Андерсон. Да, тут сатира на современную Америку. Но вот как к этому относиться? Если очень поверхностно и хлестко: это плевок в Трампа и его политику. А если разбираться…

Сюжет строится на том, что есть некая «революционно-феминистическая BLM» группировка. И они борются с ограничениями против незаконных мигрантов, грабят банки (типа богатых) и совершают разнообразные акты «устрашения». Обходятся без жертв, хотя при одном ограблении был убит охранник. И на группировку идет жесточайшая облава. Но это «внешние проявления». А внутри у нас — «бестолковая лав-стори» между персонажем ДиКаприо и «BLM-активисткой».

И даже наметился ребеночек.

И это вынудило персонажа ДиКаприо «отойти от дела» ради маленькой дочери. Но «мамаша-революционерка» всё рвётся в бой. А ещё мы узнаем, что ребеночка она «сотворила» от злейшего врага их движения – полковника Стивена Дж. Локджо (его очень хорошо сыграл Шон Пенн)…

Спустя 16 лет ДиКаприо все еще один возится с подросшей дочерью, ведь «маман» исчезла. А Стивен Дж. Локджо начинает на них охоту.

И вот весь фильм задаешься вопросом: а каково отношение создателей фильма к персонажам? Я не понял и к концу фильма. «Революционеры» просто безобразные, на мой взгляд. Их методы мало отличаются от действий террористов. Да еще и «маман» оказалась знатной «крысой», сдав своих подельников. Но и «правительство» не лучше. Там просто сборище отъявленных расистов и нацистов. Хотя использовать на своих предприятиях рабочую силу мигрантов нисколько не чураются. И, по-хорошему, тут, кроме персонажа ДиКаприо и «его дочери», нет нормальных персонажей.

Некому особо сопереживать. Да, актеры неплохо справились. Но и только. Смысл фильма ускользнул от меня. Или действительно Голливуд «негодует» нынешним президентом, или режиссер применил формулу «чума на оба ваших дома». Не знаю…

Вывод прост: есть такой фильм с сатирической подоплекой на современную Америку. А уж выводы делайте сами.