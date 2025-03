Итак, вторая часть статьи, о лучших на мой взгляд фильмах, которые получили премию Оскар.

"Танцующий с волками" ("Dances with Wolves") - 1991 год.

Этот фильм - детище Кевина Костнера от начала до конца. Здесь он выступил, как исполнитель главной роли, режиссер и продюсер. Это вестерн с явным драматическим акцентом. Изначально, я не питал надежды, что фильм длиной в три(!) часа мне понравится. Но я ошибался: это очень хороший фильм. Во всех аспектах.

"Молчание ягнят" ("The Silence of the Lambs") - Оскар 1992 года.

Джоди Фостер и Энтони Хопкинс в главных ролях. Детективный триллер о самом известном "кинолюдоеде" Ганнибале Лекторе...

Наверно, все этот фильм смотрели или слышали о нем. Теперь - уже классика детективного триллера.

"Непрощенный" ("Unforgiven") - 1993 год.

Самый драматичный и своеобразный вестерн-фильм с участием Клинта Иствуда. Иствуд не только снялся в самом фильме, но и был режиссером картины. Фильм о том, как наемнику, который кажется ушел на покой, прошлое не дает покоя... Посмотрите, вам понравится.

В 1994 году премию получил фильм "Список Шиндлера" ("Schindler's List")

от режиссера Стивена Спилберга. Обычно, военные драмы я не смотрю. Но этот фильм посмотрел уже после того, как он получил награду. Это тяжелый фильм. О том, как промышленник, рискуя, пытается спасть евреев из концлагерей. Фильм основан на реальных событиях, хотя бытует мнение, что история была не совсем такой... Не знаю, но фильм очень хороший. Думаю, что его стоит смотреть в обязательном порядке.

"Форрест Гамп" ("Forrest Gump") - 1995.

"Странный" фильм о "странном" человечке. Том Хэнкс в главной роли. Не могу дать определение этому фильму. Просто посмотрите его сами, все поймете...

А в 1996 году Оскар получил фильм с участием Мэла Гибсона - "Храброе сердце" ("Braveheart").

Это историческая драма о борьбе шотландцев за независимость от Англии в XIII веке. Мэл сыграл роль шотландского национального героя Уильяма Уоллеса, бросившего вызов королю Англии Эдварду. Неплохой фильм для тех, кто любит исторические фильмы.

"Титаник" - 1998 год.

Фильм Джеймса Кэмерона сорвал целую кучу наград. Но я вот не оценил данный фильм... Не люблю подобные "сюсе-пусечные истории". Да и Лео в данной роли меня не впечатлил совсем. Но это мое субъективное мнение. Фильм-то очень качественный! Не чета поделке "Анора"...

"Гладиатор" ("Gladiator") - 2002 год.

Великолепная историческая драма! Бывший генерал и гладиатор Максимус в исполнении Рассела Кроу вышел шедевральным! Отличный фильм, смотреть надо обязательно. И вот в этом контексте не понятно: что толкнуло старика Ридли Скотта снять продолжение? Так жидко оподливиться...

А в 2002 году Оскар получил фильм, где опять в главной роли снялся Рассел Кроу... Это "Игры разума" ("A Beautiful Mind").

Это очень тяжелый фильм. О выдающемся математике, который страдает шизофренией. Такие фильмы нужно смотреть только осознанно. Иначе, не получите никакого удовольствия.

Я не люблю мюзиклы. Но вот буквально парочку смотрел, был грех...

В 2003 году премию Оскар получил мюзикл "Чикаго", который снял Роб Маршалл.

В фильме снялись Рене Зеллвегер, Кэтрин Зета-Джонс, Ричард Гир, Джон Си Райли, Куин Латифа и другие. Тут вам и хороший сюжет. И отличная музыка. Сравните этот фильм с непотребством второго "Джокера": разница налицо...

"Властелин колец: Возвращение короля" ("The Lord of the Rings: The Return of the King") -2004.

Не с первой попытки, но трилогия сумела отхватить главный Оскар. И тут тоже нечего говорить: просто один из лучших фэнтезийных фильмов в истории...

2005 год - "Малышка на миллион" ("Million Dollar Baby").

Этот фильм снял Клинт Иствуд, который сыграл одну из главных ролей, наряду с Хилари Суэнк и Морганом Фриманом. Отличная спортивная драма с очень печальным концом...

2007 год - криминальный боевик "Отступники" ("The Departed").

Одна из лучших ролей Леонардо диКаприо (но премию не получил... хе,хе...). Снял данный фильм Мартин Скорсезе. И это один из лучших криминальных боевиков в моем рейтинге. Отличный подбор актеров (Леонардо ДиКаприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон, Марк Уолберг, Мартин Шин, Рэй Уинстон, Вера Фармига) и очень хороший сценарий. Рекомендую посмотреть.

"Старикам тут не место" ("No Country for Old Men") - 2008 год.

Братья Коэн сняли весьма занимательный боевик. Блистательный актерский состав: Томми Ли Джонс, Джош Бролин, Келли Макдоналд, Вуди Харрельсон... А уж как хорош Хавьер Бардем в роли наемного убийцы! Отличное кино.

В 2009 году Оскар взял фильм "Миллионер из трущоб" ("Slumdog Millionaire").

Вообще-то, смотрела фильм жена. Ну и я за компанию. Не понравилась, не мое. Но фильм имеет право на награду. Хоть смысл имеется. В отличие от "Аноры"...

"Повелитель бури" ("The Hurt Locker") - 2010 год.

Сняла фильм Кэтрин Бигелоу. И получилось очень хорошо. До этого момента, я воспринимал актера Джереми Реннера, как "остроглазого лучника", не более. Но тут он предстал в совершенно другом амплуа... Говорить об этой военной драме бессмысленно. Лучше всего скажет о фильме его слоган: "Война - это наркотик". В точку.

Осталось совсем чуть-чуть...

В 2013 году премию получил фильм Бена Аффлека - "Операция "Арго" ("Argo").

Фильм основан на реальных событиях, когда американские спецслужбы спасали из Тегерана во время исламской революции американцев. Никогда не думал, что хороший актер Аффлек еще и неплохой режиссер. Получился остросюжетный шпионский фильм.

Фильм "Форма воды" ("The Shape of Water")

режиссера Гильермо дель Торо получил премию в 2018 году. Это добрая сказка. О любви красавицы и чудовища. Ну, с красавицей я загнул, но тем не менее... Фильм добрый, интересный. Со всеми "атрибутами" фильмов от дель Торо.

Последним "оскароносным" фильмом, который я посмотрел, стал "Оппенгеймер".

Оскар он получил в 2024 году. Не лучший фильм. Не строго следует исторической канве. Тем не менее, его можно смотреть. Вот "Барби" я вытерпел в течение 15-ти минут, на большее не хватило. А этот досмотрел до конца. Историко-биографическая драма о создании ядерного оружия в США. Главную роль неплохо отыграл Киллиан Мерфи.

И вот, смотря на такие фильмы, я просто не понимаю, как такое кинцо, как "Анора" могла вообще попасть в список претендентов на премию? Неужели нет ничего лучше? А ведь раньше было...

P.S.: лучшим фильмом 2025 года стал... "Анора"... Про "любовь" чмошника и хабалки... Голливудский стыд...