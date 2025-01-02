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"Ларго Винч: Гнев прошлого", "Конклав", "Ограбление по-аризонски": краткий обзор фильмов

В очередной раз расскажу о новинках мирового кинематографа, которые вышли на экраны в 2024 году.
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Сегодня я в очередной раз буду рассказывать о новинках кинематографа, с которыми познакомился недавно.

Начну с фильма "Ларго Винч: Гнев прошлого" (оригинальное название "Largo Winch: Le prix de l'argent").

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Режиссер: Оливье Масс-Депасс. В ролях: Томер Сисле, Нараян Дэвид Гектер, Супачай Гирдсуван, Джеймс Франко, Наруапан Кхиаврам, Клотильда Эсме и другие.

Это франко-бельгийский боевик о приключениях миллиардера Ларго Винча (Томер Сисле). На "задворках мира", где Ларго проводит свои "традиционные" благотворительные деньки,

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 некие наемники совершают попытку похищения его сына. Неудачно, скажем так. Хотя… Машина с ними, Ларго и его сыном падает в реку. Из нее выбирается лишь сам Ларго и несколько дней отупленно ищет сына. Уже несколько позже, на поиски подключают все страну. Ну уж местность вокруг реки точно поставили на уши. Ларго "ушел в себя": теперь нет сына, а его жена давно уже умерла…

Слухи об исчезновении сына всколыхнули весь мир, ведь Ларго – богатейший человек на Земле. Все это негативно отражается на финансовой стабильности группы компаний. А тут еще и некто неизвестный срывает презентацию новейшего электрочайни…электролайнера, способного к межконтинетальным полетам. Незнакомец четко и ясно выразился, что всю империю Ларго разрушит. Кто он? Что ему надо? Все это вы узнаете, посмотрев этот фильм.

Лично мне фильм не понравился. Да, я знаком с персонажем Ларго Винча еще по первому фильму "Ларго Винч: Начало" ("Largo Winch"), который вышел в 2008 году. И о нем я благополучно забыл ровно до момента знакомства с новым фильмом. И это говорит о многом: меня вообще не впечатлил этот герой комикса. Ни разу не интересен. Да и сам новый фильм откровенно слабый и полон нелогичностей. Начнем с того, что управленец из Ларго, как из собачьего хвоста сито. Он абсолютно не интересуется делами компании. На чем основан такой вывод? Он не в курсе, что канадский филиал мутит какие-то мутные сделки, выводя большие активы в никуда. А еще финансами компании "играют" на бирже… И это все вскрывается лишь при этом кризисе. Дело доходит до того, что совет просто отстраняет Ларго от руководства компании! И при этом не собирается вытаскивать его из тюрьмы в Канаде! За что его туда посадили? Его подставил тот самый незнакомец (Джеймс Франко).

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 Но само это событие показано крайне идиотски: они находят Ларго без сознания рядом с убитой женой того самого руководителя канадского филиала компании. Наверно, полиция подумала, что молодой и физически крепкий Ларго очень долго убивал престарелую женщину (попутно устроив бардак в квартире), а потом от усталости потерял сознание рядом с жертвой… Нормальный адвокат камня на камне не оставил бы от этого обвинения. И уж вытащить миллиардера под залог – вообще не проблема. Но он брошен и вынужден бежать самостоятельно. И вот тут, ему в компаньоны набивается некая сопливая блогерша (типичная сильная и независимая, и ужасно языкастая), которая просто выбешивает своим поведением.

По идее, она должна поддерживать интерес в фильме, но меня она просто бесила. Абсолютно ужасный персонаж! Наглая, надменная, которая даже на грани смерти ведет видеоблог в прямом эфире! Ну, ведь чушь полная. А несколько минут спустя, она уже на полных щах принимает участие в поисках пропавшего сына Ларго.

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История самого сына также заслуживает отдельной критики. По идее, он должен был погибнуть. Допустим, что он спасся. Но его активно искали и не могли найти. Все считают его мертвым, но Ларго не отчаивается. И сын, действительно, жив. Его нашли какие-то монахи. Правда, память парню отшибло. Но что мешало монахам сообщить о нем полиции или властям? Типа не в курсе? Так вся страна на ушах из-за этого! Это было сделано ради одного "неожиданного поворота" в духе убогих мексиканских сериалов. И это явный намек на продолжение истории…

"Конклав" ("Conclave").

Это такой драматический детектив. Хотя, насчет "детектива" спорно… Режиссер: Эдвард Бергер. В ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Серджо Кастеллитто, Лусиан Мсамати и другие.

Умирает папа римский. Собирается конклав кардиналов католической церкви. Он должен выбрать нового главу церкви. Руководит конклавом отец Лоуренс (Рэйф Файнс),

который обладает очень выдающимися организационными способностями. Ничего не сулило неожиданностей. Но тут выясняется, что появился новый кардинал, о котором никто ничего не знал. Но он предоставляет документы, подтверждающие его полномочия. Этот новый член конклава прибыл аж из Кабула!

Но, оказалось, что этим все не ограничивается, тут все гораздо сложнее, есть некая тайна, которая может кардинально изменить ход голосования конклава…

Я особо ничего хорошего не ждал от данного фильма. Что может быть таинственного и остросюжетного в выборе нового понтифика? Но некая "детективная" завязка имеется. И она довольно неплохая. Да, это не классический детектив в том понимании, что подразумевается обычно. Но некая тайна имеет место быть. И не одна. Все это приводит к тому, что лидеры голосования "отваливаются" один за другим.

Но, кто же станет новым папой?

Фильм мало что имеет общего с реальностью. Да и мы на самом деле практически ничего не знаем о таинстве таких голосований: Ватикан бережет свои секреты похлеще спецслужб. Сама процедура выборов довольно демократичная, но имеет один нюанс: избранник должен набрать определенное количество голосов. Поэтому заседание конклава может продолжаться долго, пока не выберут понтифика. При этом, все "избиратели" максимально изолированы от всего мира, чтобы никакая информация не просочилась в прессу. 

Я бы рекомендовал этот фильм тем, кто любит камерные детективы, без всяких активных действий. Фильм хороший, да и актерский состав подобрали неплохой.

Правда, финал в реальности вряд ли мог состоятся (на то есть причина), но об этом вы узнаете в самом конце фильма…

"Ограбление по-аризонски" ("The Last Stop in Yuma County").

Режиссер: Фрэнсис Галлуппи. В ролях: Джим Каммингс, Ричард Брейк, Николас Логан, Джоселин Донахью, Майкл Эбботт мл., Фэйзон Лав и другие.

Некто Кнайф Сейлсман едет на день рождение дочери. По дороге у него заканчивается бензин и он заезжает на ближайшую заправку. Но бензина нет и ему предлагают скоротать время в придорожном кафе.

А несколько позже, сюда заезжают два бандита, которые ограбили банк.

 И они тоже остались без топлива… Постепенно, кафе наполняется такими же "страдальцами". И атмосфера накаливается…

Уже с самого начала, можно подумать, что снимал фильм Квентин Тарантино. Квентин Тарантино после многих бессонных ночей… Уж очень похожий стиль. И съемки, и подача самого сюжета.

 Да и развитие оного происходит "по заветам" маэстро. Когда я читал рецензии на фильм, то сходство с "тарантинщиной" мне казалось притянутым за уши. Но, когда сам посмотрел фильм, то полностью согласился с этим. Несмотря на то, что в фильме снялись малоизвестные актеры (мне лично знаком лишь Ричард Брейк, который сыграл одного из бандитов),

это нисколько не повлияло на реализацию сценария. Очень достойно. От начала до самого конца (нет тут и хеппи-энда). 

Если вам нравятся фильмы Тарантино, то можете посмотреть и этот фильм. 


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конклав ларго винч ларго винч: гнев из прошлого ограбление по-аризонски
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