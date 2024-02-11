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Nivan
Сервис Google One достиг отметки в 100 миллионов платных подписчиков
Аналитики оценивают годовой доход от подписок Google в $30 млрд, люди готовы платить за удобство и расширенную функциональность

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Компания Google в последние годы значительно урезала объемы бесплатного облачного хранилища для своих пользователей. В частности, в 2021 году была отменена неограниченная емкость для фотографий в Google Фото. Теперь каждый аккаунт получает всего 15 Гбайт на все приложения и сервисы Google. 

Такая политика вынуждает людей прибегать к платным подпискам для получения дополнительного места. И стратегия оказалась весьма успешной для Google. Как заявил гендиректор компании Сундар Пичаи(Sundararajan Pichai), количество подписчиков сервиса Google One уже превысило 100 миллионов пользователей.

Подписку Google One запустили в мае 2018 года, она предоставляет из себя дополнительное облачное хранилище для Фото, Диска, Gmail и других сервисов Google. Помимо этого, в подписку входят полезные бонусы вроде VPN, защиты от вредоносных сайтов и мониторинга даркнета.

Можно выбрать один из нескольких платных тарифных планов Google One объемом от 100 Гбайт до 30 Тбайт. Цены варьируются от $1,99 до $299,99 в месяц в зависимости от выбранного пакета хранилища. Также доступна ежегодная оплата со скидкой.

Таким образом, несмотря на отказ от ряда ранее бесплатных услуг, Google эффективно конвертирует своих пользователей в подписчиков платного облачного хранилища. Активная монетизация сервисов компании приносит свои плоды, о чем свидетельствует впечатляющее количество абонентов Google One. Этот кейс показывает, как грамотно выстроенная стратегия продвижения платных услуг может обеспечить солидный и стабильный доход, сообщает Pcmag.

#google #google one
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