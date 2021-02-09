Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

До чего дошел прогресс — Xeon E5450 vs. Core i3-8100 в современных приложениях и играх

Детальное сравнения производительности 4-ядерных процессоров Intel 2007 и 2017 годов выпуска в играх и неигровом программном обеспечении.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 Ti - смотри цену СИДЯ
RTX 2080 Super в продаже - цена супер
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Введение

Несмотря на неумолимый ход технического прогресса, рост вычислительной мощности компьютерных комплектующих на короткой дистанции (длиной в пару лет) обычно не выглядит столь уж впечатляющим. Взять, к примеру, уже ставшие мемом "жалкие" 5% прибавки к IPC в очередном поколении процессоров Intel — согласитесь, такое. Конечно, всегда можно аргументировать, что пример выбран максимально подходящий под вышеобозначенный тезис: Intel последние годы занимался лишь оптимизацией крайне удачной на момент своего выхода микроархитектуры Skylake, существенным образом свои процессоры не перерабатывая, так что и ожидать хотя бы двузначного прироста IPC от поколения к поколению здесь не стоило. У AMD, например, приросты IPC при переходе от Zen к Zen 2 и от Zen 2 к Zen 3 вполне себе двузначные, но это опять же около 15%, что выглядит впечатляюще разве что на фоне упомянутых выше показателей Intel и в отрыве от контекста. А контекст состоит в том, что несмотря на значительный рывок в IPC при переходе на первое поколение микроархитектуры Zen, процессоры этой архитектуры лишь приблизились по показателям IPC к представителям актуальной на тот момент очередной оптимизации Skylake. И поэтому двузначный прирост IPC при переходе от Zen к Zen 2, когда AMD наконец-таки догнала Intel, а затем и при переходе от Zen 2 к Zen 3, когда AMD удалось уже обогнать конкурента, не должен вводить в заблуждение — столь высокие на фоне Intel показатели прогресса от поколения к поколению у AMD в последние годы обусловлены тем, что точка отсчёта (Zen) была всё же заметно ниже лучших представителей Intel того времени.

реклама

Но речь сейчас, конечно же, не о противопоставлении AMD и Intel, а о том, что в целом рост производительности центральных процессоров в последние годы сильно замедлился, и упомянутый резкий рывок AMD по IPC здесь как раз таки не показатель по указанной выше причине. Вот, как в общем выглядит график роста целочисленной производительности одних из лучших центральных процессоров за период в 40 лет по данным наборов тестов SPECint (из Hennessy, J. L., Patterson, D. A. Computer architecture: a quantitative approach, 6th ed.):

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Конечно же, о двукратном приросте производительности за каждую пару лет, как это было в "лихие 90-е" речи уже давно не идёт — тогда переход на RISC-архитектуры позволил сравнительно легко и достаточно долго год от года существенно увеличивать производительность путём наращивания кэшей, всё более эффективного использования суперскалярности и повышения тактовых частот. Но уже в начале 2000-х стало ясно, что такой "халяве" осталось продолжаться недолго — за прошедшие с момента перехода индустрии на RISC-архитектуры годы инженеры "выжали" из преимуществ RISC почти "все соки". Привычные методы увеличения производительности себя почти полностью исчерпали — рост тактовых частот практически остановился из-за физических ограничений (энергопотребление и тепловыделение росли банально быстрее, чем тактовые частоты), а увеличение скорости шины, размера кэш-памяти и улучшение некоторых других аспектов микроархитектуры более не приводили к ощутимому росту производительности и экономически себя не оправдывали. По этой причине с середины 2000-х индустрия начинает массово переходить на многоядерные процессоры, и ещё некоторое время одноядерная производительность продолжала расти преимущественно за счёт улучшения техпроцесса и покорения всё более высоких тактовых частот уже в рамках многоядерных моделей. Однако, к концу 2010-х обсуждаемый рост практически полностью остановился: прирост порядка нескольких процентов в год — реалии современного процессорного рынка. Нам тут остаётся лишь вторить главному герою мультфильма "Падал прошлогодний снег".

Но даже если взять за точку отсчёта момент появления первых многоядерных процессоров, то 10% и даже 20% прироста год от года заметить на самом деле не так уж просто, особенно учитывая тот факт, что во многих реальных задачах прирост производительности при переходе от поколения к поколению до указанных чисел не дотягивает. Совсем другой дело — посмотреть во что суммарно выльются все эти улучшения на сравнительно большой дистанции, скажем, лет 10. Оценить, так сказать, "кумулятивный эффект" от многочисленных микроархитектурных и прочих изменений в центральных процессорах и связанных с ними узлах (в первую очередь, оперативной памятью), причём сделать это в реальном программном обеспечении. Вот этим мы сегодня и займёмся, а поможет нам в этом парочка 4-ядерных процессоров Intel двух разных эпох — Xeon E5450 (аналог настольного Core 2 Quad Q9650) и Core i3-8100.

реклама

Участники тестирования

Участников сегодняшнего тестирования действительно разделяют целых 10 лет технического прогресса в области процессоростроения: Xeon E5450 увидел свет в ноябре 2007, а Core i3-8100 — в октябре 2017. Настольный аналог Xeon E5450, Core 2 Quad Q9650, конечно, вышел чуть позже (в августе 2008), но сути дела это сильно не меняет. За указанный, внушительный по меркам компьютерной индустрии, срок процессоры Intel пережили 4 смены микроархитектуры, если считать по "такам" (Core → Nehalem → Sandy Bridge → Haswell → Skylake), 3 смены техпроцесса (45 нм → 32 нм → 22 нм → 14 нм), а заодно и столь "любимые" всеми 4 смены процессорного разъёма (LGA 775 → LGA 1156 → LGA 1155 → LGA 1150 → LGA 1151), или точнее даже 5, учитывая две лишь механически совместимые версии LGA 1151. Для простоты сравнения Xeon E5450 был немного разогнан с 333 МГц по шине до 400 МГц, так что его итоговая частота оказалась равной таковой у далёкого потомка в лице Core i3-8100, а именно 3.6 ГГц. Но не стоит думать, что таким разгоном мы искусственным образом ставим представителя микроархитектуры Core в более выгодное положение, ведь даже в настольной линейке процессоров Intel той эпохи имелся процессор с 400 МГц шиной, остановившийся всего в одном шаге (по множителю) от частоты 3.6 ГГц — Core 2 Extreme QX9770 со стоковой частотой 8.0 × 400 МГц = 3200 МГц. Ну а среди серверных 4-ядерных процессоров Intel микроархитектуры Core можно обнаружить и Xeon X5492 со стоковой частотой 8.5 × 400 МГц = 3400 МГц, то есть всего лишь на 200 МГц ниже используемой в нашем тестировании. Так что в отношении небольшого разгона Xeon E5450 можно сказать, что мы лишь подтянули его показатели до таковых у самых топовых представителей микроархитектуры Core, разве что совсем немного переусердствовав.

Xeon E5450 — представитель линейки серверных процессоров Xeon 5400-ой серии на чипе Harpertown, которые, как и их настольные аналоги Core 2 Quad/Extreme 9000-серии на чипе Yorkfield, являются наиболее совершенными 4-ядерными процессорами микроархитектуры Core — передовой (на момент выхода чипов) 45-нм техпроцесс, внушительные 6 МБ кэша L2 для каждой пары ядер и поддержка 400 МГц шины. Core i3-8100, напротив, хоть и является одной из первых 4-ядерных моделей линейки Core i3, есть бюджетный представитель семейства Coffee Lake — одной из множества оптимизаций микроархитектуры Skylake в рамках стратегии "процесс-архитектура-оптимизация", пришедшей в 2016 году на смену модели "тик-так". Здесь я считаю важным отметить заранее, что 4-ядерные процессоры Intel в 2007 году (в особенности старшие модели) были премиальными решениями предназначенными исключительно для энтузиастов с соответствующим ценником в несколько сотен долларов (например, упомянутые выше Core 2 Extreme QX9770 и Xeon X5492 имели официальные ценники $1399 и $1493, соответственно), а 4-ядерные процессоры Intel в году 2017 — уже самый что ни на есть мейнстрим ценой лишь чуть выше $100. Существенный прогресс был сделан так же в плане энергопотребления и тепловыделения: Core 2 Extreme QX9770 (3.2 ГГц) имел теплопакет 136 Вт, Xeon X5492 (3.4 ГГц) — 150 Вт, а i3-8100 (3.6 ГГц) — всего 65 Вт. И всё это на фоне значительного числа микроархитектурных улучшений, среди которых стоит отметить, как минимум, следующие:

  • "Настоящая" 4-ядерность: все 4 процессорных ядра теперь находятся на одном кристалле и имеют в распоряжении общий для всех ядер кэш 3-го уровня.
  • Контроллер памяти теперь встроен в процессор и обзавёлся поддержкой DDR4.
  • Так же перекочевал из северного моста под крышку процессора и контроллер шины PCI Express .
  • Во многих процессорах присутствует встроенное графическое ядро.
  • Ядра, встроенная графика, общий L3-кэш и некоторые другие компоненты объединены между собой кольцевой шиной.
  • Многочисленные улучшения во фронтенде и бекенде процессорных ядер, включая как простое увеличение количества исполнительных устройств — скалярных и векторных АЛУ, устройств генерации адресов и предсказания ветвлений и прочих, так и более тонкие архитектурные изменения.
  • Появление новых (а также улучшение уже имеющихся) исполнительных устройств и регистров для поддержки новых наборов инструкций, таких, например, как SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, AES.
  • Была возвращена поддержка Hyper-Threading и введена поддержка Intel Turbo Boost.

реклама

Конечно, не все даже указанные выше улучшения являются существенными для нашего конкретного случая. Так, например, последний пункт нам безразличен, так как Core i3-8100 не поддерживает ни Hyper-Threading, ни Turbo Boost, но упомянуть эти технологии всё же стоило.

Основы тестовых стендов LGA 775 и LGA 1151 составляют материнские платы ASUS P5Q3 и GIGABYTE B360M H, соответственно. Остальные комплектующие, кроме оперативной памяти, идентичны: видеокарта GeForce RTX 2060 Super от KFA2, бюджетный SSD WD Green на 240 ГБ под Windows и приложения, жёсткий диск Seagate 7200 BarraCuda на 3 ТБ под игры, блок питания Xilence Performance A+ 630 Вт. Первые два тестовых стенда оснащены 4 планками DDR3-1600 CL9 памяти с Aliexpress объёмом по 4 ГБ каждая, о которой неоднократно писалось ранее, последний— 2 планками Patriot Signature DDR4-2400 CL17 памяти объёмом по 8 ГБ каждая.

Открытый тестовый стенд LGA 775



Полуоткрытый тестовый стенд LGA 1151

реклама

 

Синтетические тесты

AIDA64

В бенчмарках AIDA64 преимущество Core i3-8100 (за редким исключением) колоссальное — показатели современного 4-ядерного процессора Intel во многих тестах в 3-4 раза выше таковых у старичка Xeon E5450! Но не стоит обольщаться, ведь большая часть бенчмарков AIDA64 — синтетические написанные на ассемблере программы с множеством низкоуровневых ручных оптимизаций, в том числе по максимально возможному использованию векторных АЛУ посредством инструкций из наборов SSE и AVX. В реальном программном обеспечении и сценарии использования, и столь многочисленные низкоуровневые оптимизации — очень большая редкость, так что ожидать, что Core i3-8100 обойдёт Xeon E5450 и там в 3-4 раз, конечно же, не стоит. Ах, ну да, также в очередной раз можно обратит внимание на многократный прирост (пускай и в синтетических тестах) не только вычислительной мощи процессоров, но и скоростных характеристик памяти.

Geekbench 5

Чисто синтетическая природа большей части бенчмарков AIDA64 и редко встречающиеся в реальном ПО в таком объёме низкоуровневые оптимизации побудили нас протестировать процессоры в значительно менее синтетическом наборе тестов Geekbench 5. Здесь уже (за вычетом криптографических тестов, получающих серьёзное преимущество за счёт набора инструкций AES) превосходство Core i3-8100 значительно ближе (как это будет показано ниже) к реальности — почти двукратное.

3DMark Fire Strike (DirectX 11) и Time Spy (DirectX 12)

Использовать 3DMark для тестирования производительности центральных процессоров — в целом такая себе идея, так как тесты из этого набора всё же специально спроектированы таким образом, чтобы по минимуму упираться в производительность процессора. И всё же в парочке выбранных тестов, использующих разные версии API DirectX, разница в 720p видна невооружённым взглядом. Современный 4-ядерный процессор Intel оказывается в низком разрешении впереди на внушительные 40–60% (за исключением второго графического теста Fire Strike, где разница в производительности минимальна). Увеличение числа пикселей в 4 раза, естественно, приводит к практически полному упору в 3D-ускоритель, что сводит преимущества i3-8100 на нет. Да, в некоторых бенчмарках из набора 3DMark (например, Fire Strike) есть помимо графических ещё так называемый тесты ЦП и комбинированные, но сразу скажу, что сценарии в этих тестах абсолютно нереалистичны, и, возможно, поэтому в современных бенчмарках 3DMark (например, Time Spy) подобных тестов и нет.

Игровые тесты

Но да бог с ней с "синтетикой", куда интереснее посмотреть, как дела обстоят в реальных играх. С этой целью были отобраны 15 популярных игровых проектов последних лет (основной упор на игры 2018-20 годов) на различных "движках" со встроенными бенчмарками. К сожалению, 4 из 15 выбранных проектов (Assassin's Creed Odyssey и Valhalla, Red Dead Redemption 2 и Watch Dogs Legion) не запустились на системе с Xeon E5450 по причине отсутствия поддержки необходимых инструкций (по всей видимости, из набора SSE4.2), но и оставшихся 11 должно быть достаточно для определённых выводов. Тестирование проводилось в 3 разрешениях — 1280×720 (720p), 1920×1080 (1080p) и 2560×1440 (1440p), но никакой существенной разницы (особенно в среднем по всему набору игр) между 720p и 1080p обнаружено не было, так как заметно упираться в производительность используемой видеокарты тестируемые системы начали лишь в разрешении 1440p. Поэтому для простоты восприятия результатов на диаграммах будет приведены результаты лишь в разрешениях 720p и 1440p — первый вариант соответствует сценарию с минимально возможной нагрузкой на видеокарту, второй — более реалистичный с упором в производительность видеоускорителя.

Grand Theft Auto V (2015, RAGE, DirectX 11)

Не сдающая своих позиций по популярности и спустя более 5 лет после релиза на ПК GTA V хорошо известна своей процессорозависимостью и невысокими (по современным меркам) требованиями к видеоускорителю, так что практические идентичные результаты в 720p и 1440p удивлять не должны. Core i3-8100 существенно обходит Xeon E5450 — преимущество доходит до 70% по средней производительности и до 100% по минимальной.

Sid Meier's Civilization VI (2016, собственный, DirectX 12)

Так же невероятно популярная и крайняя на данный момент времени игра из серии Sid Meier's Civilization ведёт себя схожим образом — разрешения 1440p вновь оказалось недостаточно для существенного упора в производительность RTX 2060 Super, и i3-8100 вновь сильно впереди, на 80% по средней и минимальной производительности.

Middle-earth: Shadow of War (2017, LithTech Firebird, DirectX 11)

А вот Тени Войны оказались чуть более сложным испытанием для RTX 2060 Super — в 1440p на ультра-настройках разницы между Core i3-8100 и Xeon E5450 уже практические нет. Впрочем, на настойках пониже, а так же в 720p современный 4-ядерник по-прежнему не оставляет своему далёкому предку никаких шансов, опережая последний на 65% по обоим показателям.

Shadow of the Tomb Raider (2018, Foundation, DirectX 12)

В последней части современной трилогии, посвящённой приключениям Лары Крофт, на высочайших настройках качества в 1440p производительность обеих систем начинает существенно упираться в используемый видеоускоритель. Но даже в таком сценарии Core i3-8100 почти вдвое обходит Xeon E5450 по минимальной производительности, пускай и не сильно опережая последний в среднем. В ситуации же, когда производительность не ограничена видеокартой, современный 4-ядерник обходит старичка вдвое и по средним, и по минимальным показателям.

Hitman 2 (2018, Glacier 2, DirectX 12)

Hitman 2 не столь суров в плане нагрузки на 3D-ускоритель, так что увеличение числа пикселей в 4 раза практически не влияет на расстановку сил — показатели обеих систем в 720p и 1440p практически идентичны. Ну а Core i3-8100 вновь быстрее вдвое.

Far Cry New Dawn (2019, Dunia 2, DirectX 11)

В Far Cry New Dawn, который в отличие от Far Cry 5 каким-то непостижимым образом запускается на процессорах без поддержки SSE4.2, картина аналогичная — заметной разницы между 720p и 1440p нет, а Core i3-8100 опережает Xeon E5450 на 70% и 80% по средней и минимальной производительности, соответственно.

Metro Exodus (2019, 4A Engine, DirectX 12)

Metro Exodus, как известно, шутки с видеокартами не шутит, особенно на высоких настройках качества, где даже в 720p имеем сильный упор в производительность 3D-ускорителя, но за пределами таких сценариев Core i3-8100, конечно же, сильно впереди — превосходство доходит до 120-130%!

Tom Clancy's The Division 2 (2019, Snowdrop Engine, DirectX 12)

The Division 2 не настолько суров в отношении к видеоподсистеме, и всё-таки в 1440p частичный упор в видеокарту имеет место быть даже на низких настройках качества. Но и в 720p, и в 1440p Core i3-8100 впереди на внушительные 80% как по средним, так и по минимальным показателям.

Total War: Three Kingdoms (2019, TW Engine 3, DirectX 11)

Крайнюю игру основной серии Total War протестируем как обычно в двух режимах — в режиме боя (Battle Benchmark), в котором нагрузка неплохо масштабируется по ядрам центрального процессора и в режиме кампании (Campaign Benchmark), где большая часть нагрузки ложится всего лишь на одно ядро. В обоих режимах в 1440p и особенно на высоких настройках качества прекрасно виден сильный упор в видеоускоритель, там же, где мощностей RTX 2060 Super более чем достаточно Core i3-8100 впереди на 90–100% в режиме боя и 70–80% в режиме кампании. Подобные результаты вполне ожидаемы, ведь за прошедшие годы усовершенствованию подверглись не только сами ядра, но и межъядерные аспекты процессоров (общий кэш, кольцевая шина).

Gears 5 (2019, Unreal Engine 4, DirectX 12)

В популярном проекте на UE4 существенный упоп в RTX 2060 Super происходит только на ультра-настройках в разрешении 1440p, где Core i3-8100 впереди лишь на 50% и 25% по средней и минимальной производительности, соответственно. За пределами ситуации со столь значительным упором в видеоускоритель современный 4-ядерник, естественно, выступил заметно лучше — преимущество над Xeon E5450 составило порядка 100% и 80% по тем же показателям.

F1 2020 (2020, EGO, DirectX 12)

В актуальной версии F1 RTX 2060 Super так же заметно сдерживает i3-8100 на ультра-настройках в 1440p, где он лишь на 40% быстрее Xeon E5450, но в остальных случаях современный 4-ядерник впереди на всё те же внушительные 80–100%.

Среднегеометрические результаты

В среднем по всем игровым тестам мы получаем следующую картину:

  • При максимальном упоре в видеокарту, но при этом всё ещё вполне реалистичных настройках для используемой в тестах RTX 2060 Super (максимальные настройки качества в 1440p) Core i3-8100 обходим Xeon E5450 на примерно 40% и 50% по средней и минимальной игровой производительности.
  • При не столь значительно упоре в видеокарту и всё ещё реалистичных настройках для используемого ускорителя (средние настройки качества в 1440p) показатели превосходства Core i3-8100 над Xeon E5450 по средней и минимальной производительности возрастают до около 60% и 75%, соответственно.
  • А при незначительном упоре в видеокарту (средние и низкие настройки качества в 720p) Core i3-8100 вырывается вперёд ещё сильнее, демонстрируя превосходство до 85% и 90% по обсуждаемым показателям.

Неигровое ПО

PCMark 10

Комплексный тест PCMark 10 показывает некую общую производительность в  распространённых для настольного ПК задачах. В преимущественно офисных сценариях (группы тестов Essentials и Productivity) система на Core i3-8100 обходит таковую на Xeon E5450 совсем незначительно, что, скорее всего, обусловлено  лёгкостью выполняемых задач, для которых с лихвой хватает и 4-ядерника прошлой эпохи. Впроче, чем более вычислительной является задача, тем больше превосходство Core i3-8100 над своим конкурентом прошлых лет. Так, например, в тестах электронных таблиц он обходит  Xeon E5450 на вполне себе внушительные (на фоне результатов других тестов) 47%. В тестах профессионального ПО для создания контента (группа тестов Digital Content Creation) показатели прироста выше, однако, как будет показано ниже, всё же не совсем соответствуют таковым в реальных популярных пакетах фото- и видео-редактирования от Adobe. В чём причина разницы между результатами в PCMark 10 и в популярном ПО Adobe сказать не берусь. Возможно, в PCMark сценарии использовании недостаточно сложные, чтобы как следует нагрузить современный 4-ядерник или свободное ПО используемое в тестах хуже оптимизировано под современные микроархитектуры. Или некоторая значимая часть работы в тестах PCMark 10 выполняется видеоускорителем, который в обеих системах идентичен. Да мало ли что там происходит, но факт остаётся фактом — в редакторах Adobe Core i3-8100 выступает на фоне Xeon E5450 заметно лучше, чем в аналогичных тестах PCMark 10.

Adobe Photoshop 2020, Premiere Pro 2020 и Cinebench

Собственно, давайте не откладывая в долгий ящик, сразу и посмотрим, что получилось в пакетах ПО для создания контента. Для тестирования производительности в редакторах Adobe использовались бенчмарки от американского сборщика компьютерных систем Puget Systems, ну а производительность пакета для создания трёхмерной графики и анимации Cinema 4D оценивалась посредством популярного бенчмарка Cinebench.

Вот здесь получаем цифры превосходства Core i3-8100 над Xeon E5450 уже значительно более близкие к таковым в Geekbench 5 и игровым тестам без упора в видеокарту. Обратите также внимание на существенную разницу в результатах старой и новой версий Cinebench — здесь дают о себе знать существенные оптимизации под современные микроархитектуры в профессиональном ПО. Как минимум, Cinebench R15 никак не использует AVX-инструкции, что сильно занижает показатели современных процессоров.

SPECworkstation 3

Закончим сравнение небольшим набором наиболее интересных широкой аудитории тестов из пакета SPECworkstation 3.

И здесь результаты сильно разнятся от теста к тесту. В тестах сжатия и распаковки данных архиватором 7-Zip, а также тестах производительности математических расчётов в Python 3 (с использованием среди прочего популярных библиотек NumPy и SciPy) преимущество Core i3-8100 над Xeon E5450 не столь велико. С другой стороны, при рендеринг в Blender, кодировании видео в H.265 посредством известного пакета Handbrake, а также при решении задачи классической молекулярной динамики в LAMMPS и совершении  математических расчётов в системе GNU Octave (свободная замена MATLAB) прирост близок к двукратному, а местами и больше.

Заключение и выводы

  • Как мы убедились незначительный ежегодный прирост IPC центральных процессоров Intel на дистанции в 10 лет вылился во вполне внушительное близкое к двукратному (а местами даже превосходящее таковое) превосходство 4-ядерного Core i3-8100 в стоке над Xeon E5450 (Core 2 Quad Q9650) в небольшом разгоне.
  • Естественно, в играх в наиболее реалистичном сценарии с упором в видеокарту такого скачка мы не увидим, так как производительность будет преимущественно ограничена скоростью работы 3D-ускорителя. И тем не менее, с GeForce RTX 2060 Super в разрешении 1440p на ультра-настройках (вполне себе реалистичный сценарий) Core i3-8100 обходит Xeon E5450 в играх на внушительные 40% и 50% по средней и минимальной производительности.
  • Не стоит обходить вниманием и упомянутый во введении факт, что топовые 4-ядерные процессоры Intel подобные Xeon E5450 в разгоне до 3.6 ГГц в 2007 году были уделом энтузиастов, готовых выложить за них суммы порядка $1000, в то время как 4-ядерные Core i3 в 2017 году стоимостью около $100 уже являлись основой самых что ни на есть бюджетных сборок.
  • Почти остановившийся рост одноядерной производительности процессоров в последние годы — отнюдь не приговор для индустрии, так как современное программное обеспечение (в том числе игровое) уже вполне сносно в массе своей умеет использовать несколько ядер. В ближайшие годы, по всей видимости, основной прогресс на рынке процессоров для ПК будет связан именно с ростом среднего числа ядер, а не производительности на ядро. В данный момент времени, например, прямо на наших глазах месяц за месяцем значительно растёт доля 6-ядерных процессоров, так что уже скоро доминации 4-ядерных моделей на рынке ПК придёт конец. А затем дело дойдёт уже и до 8-ядерных моделей. Но это мы уже слегка отвлеклись, так что пора заканчивать.
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.9 из 5
голосов: 8
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio: два шага вперед, один назад
9
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
15
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
13
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool ThunderX3 Cronus
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
150
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
14
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
53
Crysis Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
16

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 40
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 34
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 150
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 53
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3060 может оказаться жертвой майнеров и позволяет отбить свою цену всего за 2 месяца
32
RockStar Games раздадут подарки игрокам в связи с высоким онлайном
15
69 смартфонов Xiaomi получат глобальную прошивку MIUI 12.5
1
Google заблокирует установку GCam на все смартфоны
11
На этой неделе в Epic Games Store пройдёт показ игр и стартует распродажа, в которой примет участие Cyberpunk 2077
3
Xiaomi представила финальный список из 42 смартфонов, которые в 2021 году получат MIUI 12.5
6
В сеть утекли некоторые детали о GTA 6 – Майами, 70-е годы, большая карта и релиз в 2023 году
6
Видеокарты GeForce RTX 3060 поступят в продажу 25 февраля, но майнеры их уже получили
53
Какая модель AMD Ryzen 5000 лучше подходит для игр и стоит ли переплачивать — тест Hardware Unboxed
55
Процессоры Intel продолжают дешеветь – цена Core i9 10900KF в РФ за 4 месяца снизилась на 10 000 р
25
Sony Xperia Compact получит Snapdragon 775G, 5,5-дюймовый дисплей и Android 11
4
Графические решения RDNA 3 превзойдут предшественников по быстродействию в 2,5 раза
88
Google заблокировала аккаунт основателя студии-разработчика Terraria, в ответ он отказался выпускать игру в Stadia
28
Xiaomi официально представила глобальную версию MIUI 12.5
2
Приложение Fitbit научилось отслеживать уровень сахара в крови
+
Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
84
Цена Ryzen 9 3900X за неделю упала более чем на 2600 рублей — 12-ядерный CPU стал дешевле i9-10900K
77
AMD представит процессоры Warhol в четвёртом квартале
71
Обновление Windows 10 KB4598291 исправляет ряд ошибок, но вызывает другие проблемы
9
Илон Маск всего лишь за неделю разбогател более чем на 10 миллиардов долларов
12

Популярные статьи

Выбираем SSD в 2021 году: стоит ли вообще менять HDD на SSD и какую модель SSD выбрать
54
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro и Home на распродаже к 14 февраля
Стоит ли покупать видеокарту после майнинга и все ли б.у. видеокарты - майнерские
56
Опыт моей настройки и доработки игрового компьютера для бесшумного майнига по ночам
29
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
15
Личное мнение: GeForce GTX 1060 - лучшая видеокарта из всех бывших у меня за 18 лет
45
Российский оверклокер прошелся по верхушкам 3DMark в модельном зачете GTX 1060 и Radeon RX 560
60
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio: два шага вперед, один назад
9
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
13
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
5

Сейчас обсуждают

ffe
18:46
>>достигает пиковой производительности по мгновению щелчка --- с каждым годом русская языка всё страньше и чудесатее
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio: два шага вперед, один назад
Владимир
18:44
Дорогой. уже лет 7 (если не все 20) картинка строится шахматным рендером. да я могу наврать на всех соснолях начиная с пс1/хбокс/дримкаст при посмотре были малозаметные артефакты аляйсинга. посмею пр...
Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
Михаил Невский
18:43
не фига. Ты лжец
Процессоры AMD на Zen 4 принесут увеличение производительности до 40%, поддержку DDR5 и до 96 ядер
SeTi2019
18:43
Судя по косвенным признакам, рупь ничего хорошего не ждет. Его единственная опора -цена нефти.
Процессоры AMD на Zen 4 принесут увеличение производительности до 40%, поддержку DDR5 и до 96 ядер
Михаил Невский
18:42
40к за 6 ядерник минимум и 50к за 8 ядерник. У кого деньги есть - купят
Процессоры AMD на Zen 4 принесут увеличение производительности до 40%, поддержку DDR5 и до 96 ядер
Kasyan
18:41
Ну вот уже процессоры опускаются до рекомендованных цен не прошло и полгода.
Процессоры AMD на Zen 4 принесут увеличение производительности до 40%, поддержку DDR5 и до 96 ядер
Kasyan
18:40
Не будет, уже была новость от Лексагона, что R5 6600X будет всего лишь Warhol Zen 3+ на 7 нм (euv) и особо прироста там не будет. Полноценный выпуск Zen 4 Raphael в лучшем случае выйдет летом 2022 год...
Процессоры AMD на Zen 4 принесут увеличение производительности до 40%, поддержку DDR5 и до 96 ядер
omoikane
18:39
так не заходи и не читай, а раз задело значит колышет :D
Навальный из СИЗО написал о своем отношении к серии Fallout
omoikane
18:37
Интересно что будет с миром если Тайвань накроет какое нить сильное цунами или землетрясение балов в 10...
TSMC более чем в два раза повышает зарплаты для непрерывного строительства 3-нм фабрики
mo3ulla
18:37
инструкций каких ? в какой пропорции ( int/fpu/vec ) ? .. при каком использовании кэша ? какова степень паралелизации ? каков процент cache miss ? при разных этих вводных . количество действий которы...
Архитектура AMD Zen 4 поднимет удельное быстродействие на 25-29%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем