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Неуспешный успех: опыт апгрейда памяти на платформе Ryzen 5 1600X

При попытке проапгрейдить память на ПК с AMD Ryzen, можно столкнутся с неожиданностями…
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Итак, есть у меня один из домашних ПК следующей конфигурации (целевое предназначение ПК описано здесь, если кому интересно):

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Конфигурация ПК

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Если позволите, хотелось бы для начала развеять два распространенных в интернет-сообществе мифа: о том, что производительность первого поколения Ryzen слаба, и о том, что платы на чипсете А320 не подходят для разгона.


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Разгон по-другому
Например, весьма бюджетная материнская GA-A320M-H позволяет свободно манипулировать множителем и напряжением питания процессора, дискретно управлять частотой памяти и ее вольтажом, и даже - менять частоту шины BCLK. Именно с помощью последней я осуществил разгон своей системы, подняв частоту BCLK до 103 МГц. Почему так, а не множителем процессора? Разгон по BCLK – это комплексный разгон, который разгоняет всю систему (процессор, шину памяти, шину РСІЕ, SATA, USB и др.). Причем разгоняет идеально согласовано с точки зрения синхронизации частот разных компонент.

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 Забавно видеть, что в одном и том же BIOS, в одно и то же время, в разных подразделах отображаться разные частоты для процессора и памяти. Неужели и BIOS уже отдали на аутсорс индийским гуру программирования?


В результате такого разгона я задал для своего процессора Ryzen 5 1600X максимальную частоту 4200 МГц по двум ядрам при малопоточной нагрузке и частоту 3800 МГц по всем 6 ядрам при многопоточной работе (+100 МГц дала технология XFR и +100 МГц – собственно разгон по BCLK). И все это без поднятия напряжения на ЦП и прочих танцев с бубном. Номинальные частоты для процессора, напомню, 4000/3600 МГц.

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Почему я считаю этот вариант разгона лучшим, чем фиксировать частоту всех ядер на 4000 МГц с поднятием напряжения, как делают некоторые? Дело в том, что в огромной массе спонтанно возникающих в Windows однопоточных задач процессор на частоте 4200 МГц явно справится с работой быстрее, чем на частоте 4000 МГц. А там, где активно задействованы все ядра – в частности в играх, то будет что 3800, что 4000 МГц – большой роли уже не играет. Ибо в играх все упирается в видеокарту. Собственно поэтому, хотя плата и позволяет поднимать напряжение на ЦП, я не считаю целесообразным отапливать помещение с помощью ПК.


Частоты процессора при поднятии частоты шины BCLK до 103 МГц и задействовании технологии XFR. Все напряжения на материнской плате – на Авто.

 

Возможно, для тяжелых многопоточных задач максимальный разгон по всем ядрам и имел бы смысл (при отсутствии тротлинга), но подчеркну, что сложным моделированием на этом компьютере никто не занимается, а видеомонтаж здесь осуществляется настолько редко, что им можно пренебречь. Более того, ни у одного знакомого мне профессионала, работающего со сложной графикой на компьютере, я не видел разогнанного ПК. Хотя не исключаю, что таковые есть. 


Немножко о грустном 

Меня немало удивило, что утилита AMD Ryzen Master не видит разгон по BCLK и некорректно определяет частоту процессора и памяти. Для утилиты, предназначенной для разгона, это явный провал. 

Утилитой AMD Ryzen Master частота памяти определяется как 2933 МГц, что неверно и соответствует дефолтному состоянию BCLK. То же самое касается и частоты процессора. Кстати, этой же неточностью страдает мониторинг в Диспетчере задач Windows, но мы же многое прощаем 10-ке, не так ли?

 

Дотянутся до «звезд»

Хотя первое поколение Ryzen и не хватало звезд с неба, однако производительность своего Ryzen 5 1600X я считаю вполне достаточной, чтобы не менять его ни на двухтысячное, ни на трехтысячное, ни даже на пятитысячное семейство Ryzen-ов. Поскольку уверен, даже с видеокартами уровня GeForce RTX 3070 - RTX 3080 мой процессор будет держаться молодцом, пусть и не на уровне настоящих «звезд» - семейства Ryzen 5000-й серии.

Чтобы не быть голословным, вот несколько тестов ЦП Ryzen 5 1600X (4200/3800 МГц):

Однопоточная и многопоточная производительность старичка Ryzen 5 1600X в 2021 г. По-моему, держится уверенным середняком

 

Кстати, добавлю пару слов о (не)сбалансированности платформы. 

Увы, зачастую рассуждения многих пользователей на эту тему, в том числе на «оверах», напоминают гадания на кофейной гуще. Без каких-либо отсылок к конкретным фатам. 

Когда производительность ПК «прихрамывает»,  люди начинают усиленно гадать - то ли видеокарта не раскрывает «потанцевал» процессора, то ли процессор видеокарту «не танцует». А между тем гадать не нужно - на базе распространенных тестов вполне реально сделать однозначный и «научно подкрепленный», так сказать, вывод. 

Возьмем, к примеру мою платформу. И спросим у Лары Крофт – «кто самое слабое звено?». Shadow of the Tomb Raider нам отвечает:

Нас, как искателей «потанцевала», особенно интересует вот эта таблица внизу:

«Женщина, я не танцую. Я раскрываю «потанцевал».


Видим, что минимальный fps процессора (88 к/с) в игре намного выше среднего fps у видеокарты (67 к/с). А средний fps центрального процессора почти вдвое выше среднего fps у графического чипа и даже существенно превышает максимальный fps у видеокарты (118 против 104 к/с). Совершенно очевидно, что видеокарта «не танцует» процессор. И цель для ближайшего апгрейда четко видна. 

Лирическое отступление
В защиту RX570 8ГБ хочу сказать, что я прошел на ней и упомянутый Shadow of the Tomb Raider, и Metro Exodus, и Control, и Battlefield V, и Star Wars Jedi Fallen Order на максимальных или ультра настройках, а сейчас прохожу Horizon Zero Dawn с приоритетом графики – и нигде я не испытывал проблем с лагами и фризами. (Ну разве что в Star Wars Jedi Fallen Order изредка наблюдались короткие статоры, однако я склонен винить в них саму игру). Это при том, что играю я всегда с активированной синхронизацией кадров. Поскольку лично для меня качество изображения предпочтительнее высоких, но «рваных» fps, которые основательно портят впечатление от игрового мира.

А вот вам другой пример, четко демонстрирующий, когда процессор не в силах «подтанцовывать» точно такой же видеокарте, которая представляла «слабое звено» в конфигурации выше. Здесь направление приоритетного апгрейда уже иное.  



Лирическое отступление

Бывает, что на разогнанном ПК можно наловить больше «фризов» в играх, чем на не разогнанном. Наиболее частыми причинами могут быть переразгон процессора или видеокарты и вызванный этим перегрев и троллинг, либо же причина может быть в переразгоне или недостаточном питании планок оперативной памяти. Не забывайте об этом, ставя эксперименты над своим ПК. 

 

Что с памятью

Но вернемся к памяти. Жила-была у меня память Corsair. Комплект из двух модулей 8 GB DDR4 Vengeance LPX CMK8GX4M1A2666C16 с частотой 2666 MГц. Хорошая, нужно сказать, память. Одноранговая. Что позволяло ей работать с таймингами 18-19-19-37 и procODT 60 Ом на частоте 3200 МГц при питании 1.35В. (По умолчанию модули рассчитаны на частоту 2666 МГц с таймингами 16-18-18-35 при питании 1,2В). 

Corsair CMK8GX4M1A2666C16


Что же сподвигло меня поменять столь чудесный комплект? Да все просто. Подбирая конфигурацию нового ПК по просьбе друга, я случайно наткнулся на 32-гигабайтный комплект памяти G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Flare X Black (F4-3200C16D-32GFX), который продавался по цене, «на копейки» превышающей ту, которая в свое время была отдана за 16 ГБ Corsair. 

G.Skill F4-3200C16D-32GFX


Лирическое отступление 

Если я вижу выгодное предложение – понимаю, нужно ловить момент и брать. Так, в свое время я прикупил 2-терабайтный SSD Kingston KC600 (новый, с 5-летней гарантией) по цене, за которую можно было купить 2ТБ Samsung 870 QVO или еще более унылый безбуферный 2ТБ Transcend SSD220Q на базе QLC памяти, оба с меньшей на 2 года гарантией и втрое (!) более низким ресурсом перезаписи.

Когда курьер доставил мне набор G.Skill F4-3200C16D-32GFX, я немедленно приступил к экспериментам…  

Тайминги и частоты модуля памяти G.Skill F4-3200C16 согласно SPD

 

И сразу первый «блин». На 3200 МГц память «не завелась». Точнее завелась, и даже успешно проходила тестирование памяти Windows, по ПК при работе неизменно вываливался в «синий экран». К сожалению, не заработала память и на 3066 МГц, ни с какими таймингами (разумеется, для опытов я снизил частоту шины BCLK до стандартных 100 МГц). 

И только на частоте 2933 МГц память G.Skill наконец обрела долгожданную стабильность…

Что же произошло? Как оказалось, комплект G.Skill F4-3200C16D-32GFX, несмотря на то что на нем самом даже написано о совместимости с платформой AMD, состоит из двух двухранговых модулей. К сожалению, ни по маркировке модуля, но по спецификациям на сайте производителя,  об этом узнать нельзя. Не нашел я такой информации и в Сети. Поэтому покупал комплект памяти с надеждой на «Designed for the AMD Ryzen platforms». Но увы. «Увы» заключается в том, что для первого поколения Ryzen, и Ryzen 5 1600X в том числе, компания AMD гарантирует работу двухранговой памяти в двухканальном режиме лишь на частоте 2400 МГц. Поэтому даже достигнутую частоту в 2933 МГц можно считать успехом. Хотя и не таким успешным, как обещанные производителем 3200.

Справедливости ради, c учетом разгона по BCLK, реальная рабочая частота памяти сейчас составляет 3020 МГц:

Реальная максимально достигнутая частота устойчивой работы памяти G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Flare X Black (F4-3200C16D-32GFX) с процессором Ryzen 5 1600X


Так что «потеряно» всего 180 МГц от обещанных производителем 3200 МГц, или 5,6%, что совсем немного. 

Дополнительным утешением может служить еще и то, что с двухранговой памятью (при прочих равных условия) компьютер работает быстрее, чем с одноранговой (в силу того, что процессор может организовать роботу с удвоенным количеством логических модулей памяти более эффективно, используя механизмы чередования). К сожалению, у меня нет модулей одноранговой памяти DDR4 3200 МГц с таймингами 16-18-18-38, чтобы корректно сравнить их работу и результаты модулей G.Skill. Однако вот эта таблица, взятая отсюда, и описывающая работу в конфигурации с одно (SR)- и двухранговыми (DR) модулями, может служить подтверждением, что я немного потерял в скорости работы оперативки, если бы все же использовал одноранговые модули DDR4 3200 МГц: 

Ну и плюс прибавка объема памяти в 2 раза не может не радовать.

Итог

Обновляя память на первом поколении процессоров Ryzen, следует быть готовым к «сюрпризам». Даже если производитель памяти утверждает что-то типа «AMD Compatible DDR4», вполне может статься, что новая оперативка, отлично работающая на высоких частотах с последними поколениями процессоров, окажется «не по зубам» контроллеру памяти первых моделей Ryzen. Но это не повод отказать себе в радости апгрейда!     

 

 

    

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amd ryzen ddr4 corsair g.skill ryzen 5 ryzen 5 1600x bclk ddr4 3200 f4-3200c16d-32gfx
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