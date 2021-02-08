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Пожизненная лицензия Windows 10 Pro и Home на распродаже к 14 февраля

Пожизненная лицензия Windows 10 Pro и Home на распродаже к 14 февраляПожизненная лицензия Windows 10 Pro и Home на распродаже к 14 февраля
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Ко Дню Святого Валентина интернет-магазин ключей для софта BOBKeys подготовил хорошую распродажу. В рамках новой акции у вас есть возможность заказать лицензии для программного обеспечения со скидкой. Например, один ключ для операционных систем Windows 10 Professional или Home обойдётся приблизительно в 15 долларов.

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Обзор ассортимента магазина

В BOBKeys есть немало интересных позиций помимо ключей на Windows. Сейчас кратко рассмотрим ассортимент магазина, а уже потом перейдём к акционным предложениям, доступным в рамках распродажи ко Дню Святого Валентина.

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Интернет-магазин в состоянии похвастаться широким выбором валют, включая рубли, доллары и евро. Русский язык выбрать тоже можно, но некоторые записи переведены не будут. Более того, описания всех продуктов останутся на английском.

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Для удобства на сайте BOBKeys выделено несколько отдельных категорий. Правда, программное обеспечение от Microsoft наряду с антивирусами своих разделов не удостоились. Поэтому для того, чтобы найти их, придётся использовать строку поиска. Но сейчас не об этом. Под упомянутой поисковой строкой находятся следующие категории:

  • Steam;
  • Origin;
  • Uplay;
  • PlayStation;
  • PC;
  • Gift Cards.

В разделе Steam нас ждут сотни игры. Если точнее, 558 на момент написания материала. Первыми идут Outriders, PES 2021, Mafia Trilogy, Horizon Zero Dawn. Их стоимость составляет от 27 долларов до 54 долларов. Правда, непонятно, по какому критерию выполняется сортировка. Листая вниз, можно найти Devil May Cry 5 примерно за 25 долларов, Resident Evil 3 за 53 доллара и пр.

В категории Origin предложений на порядок меньше – 49 штук. Ключ для FIFA 21 обойдётся примерно 55 долларов. Сейчас действует скидка 23%. Стоимость Star Wars: Jedi Fallen Order составляет почти 85 долларов, а NFS Heat стоит на 30 долларов дешевле.

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В разделе Uplay тоже не очень много предложений – 43 на момент написания статьи. Разгуляться есть где фанатам Assassin’s Creed. Первые части обойдутся примерно в 10 долларов, а вот за Odyssey придётся заплатить уже более 50 долларов. Valhalla в списке нет.

В разделе PC собраны игры из всех магазинов сразу. Для желающих пополнить со скидкой кошелёк в PlayStation Store или приобрести подписку PS Plus предусмотрена отдельная категория. Наконец, в разделе Gift Cards можно купить подарочные сертификаты в различных сервисах, включая Steam.

Пожизненная лицензия Windows 10 со скидкой 25%

Магазин BOBKeys даёт возможность приобрести лицензию для операционной системы Windows 10 со скидкой 25% на распродаже ко Дню Святого Валентина. Это прекрасная возможность начать пользоваться лицензионным программным обеспечением.

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В BOBKeys предлагаются OEM-лицензии, то есть при замене аппаратного обеспечения придётся приобретать ключ заново. Лицензия на операционную систему Windows 10 Professional стоит 20 долларов, ключ к Windows 10 Home обойдётся в 19 долларов. С промокодом OC25 вы сможете сэкономить 5 долларов и 4 доллара соответственно.

Если вы являетесь обычным пользователем и не нуждаетесь в дополнительных функциях Pro-версии, можете смело заказывать домашнее издание. Однако, на Microsoft Windows 10 Professional в магазине BOBKeys есть больше привлекательных предложений.

Например, два ключа два двух персональных компьютеров обойдутся вам не в 30 долларов (15 долларов x 2), а в 26 долларов, т.е. примерно 13 долларов за штуку. Также вы можете приобрести комплект Windows 10 Professional и Microsoft Office 2019 Professional Plus. Стоимость двух лицензий составляет около 84 доллара. С промокодом OC25 цена снижается на четверть – примерно до 63 долларов.

Сама лицензия Microsoft Office 2019 Professional Plus на распродаже ко Дню Святого Валентина обойдётся в 51 доллар приблизительно с учётом скидки 25%. К слову, магазин также предлагает более старую версию – ключ активации для издания 2016 года с промокодом OC25 обойдётся в 48 долларов вместо 64 долларов. Точные цены вы найдёте на сайте BOBKeys, перейдя по ссылкам, которые указаны в таблице ниже.

Напомним, что пакеты MS Office Professional Plus предлагают все самые важные программы для офисной работы. Заказывая лицензию в магазине BOBKeys, вы получаете полноценный доступ к программному обеспечению Word, PowerPoint, Excel и пр. В отличие от Microsoft Office 365, MS Pro Plus представляет собой не годовую подписку. Вы платите только один раз.

Распродажа 14 февраля
#
Лицензия
Цена
Промокод
Цена по акции
Купить
1
Microsoft Windows 10 Professional
~$20
OC25
~$15
2
Microsoft Windows 10 Home
~$19
OC25
~$15
3
Microsoft Windows 10 Professional (2 ПК)
~$34
OC25
~$26
4
Microsoft Office 2019 Professional Plus
~$67
OC25
~$51
5
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Professional
~$84
OC25
~$63
6
Microsoft Office 2016 Professional Plus
~$64
OC25
~$48

Создание аккаунта

Прежде чем переходить к покупке ключей для программного обеспечения, стоит завести собственную учётную запись на сайте. Благо, это не займёт много времени. Главное, что нужно иметь – активный адрес электронной почты. Именно на указанный во время регистрации e-mail будет отправлено письмо, содержащее приобретённый покупателем ключ.

В регистрационной форме вместе с электронной почтой нужно ввести имя, фамилию и придумать пароль на 5-16 символов. Также следует согласиться с условиями использования и политикой конфиденциальности. При желании можно подписаться на рассылку, чтобы первым узнавать о конкурсах и скидках. Подтверждать регистрацию не нужно.

Если нет желания заполнять форму, можно войти через Facebook или Google. При входе через социальную сеть не забудьте в настройках аккаунта проверить адрес электронной почты.

Оплата

Заказать ключ в магазине BOBKeys очень просто. При оформлении заказа не нужно заполнять никаких длинных и скучных форм, как на некоторых других подобных сайтах. Этот процесс детальнее рассмотрим на примере бандла Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Pro. Стоимость комплекта из двух лицензий составляет 83 доллара 22 центра.

Добавляем в корзину и вводим промокод OC25. После активации купона цена комплекта будет снижена почти на 21 доллар и составит 62,41 доллара. Далее жмём Submit Order и переходим к выбору платёжной системы для оплаты.

BOBKeys предлагает несколько способов рассчёта. Мы рекомендуем выбирать PayPal ввиду отсутствия дополнительной комиссии. Например, если расплачиваться через QIWI, придётся заплатить почти на 5 долларов больше. Комиссия в сервисе Mint составляет 7,49 доллара, а в LiqPay и FasterPay – 2,5 доллара и 2,19 доллара соответственно.

После клика по кнопке Pay Now вы будете перенаправлены на сайт платёжной системы для завершения подтверждения операции. Ещё раз напомним, что ключ после оплаты будет отправлен на электронную почту, к которой привязан ваш аккаунт в интернет-магазине BOBKeys.

Если у вас возникли вопросы или проблемы при заказе, решить их поможет техническая поддержка. BOBKeys избавляет клиентов от необходимости связываться с техподдержкой по e-mail. Для быстрого решения вопросов предусмотрен живой чат, который активируется кликом по пиктограмме We Are Here в правом нижнем углу сайта. Отвечают быстро, но оперативность зависит от времени суток. То же самое качества и доставки. Письмо с ключом приходит практически моментально, если заказ делать днём. Ночью же иногда нужно подождать несколько часов.

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