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Младшая видеокарта Intel Arc предположительно получит 6 ГБ GDDR6 видеопамяти с 96 битной шиной
И будет отличаться миниатюрными размерами и низким энергопотреблением.
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По последним слухам, Intel готовит три версии настольных видеокарт Arc. Младшая модель должна получить 1024 шейдерных процессора и предположительно обладать «чистой» производительностью на уровне GeForce GTX 1650, но при этом быть гораздо привлекательнее за счет аппаратной поддержки трассировки лучей и наличия матричных движков для ускорения технологии масштабирования на базе машинного обучения XeSS.

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О младших видеокартах Intel Arc Alchemist мало что известно, нет и более-менее точной информации о подсистеме памяти. Однако новая порция данных, найденная VideoCardz на китайском ресурсе ChipHell, раскрывает детали о самом доступном ускорителе в линейке.

Источник: ChipHell

 

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Пользователь ChipHell утверждает, что видел DG2-128EU и прикладывает сильно размытый снимок, на котором отмечено расположение графического процессора и чипов памяти, подчеркивая, что дизайн платы действительно необычен. Используется всего лишь три чипа GDDR6, а значит нас ожидает 3 или 6 ГБ видеопамяти с шиной 96 бит. Графический процессор расположен на подложке ассиметрично, что можно было заметить и ранее на рендерах Intel. Утверждается, что плата чрезвычайно компактная, а энергопотребление видеокарты находится на уровне 65 Вт, что делает ее замечательным решением для ITX-систем.

#intel #intel arc #intel arc alchemist
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