Компания Antec объявила о выпуске готовой системы жидкостного охлаждения для процессоров VORTEX VIEW 360, сообщает TechPowerUp. В основе системы платформа Asetek 9-го поколения с радиатором типоразмера 360 мм. На радиатор предустановлены три фирменных вентилятора без подсветки, система охлаждения выглядит строго и стильно, главным украшением является большая панель с ARGB-подсветкой на обратной стороне и ЖК-дисплеем диагональю 5 дюймов. Панель крепится к охлаждающему моноблоку с помощью шарнира, что позволяет регулировать её положение в нескольких плоскостях.

В числе прочих преимуществ производитель отмечает расчётную тепловую производительность до 400 Вт, тихую работу насоса с уровнем шума менее 14 дБА при скорости вращения крыльчатки 2800 об/мин, шланги в оплётке, предварительно нанесённую термопасту, аккуратную и удобную монтажную систему. Система охлаждения готова к установке уже из коробки. Скорость вращения комплектных вентиляторов лежит в диапазоне от 400±100 до примерно 2000±150 об/мин, максимальный расход воздуха может достигать 59,23 кубических футов в минуту (CFM), а максимальное статическое давление — 2,46 мм. вод. ст. Максимальный уровень шума 28,6 дБ.

Комплектный крепёж VORTEX VIEW 360 позволяет устанавливать систему охлаждения на материнские платы с сокетами Intel LGA115X, 1200, 1700 и 1851, а также AMD AM4 и AM5. За рубежом продажи VORTEX VIEW 360 начинаются уже сегодня, рекомендованная цена в Европе составляет 279,99 €.