Проблемы начались после октябрьских накопительных обновлений

NVIDIA выпустила драйвер GeForce Hotfix Display Driver 581.94 для решения проблем с производительностью в играх, выявленных после обновления KB5066835 для Windows 11 в октябре 2025 года. Исправление основано на недавнем Game Ready Driver 581.80 и доступно для отдельной загрузки. Компания заявляет, что пакет решает одну проблему: некоторые игры демонстрируют более низкую производительность после установки октябрьского накопительного обновления Windows 11.

Проблема может появиться на системах Windows 11 25H2 и 24H2 после установки KB5066835 и более новых накопительных обновлений, которые содержат те же изменения. Пользователи, столкнувшиеся с проблемой, сообщают о снижении производительности в некоторых играх. Рассматриваемое обновление Windows обеспечивает повышение надёжности и безопасности, обновляет функции на базе искусственного интеллекта и вносит другие качественные изменения. Хотя откат обновлений может считаться одним из потенциальных способов решения проблемы, специалисты не рекомендуют делать это — отсутствие обновлений безопасности повышает уязвимость системы к угрозам.

Hotfix не добавляет поддержку новых игр и возможностей сверх того, что было представлено в драйвере 581.80, а лишь является временным решением проблемы снижения производительности в Windows 11. NVIDIA рекомендует это исправление только тем пользователям, которые столкнулись с падением частоты кадров в играх. Остальные могут дождаться WHQL выпусков Game Ready или Studio.