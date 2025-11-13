Наличие блоков XMX необязательно.

Похоже, для генерации кадров XeSS Frame Generation (FG) на графических решениях Intel больше не требуется наличие специализированных ядер XMX (Xe Matrix Extensions). Согласно журналу изменений, опубликованному в репозитории Intel XeSS SDK, компания включила поддержку XeSS-FG для интегрированной графики процессоров Meteor Lake. Графика этих процессоров не оснащена блоками XMX.

Источник изображения: Vasilis Chatzopoulos, Unsplash (отредактировано)

Intel больше не упоминает XMX как обязательное требование для XeSS-FG в руководстве для разработчиков. Теперь технология работает на всех графических решениях Arc. Предположительно, в графике Meteor Lake для ускорения XeSS-FG используются инструкции DP4a, как и в решениях сторонних производителей.

В августе этого года Intel выпустила обновление XeSS 2, сделав все технологии набора, включая генерацию кадров XeSS-FG, совместимыми с видеокартами от других производителей. Кроме генерации кадров, в состав XeSS 2 входит технология масштабирования Super Resolution (SR) и технология снижения задержки Low Latency (LL). Технологию снижения задержки не получится использовать отдельно от генерации кадров FG на сторонних видеокартах.