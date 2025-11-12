Самый дешёвый 3D V-Cache процессор, но соотношение производительности к цене не является оптимальным.

Появились первые обзоры AMD Ryzen 5 7500X3D — нового 6-ядерного 12-поточного процессора с ядрами Zen 4 и 3D V-Cache. По сравнению с 7600X3D, базовая тактовая частота нового процессора на 100 МГц ниже, а тактовая частота в режиме ускорения — на 200 МГц ниже. Больше отличий в спецификациях нет. Производительность 7500X3D легко спрогнозировать, в среднем процессор на 4% отстаёт от модели 7600X3D согласно результатам тестирования немецкого ресурса ComputerBase.

Новый процессор отличается гораздо меньшим количеством компонентов. Но это касается не только 7500X3D. AMD оптимизировала конструкцию в результате чего на рынке появились новые ревизии Ryzen 7 7800X3D, 7700, Ryzen 5 7600X, 7500F и других процессоров с новой подложкой.

Источник изображения: ComputerBase

В США рекомендованная цена AMD Ryzen 5 7500X3D составляет 269 $. Это на 30 $ дешевле 7600X3D. Однако в реальности розничные цены на процессоры могут быть даже ниже. Например, в Германии 7500X3D должен стоить 279 €, однако в местных магазинах цена 7600X3D уже снизилась до 269 €. В ComputerBase считают, что цена 7500X3D должна быть снижена до 220 €.

Источник изображения: ComputerBase

По рекомендованной цене 7500X3D далеко не лучший выбор, пишет ComputerBase. По соотношению игровой производительности и цены в Германии на момент публикации обзора более высокую позицию в рейтинге занимает Intel Core Ultra 5 245K. За ним следуют AMD Ryzen 5 9600X, 7600X3D и только потом 7500X3D. Если сравнивать процессоры по отношению производительности в приложениях к цене, 3D V-Cache модели не оправдывают вложений, более дешёвые AMD Ryzen 5 8400F и 7500F, а также Core Ultra 5 245K занимают более высокие позиции.

Источник изображения: ComputerBase

При сборке игрового ПК с ограниченным бюджетом специалисты считают 7500F более разумным выбором. В Германии цены на этот процессор находятся около уровня 125 €. Доплата до 7500X3D не имеет смысла, разницу 140…150 € можно вложить в видеокарту, например, приобрести вместо Radeon RX 7600 гораздо более производительную RX 9060 XT.

Источник изображения: PC Gamer

Журналисты PC Gamer тоже признали, что 7500X3D не лучший выбор для рабочих задач, где лучше вложить средства в большее количество ядер, а не 3D V-Cache. При сборке игровых систем с ограниченным бюджетом лучше выделить дополнительные средства на покупку более производительной видеокарты. Тем не менее, это самый дешёвый 3D V-Cache процессор на платформе AM5 и он претендует на звание одного из лучших бюджетных игровых процессоров.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Источник изображения: AMD, VideoCardz

На официальных слайдах AMD противопоставила Ryzen 5 7500X3D процессорам Intel Core i5-14600K и Core Ultra 5 245KF, заявив о 8- и 12-процентном преимуществе над первым, 13- и 22-процентном преимуществе над вторым в AAA и соревновательных играх соответственно.