Система для ИИ-нагрузок и не только.

Компания OLARESTECH анонсировала Olares One — компактный настольный компьютер с искусственным интеллектом (ИИ), построенный на базе производительной платформы для ноутбуков с процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. В декабре производитель планирует начать сбор средств в рамках краудфандингового проекта, полноценная презентация компьютера ожидается на выставке CES 2026, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: OLARESTECH

Главной особенностью Olares One является NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop с максимально возможным тепловым пакетом 175 Вт. Видеокарта оснащается 24 ГБ видеопамяти GDDR7 и по данным NVIDIA обеспечивает ИИ-производительность до 1824 триллионов операций в секунду (TOPS). OLARESTECH позиционирует Olares One как персональный ИИ-компьютер для генерации изображений и локального развёртывания ИИ-агентов. Для современных игр производительности тоже более чем достаточно.

Источник изображения: OLARESTECH

Olares One помещается в корпусе объёмом 3,5 литра. Размеры корпуса составляют 320×197×55 мм, а вес — 2,15 кг (3,1 кг с блоком питания). В максимальной конфигурации система оснащается 24-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 275HX с максимальной тактовой частотой 5,4 ГГц, 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe 4.0 объёмом 2 ТБ. В числе внешних интерфейсов один порт Thunderbolt 5, видеовыход HDMI 2.1, порт USB-A. Встроенный сетевой адаптер поддерживает скорость до 2,5 Гбит/с, адаптер беспроводной сети поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Вся система питается от внешнего блока питания мощностью 330 Вт.

Источник изображения: OLARESTECH

В конструкции системы охлаждения используется испарительная камера, большой медный радиатор и два вентилятора с 54 лопастями. При полной нагрузке в лабораторных условиях шум повышался до 38,8 дБ.

Что касается программного обеспечения, устройство работает под управлением Olares OS — собственной системы с открытым исходным кодом на базе Linux, фирменным магазином приложений, бэкендом на базе Kubernetes и возможностью развёртывания ИИ-приложений и сервисов. В маркетинговых материалах подчёркивается поддержка таких инструментов, как ComfyUI, Open WebUI, различных программных стеков для автоматизации и работы с базами данных.

На текущем этапе компьютер оценивается примерно в 2999 $.