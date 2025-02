Журналисты гадают, какие игры может показать Sony.

Sony может провести презентацию State of Play в середине февраля, сообщает IGN со ссылкой на инсайдера под псевдонимом NateTheHate, который ранее отметился рядом точных прогнозов. Презентация может состояться на неделе, посвящённой Дню святого Валентина, с 10 по 14 февраля. В Game Rant считают, что презентация может состояться и позже, например, 18 или 19 февраля. Так или иначе, утверждается, что мероприятие запланировано на февраль.

Источник изображения: Marcos Ferreira, Unsplash (отредактировано)

Журналисты IGN и Eurogamer сходятся во мнении, что на мероприятии могут подробнее рассказать про приключенческую игру Ghost of Yotei от разработчиков Sucker Punch Productions, PVP Extraction-шутер Marathon от Bungie, а также многопользовательской игры Fairgame$ от Haven Studios. Не исключено, что зрителям расскажут о таких играх, как Death Stranding 2, Marvel’s Wolverine, Intergalactic: The Heretic Prophet, Physint и Phantom Blade Zero.

Кроме этого, журналисты считают возможным показ на мероприятии игр Microsoft: в ближайшее время на PS5 должна выйти игра Indiana Jones and the Great Circle, а весной станет доступна Forza Horizon 5 со всем выпущенным контентом.