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Mafia: The Old Country будет линейной повествовательной игрой на движке Unreal Engine 5
Mafia: The Old Country не будет игрой с открытым миром. Hangar 13 описывает ее как линейную, повествовательную игру.

На прошедшей церемонии The Game Awards 2024 компания Hangar 13, разработчик серии игр Mafia, представила долгожданный трейлер новой части своей культовой криминальной саги — Mafia: The Old Country. Несмотря на то, что ранее произошла утечка информации о дате релиза через рекламу, сам трейлер раскрыл гораздо больше деталей о проекте. 

Самым важным открытием стало то, что, в отличие от предыдущих частей серии, Mafia: The Old Country не будет игрой с открытым миром. Вместо этого разработчики делают акцент на линейном сюжете и глубокой проработанной истории. Президент студии Ник Бейнс подчеркнул, что игра станет «любовным посланием» старым частям серии, а также позволит игрокам глубже окунуться в атмосферу мира мафиозных кланов.

Игра обещает предложить интенсивное повествование, погружающее игрока в мрачный мир организованной преступности. Действие разворачивается в вымышленном сицилийском городе Сан-Селесте, который представляет собой центр борьбы за власть между различными криминальными группировками. 

Главный герой, Энцо, вырос в тяжелых условиях, работая на серных рудниках Сицилии. Став взрослым, он присоединяется к преступной семье дона Торриси, надеясь изменить свою судьбу. Однако путь Энцо будет нелегким, ведь он вынужден соблюдать строгие правила и кодексы мафии, жертвуя ради интересов семьи.

Игрокам предстоит участвовать в опасных столкновениях, использовать тактику скрытности и сражаться в напряженных перестрелках. Для передвижения по городу и окрестностям Энцо сможет воспользоваться лошадьми и автомобилями того времени, что добавляет атмосферности и реализма происходящему.

Еще одной важной новостью стало то, что Mafia: The Old Country разрабатывается на базе Unreal Engine 5, отказавшись от использования собственного движка, что обещает значительно повысить качество визуальной составляющей проекта.

Релиз Mafia: The Old Country запланирован на лето 2025 года. Новый проект Hangar 13 будет доступен на платформах ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

#unreal engine 5 #hangar 13 #mafia: the old country
Источник: youtu.be
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Mafia: The Old Country выйдет летом следующего года
Представлен ознакомительный трейлер Mafia: The Old Country, игра выходит летом 2025 года
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