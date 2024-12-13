На прошедшей церемонии The Game Awards 2024 компания Hangar 13, разработчик серии игр Mafia, представила долгожданный трейлер новой части своей культовой криминальной саги — Mafia: The Old Country. Несмотря на то, что ранее произошла утечка информации о дате релиза через рекламу, сам трейлер раскрыл гораздо больше деталей о проекте.
Самым важным открытием стало то, что, в отличие от предыдущих частей серии, Mafia: The Old Country не будет игрой с открытым миром. Вместо этого разработчики делают акцент на линейном сюжете и глубокой проработанной истории. Президент студии Ник Бейнс подчеркнул, что игра станет «любовным посланием» старым частям серии, а также позволит игрокам глубже окунуться в атмосферу мира мафиозных кланов.
Игра обещает предложить интенсивное повествование, погружающее игрока в мрачный мир организованной преступности. Действие разворачивается в вымышленном сицилийском городе Сан-Селесте, который представляет собой центр борьбы за власть между различными криминальными группировками.
Главный герой, Энцо, вырос в тяжелых условиях, работая на серных рудниках Сицилии. Став взрослым, он присоединяется к преступной семье дона Торриси, надеясь изменить свою судьбу. Однако путь Энцо будет нелегким, ведь он вынужден соблюдать строгие правила и кодексы мафии, жертвуя ради интересов семьи.
Игрокам предстоит участвовать в опасных столкновениях, использовать тактику скрытности и сражаться в напряженных перестрелках. Для передвижения по городу и окрестностям Энцо сможет воспользоваться лошадьми и автомобилями того времени, что добавляет атмосферности и реализма происходящему.
Еще одной важной новостью стало то, что Mafia: The Old Country разрабатывается на базе Unreal Engine 5, отказавшись от использования собственного движка, что обещает значительно повысить качество визуальной составляющей проекта.
Релиз Mafia: The Old Country запланирован на лето 2025 года. Новый проект Hangar 13 будет доступен на платформах ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series S|X.