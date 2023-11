Для игры на минимальных настройках теперь потребуется GTX 1060 6Gb и i5-8400

Многопользовательская игра на выживание The Day Before снова доступна на платформе Steam. Разработчикам удалось восстановить права на название проекта. Однако, системные требования игры возросли.

На скриншоте ниже можно увидеть старые требования. В новых требованиях видеокарта GeForce GTX 1060 перешла из рекомендуемой конфигурации в минимальную, а также увеличились требования к процессору.

Разработчики отмечают, что минимальная конфигурация предназначена для игры на низких настройках графики. Пользователи, у которых компьютер соответствует рекомендуемым требованиям, смогут наслаждаться высокими настройками.

Игра The Day Before будет доступна в раннем доступе, где разработчики будут внимательно отслеживать отзывы сообщества и дорабатывать игру в соответствии с ними. Однако, уже в ранней версии игры будут представлены все механики, которые были показаны в трейлерах, включая транспорт и кастомизацию оружия.

The Day Before, которая находилась в разработке более пяти лет, будет выпущена 7 декабря в 21:00 по московскому времени и будет доступна только на ПК в Steam. Однако версии для PlayStation 5 и Xbox Series станут доступны одновременно с полноценным релизом игры. Более того, игра The Day Before будет полностью переведена на русский язык.