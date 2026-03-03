Они будут использоваться в трансмиссиях отечественного лёгкого коммерческого и грузового автотранспорта.

Производство подшипников, как и, собственно, практически всего остального, в России не выдержало разгула капитализма 1990-х и пошло ко дну. Лишь сейчас данная отрасль промышленности проходит процедуру воскрешения: потихоньку появляются новые предприятия по производству подшипников. И вот, как сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности России, курский подшипниковый завод «АПЗ-20» наладил серийное производство радиальных подшипников для автомобильной техники.

Может быть интересно

Источник изображения: Фонд развития промышленности России.

Как заявлено, выпускаемые на предприятии радиальные подшипники будут использоваться в трансмиссиях лёгких коммерческих и грузовых автомобилей ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ.

В создание новой производственной линии было вложено 189 миллионов рублей, из которых 144 миллиона — это льготный заём Фонда развития промышленности.

Отметим, что речь идёт об импортозамещающем производстве: до сих пор формально «российское» производство подшипников заключалось в значительной степени в сборке конечной продукции из компонентов от известного «восточного партнёра».