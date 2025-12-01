Обновление программного обеспечения пассажирских самолётов — очень интересный процесс, естественно, отличающийся от обновления смартфона или ноутбука. На форуме Reddit и в других соцсетях появилась фотография, на которой запечатлен процесс обновления ПО на Airbus A320.
Используется портативный загрузчик данных, а точнее, Teledyne PMAT 2000. По сути, это портативный ПК. Размеры PMAT 2000 составляют 342 x 330 x 63,5 мм, а вес — 5,6 кг, поэтому к корпусу прикреплена ручка для переноски.
PMAT 2000 — более старая модель. Изначально устройство работало под управлением Windows 2000, но в последней брошюре производителя упоминается Windows 7. Текущая модель, PMAT XS, значительно меньше, но всё ещё громоздка по сравнению с современными планшетами.
Кабель, немного напоминающий небольшой пожарный шланг, — это A615. Он использует 53-контактный разъём. Кабели A615 не из дешёвых: цены предоставляются только по запросу и обычно составляют около 2000 долларов.
Не так давно самолёты обновлялись с помощью дискет. Изначально это было разрешено только на заводе; позже авиапроизводители стали отправлять техников в аэропорты с дискетами в багаже для обновления навигационных баз данных каждые 28 дней.
Некоторые Boeing 747 всё ещё используют дискеты, но многие из них были модернизированы с помощью разъёма A615. Портативный загрузчик данных устранил необходимость в специалистах по работе с дискетами. Авиакомпании загружают обновления на устройства, а затем могут самостоятельно устанавливать их на борту самолёта. Раньше это также делалось с помощью физических носителей, поэтому некоторые загрузчики оснащены дисководами и CD-дисками. В настоящее время авиакомпании обновляют загрузчики обновлениями из защищённых онлайн-баз данных. Затем загрузчик, как и раньше, доставляют в кабину пилотов и подключают к сети для обновления.
Ранее сообщалось, что проблема с программным обеспечением A320 затронула около 6000 самолетов. При этом, масштабная замена ПО на самолетах Airbus A320 не касается России.