kosmos_news
В Сети появилась фотография процесса обновления программного обеспечения самолёта Airbus A320
Для обновления ПО Airbus A320 достаточно всего лишь компьютера весом 5,6 кг с ручкой для переноски и необычного кабеля. Процесс занимает 15 минут.

Обновление программного обеспечения пассажирских самолётов — очень интересный процесс, естественно, отличающийся от обновления смартфона или ноутбука. На форуме Reddit и в других соцсетях появилась фотография, на которой запечатлен процесс обновления ПО на Airbus A320.

Используется портативный загрузчик данных, а точнее, Teledyne PMAT 2000. По сути, это портативный ПК. Размеры PMAT 2000 составляют 342 x 330 x 63,5 мм, а вес — 5,6 кг, поэтому к корпусу прикреплена ручка для переноски.Teledyne PMAT 2000. Фото: Teledyne

PMAT 2000 — более старая модель. Изначально устройство работало под управлением Windows 2000, но в последней брошюре производителя упоминается Windows 7. Текущая модель, PMAT XS, значительно меньше, но всё ещё громоздка по сравнению с современными планшетами.

Техник работает с портативным загрузчиком данных Teledyne PMAT Data Loader перед Airbus A320, выполняя обновление программного обеспечения самолёта
Стоимость портативных загрузчиков данных для самолётов может достигать 50 000 долларов. Даже отремонтированные устройства часто стоят более 20 000 долларов. Неудивительно, что такие устройства, как PMAT 2000, долго эксплуатируются.

Кабель, немного напоминающий небольшой пожарный шланг, — это A615. Он использует 53-контактный разъём. Кабели A615 не из дешёвых: цены предоставляются только по запросу и обычно составляют около 2000 долларов.

Не так давно самолёты обновлялись с помощью дискет. Изначально это было разрешено только на заводе; позже авиапроизводители стали отправлять техников в аэропорты с дискетами в багаже для обновления навигационных баз данных каждые 28 дней.

Некоторые Boeing 747 всё ещё используют дискеты, но многие из них были модернизированы с помощью разъёма A615. Портативный загрузчик данных устранил необходимость в специалистах по работе с дискетами. Авиакомпании загружают обновления на устройства, а затем могут самостоятельно устанавливать их на борту самолёта. Раньше это также делалось с помощью физических носителей, поэтому некоторые загрузчики оснащены дисководами и CD-дисками. В настоящее время авиакомпании обновляют загрузчики обновлениями из защищённых онлайн-баз данных. Затем загрузчик, как и раньше, доставляют в кабину пилотов и подключают к сети для обновления.

Ранее сообщалось, что проблема с программным обеспечением A320 затронула около 6000 самолетов. При этом, масштабная замена ПО на самолетах Airbus A320 не касается России.

#авиация #самолет #airbus a320 #обновление программного обеспечения
Источник: reddit.com
