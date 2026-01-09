Сайт Конференция
goldas
CES 2026: Gigabyte представила плату Z890 AORUS TACHYON ICE CQDIMM edition
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS TACHYON ICE CQDIMM edition поддерживает емкость 256 ГБ в двух слотах

Компания GIGABYTE заявляет, что на CES 2026 она использовала модули DDR5-7200 с общим объемом 256 ГБ. В системе использовались два модуля емкостью по 128 ГБ на материнской плате Z890 AORUS Tachyon ICE CQDIMM Edition, а настройка BIOS обеспечивала стабильную работу на этой скорости.

Конфигурации с высокой емкостью памяти DDR5 обычно приводят к снижению частоты, поскольку крупные модули увеличивают нагрузку и усложняют передачу сигналов. По словам GIGABYTE, результат работы CQDIMM обусловлен изменениями на уровне платы, которые снижают нагрузку на канал, а также работой встроенного ПО, управляющего синхронизацией и напряжением в динамике. Судя по предоставленному скриншоту, компания использовала память ADATA на частоте 3600 МГц (7200 Мбит/с) при таймингах 52-52-52-108. 

CQDIMM от стандартного UDIMM отличается наличием в модуле тактового драйвера (CKD), который помогает очищать тактовую сигнализацию при более высоких скоростях передачи данных. GIGABYTE также рассматривает CQDIMM в контексте 4-разрядных модулей емкостью 128 ГБ, которые сложнее в запуске, чем обычные настольные модули DIMM.

На выставке CES 2026 компания GIGABYTE представила конфигурацию с общим объемом памяти 2 x 128 ГБ и 256 ГБ, работающую на скорости DDR5-7200, ссылаясь на проверку в CPU-Z в рамках своей демонстрации. Компания также указала ADATA, Kingston и TeamGroup в качестве партнеров по производству для вывода на рынок совместимых модулей.

Стандартная плата Z890 AORUS TACHYON ICE также представляет собой 2-DIMM плату Z890, созданную для разгона. На странице продукта указано, что максимальная емкость обычного модуля памяти составляет 128 ГБ, соответствуя стандартной поддержке 2-слотной DDR5 UDIMM. Таким образом, версия CQDIMM Edition рассчитана на удвоенную емкость.

Компания GIGABYTE пока не сообщила о ценах и сроках поступления в продажу платы Z890 AORUS Tachyon ICE CQDIMM Edition или комплектов CQDIMM емкостью 128 ГБ. На официальном сайте компании также нет информации о плате.

#материнские платы #gigabyte #ddr5 #оперативная память #aorus #ces 2026 #z890 #материнские платы gigabyte #cqdimm
Источник: videocardz.com
