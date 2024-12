Издатель Sony и разработчик Naughty Dog объявили о планах выпустить The Last of Us Part II Remastered на ПК в следующем году.

Naughty Dog объявила на The Game Awards 2024, что The Last of Us Part II Remastered выйдет на ПК в цифровых сервисах Steam и Epic Games Store 3 апреля 2025 года. Игра уже представлена на обеих платформах в виде объявления «Скоро в продаже» и несколькими предложениями по предварительной покупке, включая увеличение емкости боеприпасов и руководство по крафту.

По словам игрового директора Naughty Dog Мэтью Галланта, версия игры для ПК предлагает не только ту же захватывающую сюжетную линию, что и версия для PS5, но и богатую боевую механику. Галлан добавил, что разработчики усердно работали над тем, чтобы обеспечить высокую производительность и надежные функции для геймеров на ПК.

Системные требования версии для ПК пока не объявлены, но большинство геймеров надеются, что для нее не потребуются сверхмощные компьютеры, в отличие от оригинальной игры The Last of Us, которая не очень хорошо работала на ПК среднего уровня.

Ходят слухи, что The Last of Us Part 2 станет следующей игрой Sony, которая выйдет на ПК. Ранее в этом году надежный инсайдер Billbil-kun из Dealabs сообщил, что разработчики завершили портирование игры для Windows. Информатор также правильно предположил, что Naughty Dog и Sony могут не выпустить игру на ПК в этом году, чтобы связать ее выпуск со вторым сезоном телевизионной адаптации HBO The Last of Us во втором квартале 2025 года.

Ожидается, что версия The Last of Us Part II для ПК предложит почти все, что есть в оригинальной версии для PS5, включая свободную игру на гитаре и комментарии разработчиков о потерянных уровнях. В игре также будет представлен режим выживания в жанре roguelike No Return, который позволяет игрокам выбирать свой собственный путь и проверять свои навыки в сериях случайных встреч.

Однако стоит отметить, что геймерам потребуется учетная запись PSN для игры в The Last of Us Part II на ПК, как и во всех недавних портах для ПК от Sony. Интересно, что такая необходимость впервые появилась для игры Helldivers 2, но компания отменила обязательное требование входа в систему для этой игры после возмущения игроков.

Другим играм так не повезло. Такие игры, как God of War Ragnarok, Until Dawn remake и Ghost of Tsushima: Director's Cut, вышли на ПК с обязательным требованием входа в PSN, и Sony отказалась пойти по пути Helldivers 2, несмотря на массовые протесты геймеров.