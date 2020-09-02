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К сожалению для геймеров, Энтони из Tweak Town сообщает, что запасов чипов от Samsung, выполненных по 8-нанометровому техпроцессу, будет мало до конца года, и если вы хотите до этого времени обзавестись игровой видеокартой с GPU Ampere, вам лучше сделать предварительный заказ, иначе вы будете вынуждены ждать стабилизации цен на дефицитный товар и его наличия в магазинах в принципе.

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Причина дефицита видеокарт заключается в том, что NVIDIA не уверена в производительности производственных мощностей компании Samsung и, учитывая все производственные риски, "Зеленые" сокращают поставки своих видеокарт до начала следующего года . Это очень разумное решение с точки зрения бизнес-процессов, но в конечном итоге оно может привести к повышению цен на видеокарты RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090, причем, даже референсные модели будут стоить намного дороже рекомендованной розничной цены. Если вы хотите получить новенькую видеокарту как можно скорее, то не упускайте возможность предзаказа, иначе вам придется отложить покупку видеокарты до следующего года, как минимум.

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Надеяться на видеокарты Big Navi от AMD также не стоит - очень вряд ли данные продукты будут настолько же интересны геймерам, на сколько привлекательными оказались Ampere от Nvidia.

Если же вам нужна хорошая видеокарта здесь и сейчас и по привлекательной стоимости, советуем следить за динамикой цен на видеокарты RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, которые вскоре должны стать намного дешевле!