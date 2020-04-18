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Праздник геймера - в Steam, Indiegala и EGS началась бесплатная раздача таких игр как Just Cause 4, Wheels of Aurelia, Gamecraft и многих других

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Ну что, любители халявы, вы готовы заполнить свои аккаунты свежими халявными предложениями? Сегодня я готов вас порадовать сразу пятью бесплатными играми, в поисках которых я облазил весь интернет. Итак, как всегда не буду утомлять вас излишне долгими вступлениями, давайте же перейдем сразу к бесплатным раздачам игрушек!

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Steam

В магазине дядюшки Гейба проходит раздача сразу трех бесплатных игрушек.

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Gamecraft - это отличная строительная песочница, в которой вы можете строить и создавать игры, в которые могут играть другие игроки. И вам ничего не мешает играть в игры, созданные другими игроками. На игру написано 457 обзоров, 85% из которых положительные.

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Polyball - одна из лучших кооперативных игр своего жанра. Игра может похвастаться простой, но в то же время обладающей уникальным художественным стилем графикой. Также сильной стороной игры выступает достаточно неплохая физика. На игру написано 197 обзоров, 80% из которых положительные.

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Will Glow the Wisp - это игра о нас, о маленьких светящихся точках, пытающихся достичь цели. Интригующе, не правда ли? На игру написано 29 обзоров, 93% из которых положительные.

Indiegala

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Магазин игр без DRM-защиты как всегда радует геймеров бесплатными раздачами игр. Вам предлагается забрать стратегическую игру Theatre of War 2: Kursk 1943 и сказочного клона легендарной Zuma - Marble Duel: Sphere-Matching Tactical Fantasy.

EGS и PS Store

А на этом все! Также не забываем, что в PlayStation Store до сих пор идет раздача 5 бесплатных эксклюзивов, а в Epic Games Store продолжается раздача Just Cause 4  и Wheels of Aurelia, советую поторопиться!

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