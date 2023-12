Студия сообщила эту новость заявив, что амбиции игры настолько велики, что потребуют полного внимания студии.

Планы компании Sony в отношении живых сервисов идут прахом, студия Naughty Dog отменяет The Last Of Us Online, а фанаты празднуют ее кончину.

В последние несколько месяцев становится все более очевидным, что в Sony идет тайная гражданская война за будущее направление развития PlayStation. Об этом не принято говорить публично, по крайней мере, пока это происходит, но с уходом топ-менеджеров, включая босса PlayStation, и отсутствием признаков 10 игр для живого сервиса, которые компания Sony планировала выпустить к 2026 году, что-то явно не так.

Последним доказательством на декабрь 2023 года является то, что давно откладываемая многопользовательская игра The Last Of Us теперь официально отменена, и именно потому, что разработчики Naughty Dog не хотят тратить все свое время на создание игр с живым сервисом.

Со слов разработчиков, чтобы выпустить и поддерживать The Last of Us Online, им пришлось бы направить все ресурсы студии на поддержку контента после запуска на годы вперед, что серьезно повлияло бы на разработку будущих однопользовательских игр. Таким образом, перед ними было два пути: стать исключительно студией игр с живым сервисом или продолжить фокусироваться на однопользовательских сюжетных играх, которые определили наследие Naughty Dog.

Ранее Naughty Dog никогда не подтверждала, что The Last Of Us Online является игрой с живым сервисом, но теперь становится ясно, что это так... или, скорее, так и было. Игра и так сильно задерживалась, но, по слухам, в начале 2023 года она получила внутреннюю оценку от студии Bungie, принадлежащей Sony, и этого оказалось достаточно, чтобы отложить ее на второй план - хотя еще в ноябре 2023 года директор сообщал о том, что все еще работает над ней.

Это означает, что The Last Of Us Part 2 Remastered станет следующей игрой Naughty Dog, что не кажется лучшим использованием их времени и все еще вызывает вопрос о том, когда же они действительно займутся созданием чего-то нового. Невозможно предположить, когда будет представлен этот или какой-либо другой проект, но что уже точно известно, так это то, что геймеры больше не услышим о The Last Of Us Online.