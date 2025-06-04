Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Unreal Engine 5.6 вышел с улучшенными инструментами для создания открытых миров
Новый Unreal Engine 5.6 позволяет запускать открытые миры на 60 кадрах в секунду

Epic Games официально выпустила Unreal Engine 5.6, который предлагает разработчикам целый ряд новых функций и улучшений для создания высокодетализированных открытых миров, способных стабильно работать на 60 кадрах в секунду даже на текущем поколении аппаратных устройств. Основные нововведения были представлены в ходе мероприятия State of Unreal.

Среди ключевых обновлений — улучшенная аппаратная трассировка лучей, которая повышает производительность системы глобального освещения Lumen. Также добавлена более быстрая потоковая передача геометрии для плавной загрузки огромных статичных локаций, переработанная система Motion Trails, обновлённые инструменты Tween Tools и новый Curve Editor. Появилась поддержка процедурной физики через Physics Control Rig, а MetaHuman теперь интегрирован прямо в движок с дополнительными возможностями. Также упрощён интерфейс и оптимизировано создание GPU-объектов во время выполнения.

Ранее в этот же день был показан первый геймплей The Witcher IV, который стал демонстрацией работы новых технологий, разработанных при помощи Unreal Engine 5.6. В частности, студия CD Projekt Red представила Nanite Foliage — решение, позволяющее создавать плотные заросли растительности без значительного влияния на производительность.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#unreal engine 5.6
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Resident Evil 9 станет заключительной частью в серии и началом новой франшизы
3
Длина самого большого джета сверхмассивной черной дыры превышает размеры нашей галактики в 2 раза
+
Выпущены новые полнометаллические часы Casio G-Shock GM-B2100SD-1C и GMW-B5000D-1C
1
В Дагестане возрождают легендарный Чиркатинский консервный завод
+
Эксплуатацию второго энергоблока Смоленской АЭС продлили на пять лет
1
Производство китайского самолета C919 может быть остановлено из-за проблем с поставками двигателей
1
В Counter-Strike 2 наблюдаются массовые ошибки и сбои некритичного характера
+
"Ростелеком" и "МойОфис" договорились о совместной разработке аналога Microsoft SharePoint
2
Транзитную дорогу в обход Краснодара достроят не раньше 2030 года
1
Инженеры Университета Небраски создали самовосстанавливающиеся мускулы для роботов
+
Red Magic подтвердила название игрового планшета с чипом Snapdragon 8 Elite — Gaming Tablet 3 Pro
+
Logitech готовит мышь MX Master 4 с обновлённой эргономикой и возможным апгрейдом характеристик
1
Некоторые модели Radeon RX 9060 XT 8 и 16 ГБ отличаются не только объёмом памяти, но и частотами GPU
2
Авторы Atomic Heart решили попробовать себя в издательской деятельности
+
В России стартовали продажи "сельских вездеходов" Садко-9
+
В Саудовской Аравии началось строительство аэропорта-гиганта площадью 57 кв. км
+
Появились первые результаты игровых тестов новой бюджетной видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT
+
Обновление NVIDIA App 11.0.4 приносит светлую тему и оптимальные настройки для 12 новых игр
1
Собянин пообещал в 2026 году открыть первый участок Рублево-Архангельской линии метро
+
В Москве в помощь врачам внедрён ИИ ассистент
1

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
2
Краткий обзор игры Deadzone: Rogue (ранний доступ)
+
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
31
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
33
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
34
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
8
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
16

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
10:39
Скорее всего уже Канон. Первая часть игры прямое продолжение книг. В последних двух книгах Сапковский ударился в прошлое Геральта, а всё новое отдал на откуп проджектам. Единственное не раскрыто, что ...
Создатели «Ведьмака 4» показали технодемо игры на движке Unreal Engine 5
deu
10:32
Хороший обзор. Взял себе такую консоль и залип... До перепрошивки руки не доходят, из коробки полёт нормальный)
Обзор и история прошивки портативной игровой консоли FC3000 V2 с IPS экраном
Денис Оболонь
10:32
Мой офис не знает куда преткнуться, его поделки даром никому не нужны, а на домашний пользователей болт забили
"Ростелеком" и "МойОфис" договорились о совместной разработке аналога Microsoft SharePoint
NuclearMissionJam
10:14
Если цена будет норм, возьму. Хотя конечно цветовая гамма такая себе. Могли бы иначе оформить
ASUS TUF Gaming представила клавиатуру, мышь, коврик и гарнитуру в стиле Hatsune Miku
typym6ek
10:12
Хорошо, что я забил играть в эту помойку в 2015г. Уже тогда МАУС не вызывал страх на малиновке. А так было круто, едешь от тебя отлетают снаряды... А щас все ссуться высовываться, т.к. тупо все на гол...
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
Кирилл Гильманов
10:11
Он про себя сказал, что у него первый 6 ядерник
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
typym6ek
10:09
Это лютая дичь, проводить кабель возле радиатора. Гори гори ясно, чтобы не погасло...
В России отменили строительство завода по производству технического углерода
Китя.
10:08
Попробуй запустить Indians Jones на RX 9060 XT 8 Гб в 1080р на высоких настройках.
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
Mocus
09:58
После BF4, BF2042 - это унылая дрочильня. Скачал, поиграл, и снёс её нахрен. Продолжаю играть в BF4.
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
Александр Привет
09:55
Стим продолжает подтверждать, что он статистику рисует
Подведены итоги майского обзора оборудования Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем