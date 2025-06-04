Новый Unreal Engine 5.6 позволяет запускать открытые миры на 60 кадрах в секунду

Epic Games официально выпустила Unreal Engine 5.6, который предлагает разработчикам целый ряд новых функций и улучшений для создания высокодетализированных открытых миров, способных стабильно работать на 60 кадрах в секунду даже на текущем поколении аппаратных устройств. Основные нововведения были представлены в ходе мероприятия State of Unreal.

Среди ключевых обновлений — улучшенная аппаратная трассировка лучей, которая повышает производительность системы глобального освещения Lumen. Также добавлена более быстрая потоковая передача геометрии для плавной загрузки огромных статичных локаций, переработанная система Motion Trails, обновлённые инструменты Tween Tools и новый Curve Editor. Появилась поддержка процедурной физики через Physics Control Rig, а MetaHuman теперь интегрирован прямо в движок с дополнительными возможностями. Также упрощён интерфейс и оптимизировано создание GPU-объектов во время выполнения.

Ранее в этот же день был показан первый геймплей The Witcher IV, который стал демонстрацией работы новых технологий, разработанных при помощи Unreal Engine 5.6. В частности, студия CD Projekt Red представила Nanite Foliage — решение, позволяющее создавать плотные заросли растительности без значительного влияния на производительность.