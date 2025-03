Появилось изображение кнопки C на джойконе Switch 2 в промо Nintendo Today, что подтвердило ранние предположения о ее функциях

В новом промо-материале для приложения Nintendo Today обнаружилось первое четкое изображение загадочной квадратной кнопки на правом джойконе Switch 2 с маркировкой "C". Это подтверждает ранние утечки, где эту кнопку называли C-кнопкой, хотя в январском анонсе консоли Nintendo специально скрыла эту маркировку. Теперь геймеры активно обсуждают возможные функции этой кнопки в преддверии предстоящего Nintendo Direct 2 апреля, где компания может наконец раскрыть все детали.

Основные теории о назначении кнопки C включают несколько вариантов. Данные из прошивки Switch OS указывают на возможную функцию группового чата и голосовой связи (где C могло бы означать "Campus"), позволяя общаться до 12 подписчикам Nintendo Switch Online. Другие предполагают, что кнопка может отвечать за запуск ИИ-ассистента или активацию новых функций с искусственным интеллектом. Также есть версия о "режиме курсора" для магнитных джойконов, которые, как показано в январе, могут скользить по поверхности.

Интересно, что Nintendo сознательно скрывала маркировку C во время первого анонса, что может указывать на важность этой функции. При этом расположение кнопки только на правом джойконе ставит под сомнение некоторые теории, например о функции курсора. В любом случае, точное назначение кнопки станет известно совсем скоро — либо на предстоящем Nintendo Direct 27 марта (хотя он не будет посвящен Switch 2), либо на специальном ивенте 2 апреля.



Это открытие вновь разожгло интерес к нераскрытым возможностям Switch 2. Магнитные джойконы, ИИ-функции, улучшенные коммуникационные возможности — все это может быть связано с загадочной кнопкой C. Пока же у фанатов появилось новое изображение консоли для обсуждений и теорий, что только усиливает ажиотаж перед официальным анонсом. Nintendo традиционно держит интригу, но скоро все тайны Switch 2 будут раскрыты.