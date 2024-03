Обновление прошивки Razer Kitsune версии 2.0 включает в себя новую функцию "Очистка SOCD" (Simultaneous Opposing Cardinal Directions - одновременное нажатие противоположных направлений). Это обновление позволяет точнее настраивать контроль в играх, особенно в файтингах. Обновление доступно на сайте mysupport.Razer.com. В прошивке 2.0 представлены четыре режима очистки SOCD. Нейтральный режим (по умолчанию) не регистрирует нажатие противоположных направлений. Режим "Absolute Up Priority " предпочитает движение "вверх" движению "вниз", что особенно полезно для атаки с воздуха. Режимы "Last Input Priority" и "First Input Priority" учитывают порядок нажатия направлений, обеспечивая более динамичный контроль. Есть также режим "No SOCD Cleaning" для ПК, который обеспечивает полную свободу. Обновление SOCD имеет значение для тех игроков, которые стремятся улучшить свою игру. Уникальность нового обновления заключается в том, что можно изменять режимы без дополнительного программного обеспечения. Необходимо лишь перевести переключатель Tournament Lock в положение Lock и удерживать соответствующие кнопки в нужном направлении. Обновление Razer Kitsune Firmware 2.0 основано на обратной связи сообщества FG. Компания всегда прислушивается к пожеланиям пользователей, постоянно улучшает продукты и стремится предложить лучшее. Отзывы сообщества являются источником вдохновения для компании Razer.