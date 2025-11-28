Не помогает даже функция предварительной загрузки.

Компания Microsoft тестирует функцию предварительной загрузки Проводника в Windows 11, которая кеширует необходимые ресурсы с целью увеличения скорости его запуска, но недавние тесты эксперта издания Windows Latest показали, что этого всё равно недостаточно.

Источник фото: Neowin

Как выяснил специалист в ходе своих тестов, даже с активной функцией предварительной загрузки Проводник в Windows 11 открывается заметно медленнее по сравнению с Windows 10. В процессе работы с контекстным меню в Проводнике также видно преимущество более старой версии ОС. При этом предварительная загрузка требует вдвое больше оперативной памяти.

Источник фото: Windows Latest

Отмечается, что обе версии Проводника работают на одной и той же платформе, но в Windows 11 вместо нативных Win32-инструментов для вызова контекстного меню и работы с окнами используется сочетание WinUI/XAML, добавляющее дополнительные слои рендеринга, что и становится причиной более медленной работы.

По мнению эксперта издания, чтобы Проводник в Windows 11 работал быстрее, Microsoft необходимо оптимизировать базовый код, а не усложнять приложение дополнительными функциями.