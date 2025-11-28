Деньги получили авторы перспективных разработок, которые соответствуют Стратегии научно-технологического развития РФ.

Издание «Тасс» сообщает, что госкорпорация «Роснано» не только до сих пор существует, но и проводит масштабные инвестиции. Например, в текущем году компания вложила около 2 млрд рублей в качестве поддержки для развития высокотехнологичных стартапов и наукоёмких производств. Об этом журналистам «Тасс» сообщил генеральный директор фонда «Роснано» Алексей Тихонов.

Глава фонда также уточнил, что все осуществлённые инвестиции нацелены на поддержку инновационных отечественных разработок, которые действительно соответствуют текущим запросам рынка, а не просто «тянут деньги» на бесперспективные начинания. Внешние средства получили те стартапы, продукты которых укладываются в цели и задачи Стратегии научно-технологического развития РФ.

Но не только молодые стартапы получили деньги от «Роснано» — да, некоторые университетские стартап-студии действительно были отмечены жюри госкорпорации. Равно как и давно зарекомендовавшие себя объединения, которые занимаются наукоёмкими проектами. Причём, инвестирование продолжается и сейчас — до конца текущего года общая сумма подобных вливаний вырастет до 2,3 млрд рублей.

Если говорить конкретнее о сферах, к развитию которых «Роснано» испытывает сейчас наибольший интерес, то в беседе с журналистами представителями корпорации упоминались: энергетика, переработка отходов высокотехнологичных производств, электрологистика, а также химия и материалы. Молодые и зрелые предприятия именно этих сегментов получили поддержку в виде инвестиций.