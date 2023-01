За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Порой очень интересно наблюдать, как западные СМИ реагируют на достижения российского оборонно-промышленного комплекса. Вот как, например, британский таблоид Interesting Engineering рассказывает об атомных беспилотниках "Посейдон", построенных для подводной лодки специального назначения "Белгород".

The submarine K-329 Belgorod of Project 09852 has a unique design. "Izvestia" writes about it. The publication explains that under the bottom of the submarine introduced into service on July 8 there is a special docking compartment to accommodate nuclear deep-sea stations, a type of submarine found only in the Russian Navy. This hatch can be used to launch service vehicles for Poseidop intercontinental torpedoes "sleeping" on the bottom. Izvestia

Согласно сообщению, опубликованному информационным агентством ТАСС, Вооружённые силы Российской Федерации завершили производство первой партии торпед "Посейдон" с ядерными боеголовками. Торпеды планируется установить на самую большую в мире подводную лодку военно-морского флота России "Белгород".

Эта новость появилась на фоне другого сообщения о превосходстве российского оружия и боеприпасов после того, как в Министерстве обороны РФ заявили о переброске гиперзвуковых ракет "Циркон" на боевое дежурство в Атлантический и Индийский океаны.

Западный таблоид признает, что Россия является крупнейшим экспортером оружия в мире и находится в авангарде оружейных технологий.

Проект "Посейдон", он же "Статус-6", он же "Каньон "

(англ. Kanyon, по кодификации НАТО)

Казалось бы, в атмосфере последних событий новость о новом подводном аппарате можно легко списать на очередное российское преувеличение утверждают западные эксперты. Однако проект "Посейдон" предназначен не только для ведения военных операции на море. Учитывая способность нести ядерную боеголовку, "Посейдон" является грозным средством поражения, которого очень боятся на Западе, и поэтому он относится к той категории супероружия, о которой в прошлом говорил президент Российской Федерации Владимир Путин. Пишет британский таблоид.

КС-139 "Белгород" (КS-139 "Belgorod") - подводная лодка с крылатыми ракетами "Калибр", модифицированная для запуска новой стратегической торпеды "Посейдон" (НАТО: KANYON).

Проект "Посейдон" - детище конструкторского бюро ЦКБ МТ "Рубин", мирового лидера в конструировании подводных лодок, - разрабатывался под рабочим названием "Статус-6". Длина Аппарата "Посейдон" составляет 20 м, он оснащен ядерным двигателем мощностью 15 МВт и является больше, чем просто торпедой. На самом деле это беспилотный подводный аппарат (UUV), который может быть запущен с подводной лодки.

Обладая максимальной скоростью 200 км/ч (примерно 107 узлов) и способностью погружаться на глубину более 1 километра автономный подводный аппарат "Посейдон" может долгое время находиться в глубинах океана, а затем внезапно нанести удар.

Атака "Посейдона"

БПА "Посейдон" предназначен для нанесения ударов по береговым объектам и может быть оснащен ядерной боеголовкой, способной уклоняться от существующих систем противоракетной обороны противника. Помимо термоядерного разрушения, боеголовка "Посейдона" предназначена для распространения радиоактивного заражения на большой территории. Хуже того, БПА Посейдон может быть взорван вдали от цели, в море, вызвав мощное радиоактивное цунами высотой около 1640 футов (500 метров), которое может стереть с лица земли такую страну, как Великобритания. Вот так представляют себе англосаксы действие российской суперторпеды.

Проект К-329 "Белгород" - самая длинная атомная подводная лодка в мире с шестью цунами на борту. Journal Maxim Online.

В октябре прошлого года в западные СМИ просочилась информация о том, что НАТО направило своим важнейшим союзникам разведданные с предупреждением о том, что Москва развернула свою 185-метровую атомную подводную лодку К-329 "Белгород" - носитель БПА "Посейдон". Кроме, того на борту АПЛ "Белгород" будут размещены ракетные комплексы "Ветер", "Водопад" и "Калибр".

Официальные данные о БПА " Посейдон" не были опубликованы, но, по сведениям Центрального разведывательного управления, они могут нести заряд мощностью до 10 Мт. Волна, возникающая в результате подводного взрыва такой мощности, может достичь высоты 500 метров и распространиться на расстояние до 500 километров вглубь материка.

Подводная лодка специального назначения "Белгород"

АПЛ специального назначения "Белгород" (проект 09852), была спущена на воду 23 апреля 2019 года. Изначально планировалось, что подлодка поступит в состав военно-морского флота в 2020 году. Однако, согласно имеющимся данным, ее сдача была отложена, поскольку программа испытаний не была выполнена в срок, что было связано в том числе с пандемией коронавируса. В итоге ее передача флоту состоялась 8 июля 2022 года.

The Poseidon ocean multipurpose system is a fundamentally new type of sea underwater weapon based on the use of unmanned underwater vehicles. The main advantage of the Poseidon is its practically 100 percent invulnerability to enemy countermeasures. Russian news agency TASS

Подводная лодка предназначена для решения разнообразных исследовательских задач, проведения научно-исследовательских и спасательных операций и может нести на своем борту глубоководные спасательные и автономные необитаемые подводные аппараты.

Известно, что атомная подводная лодка "Белгород" на 11 метров длиннее самой большого в мире тяжёлого ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941 "Акула", а также шире и длиннее главных носителей ядерного оружия Военно-морского флота России - АПЛ четвёртого поколения проекта 955 "Борей".

Основной задачей атомной подводной лодки "Белгород" является доставка ядерных боеприпасов к берегам противника с целью поражения важных береговых элементов его экономической инфраструктуры и нанесения гарантированного ущерба территории. На Западе АПЛ "Белгород" называют "убийцей авианосцев", которыми, как известно, очень гордится Пентагон.



В рамках государственной программы вооружения России до 2027 года судостроители поставят ВМФ России еще три атомные подводные лодки специального назначения.

В не которые СМИ на Западе очень надеются, что все эти заявления являются "информационной уткой" и направлены только на то, чтобы удержать Запад от помощи Киеву. Что ж, англосаксы, готовьтесь, вас ждет большое разочарование.

