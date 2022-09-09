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Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 22

Среди стратегий, выпущенных за последние 20 лет, есть много хитов, не уступающих Warcraft III, StarCraft II или Age of Empires II, но незаслуженно забытых.
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В уже ставшем традиционном вступительном оффтопе, посвященном разным аспектам стратегий, сегодня я хочу затронуть тему раннего доступа к еще не вышедшим играм. В последние годы такой режим создания игр встречается все чаще, и он очень удобен для разработчиков, ведь игроки платят деньги за продукт, находящийся в сыром виде, практически за бета-версию игры и при этом работают бета-тестерами, выискивая ошибки и баги.

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Причем в состоянии раннего доступа игра может провести несколько лет, как, например, стратегия
They Are Billions выпущенная в ранний доступ в 2017 году, официальный релиз которой состоялся спустя два года, в 2019 году. Я начал играть в They Are Billions в раннем доступе с самого начала, не дождавшись релиза, уж очень захватила меня ее идея обороны от орд зомби. Можно сказать, что я досыта наигрался в еще сырой продукт, получив максимум эмоций от еще не вышедшей игры, а после релиза играю в нее уже не так часто, хотя положительных изменений в игре появилось очень много.

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Еще одна стратегия, увлекшая меня в раннем доступе - Northgard, в которой вам приходится выживать и сражаться с врагами в суровых условиях северных земель. Простая на первый взгляд, эта стратегия не даст вам расслабиться, отлично реализуя механику "камень, ножницы, бумага", которую вам предстоит досконально изучить. В ранний доступ игра вышла в 2017 году, а в релиз - спустя год, в 2018 году и за это время наполнилась большим объемом контента и новыми фракциями.

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Еще стоит отметить две постапокалиптические стратегии с элементами выживания, которые я тоже попробовал в раннем доступе - Endzone — A World Apart и Surviving the Aftermath. В этих стратегиях вам предстоит выживать в суровом мире после ядерной катастрофы. Все больше и больше стратегий получают дополнительную геймплейную черту - Survival или выживание, и пока это все еще смотрится свежо и вносит что-то новое в жанр.

И в очередной раз сравнив то, что из себя представляет игра в раннем доступе и после релиза, я решил больше не участвовать в бета-тестах и ждать выхода готовой версии игры, как бы не увлекал меня сюжет и механики игры. Ведь в наше время даже вышедшая в релиз игра часто является сырым продуктом, с багами и недоработками, и превращается в полноценную версию только спустя год-два, после выхода всех DLC.
Как пример можно вспомнить Anno 1800, в которую я играл во время открытого бета-теста, и которая за три года после релиза превратилась совсем в другую игру, получив просто огромное количество интересных и масштабных нововведений. Одно из которых, DLC Empire of the Skies, которое принесет в игру разнообразные дирижабли, выходит 21 сентября.

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И сейчас я терпеливо жду выход нескольких стратегий, находящихся в раннем доступе. Это The Last Spell - тактическая стратегия с элементами градостроения. Farthest Frontier - хардкорный градостроительный симулятор от создателей Grim Dawn, который вышел в ранний доступ совсем недавно, в августе 2022 года. И, наконец, Age of Darkness: Final Stand — стратегия с элементами Tower Defence и Survival, в которой нам предстоит отбиваться от орд нежити в мрачном фэнтезийном мире.

Ждать придется еще долго, но для себя я решил играть только в полноценные версии игр, ведь ранний доступ напоминает попытки наестся горячих недожаренных котлет прямо со сковородки. Но у нас есть еще множество вкусных стратегий, в которые можно играть в то время, пока очередной увлекательный проект проходит путь от раннего доступа до релиза. И сегодня мы в очередной раз посмотрим на пятерку интересных стратегий, про которые игроки уже успели позабыть, но в которые стоит поиграть в то время, пока вы ждете выхода новых стратегий.

Warhammer: Mark of Chaos

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Стратегия Warhammer: Mark of Chaos вышла в 2006 году из-под пера венгерской студии Black Hole Entertainment. Для многих геймеров игра стала первым знакомством со вселенной Warhammer Fantasy, представляющей из себя мрачный мир, напоминающий микс из книг Толкиена, Говарда и Лавкрафта, где ведутся масштабные битвы с широким применением магии. В игре доступно два режима: глобальный и режим сражений, похожие на те, что мы видели в играх серии Total War. В первом вы будете собирать и улучшать войска, захватывать города, а во втором - сражаться, но битвы в Warhammer: Mark of Chaos проще, чем в серии Total War, что является плюсом для неопытных игроков, и минусом - для опытных.


Prison Architect

Prison Architect - экономический симулятор от студии Introversion Software, вышедший в 2015 году. Кстати, именно Introversion Software создали уникальную стратегию Darwinia, про которую я писал в прошлом блоге. В игре есть два режима, в первом из которых вам придется примерить на себя роль начальника тюрьмы и заняться постройкой инфраструктуры, поиском персонала и составлением внутреннего распорядка тюрьмы. А во втором - почувствовать себя в шкуре заключенного, пытаясь сбежать из тюрем, построенных вами или другими игроками. Несмотря на простенькую графику, стратегия очень увлекательна и получила отличные отзывы игроков и игровых журналистов.


Railway Empire

Railway Empire - симулятор управления железнодорожной империей, вышедший в 2018 году у разработчика Gaming Minds Studios. Несмотря на то, что эта интересная игра получила отличные оценки, за четыре года игроки успели ее позабыть, ведь жанр подобных игр никогда не был массовым. В игре вам предстоит начать с владельца небольшого железнодорожного состава, зарабатывая деньги на перевозках и постепенно покупая придорожные станции, ремонтные мастерские, новые составы, вагоны и все то, из чего вы будете строить свою глобальную империю.


Transport Fever

Еще один отличный транспортный симулятор в сегодняшней подборке - Transport Fever, созданный в студии Urban Games в 2016 году. Действие игры стартует в 1850-х годах и вам предстоит пройти 150 лет развития, построив огромную транспортную империю из американских и европейских кампаний. Transport Fever покажет вам подробное и постепенное развитие всех видов транспорта: железнодорожного, авиационного, автомобильного и морского. Одних только самолетов в игре более 120 типов.


Surviving Mars

Surviving Mars - экономическая стратегия, созданная студиями Haemimont Games и Abstraction Games в 2018 году. В игре вам предстоит заняться колонизацией Марса, пытаясь построить колонию, способную выжить без поставок ресурсов с Земли. Начав с малого, вам предстоит выживать в очень враждебной среде, понемногу развивая свою колонию и обеспечивая ее все новыми и новыми видами товаров. Сложности добавляет индивидуальность ваших колонистов - каждый из них обладает особенным характером с сильными и слабыми сторонами. Игра получила отличные оценки, но, как и все экономические стратегии, рассчитана на игроков - любителей жанра, и за четыре года ее успели подзабыть.


Для стратегий, особенно тех, которые требуют отличной реакции и множества действий в минуту, требуется качественная и удобная мышка. Мыши от Logitech уже много лет пользуются любовью геймеров, но компания решила уйти с российского рынка. И если вам уже пора обновить мышь, и вы предпочитаете продукцию Logitech, то стоит поторопиться, пока они еще есть в продаже. В Ситилинке есть игровые мыши Logitech разных ценовых категорий: комфортная Logitech G102 LIGHTSYNC, беспроводная Logitech G305 Lightspeed и крутая модель с семью кнопками - Logitech G402.


Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список? 

Прошлые выпуски: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10. Часть 11. Часть 12. Часть 13. Часть 14. Часть 15. Часть 16. Часть 17. Часть 18. Часть 19. Часть 20. Часть 21.

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