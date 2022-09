За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В уже ставшем традиционном вступительном оффтопе, посвященном разным аспектам стратегий, сегодня я хочу затронуть тему раннего доступа к еще не вышедшим играм. В последние годы такой режим создания игр встречается все чаще, и он очень удобен для разработчиков, ведь игроки платят деньги за продукт, находящийся в сыром виде, практически за бета-версию игры и при этом работают бета-тестерами, выискивая ошибки и баги.

Причем в состоянии раннего доступа игра может провести несколько лет, как, например, стратегия

They Are Billions выпущенная в ранний доступ в 2017 году, официальный релиз которой состоялся спустя два года, в 2019 году. Я начал играть в They Are Billions в раннем доступе с самого начала, не дождавшись релиза, уж очень захватила меня ее идея обороны от орд зомби. Можно сказать, что я досыта наигрался в еще сырой продукт, получив максимум эмоций от еще не вышедшей игры, а после релиза играю в нее уже не так часто, хотя положительных изменений в игре появилось очень много.

Еще одна стратегия, увлекшая меня в раннем доступе - Northgard, в которой вам приходится выживать и сражаться с врагами в суровых условиях северных земель. Простая на первый взгляд, эта стратегия не даст вам расслабиться, отлично реализуя механику "камень, ножницы, бумага", которую вам предстоит досконально изучить. В ранний доступ игра вышла в 2017 году, а в релиз - спустя год, в 2018 году и за это время наполнилась большим объемом контента и новыми фракциями.

Еще стоит отметить две постапокалиптические стратегии с элементами выживания, которые я тоже попробовал в раннем доступе - Endzone — A World Apart и Surviving the Aftermath. В этих стратегиях вам предстоит выживать в суровом мире после ядерной катастрофы. Все больше и больше стратегий получают дополнительную геймплейную черту - Survival или выживание, и пока это все еще смотрится свежо и вносит что-то новое в жанр.

И в очередной раз сравнив то, что из себя представляет игра в раннем доступе и после релиза, я решил больше не участвовать в бета-тестах и ждать выхода готовой версии игры, как бы не увлекал меня сюжет и механики игры. Ведь в наше время даже вышедшая в релиз игра часто является сырым продуктом, с багами и недоработками, и превращается в полноценную версию только спустя год-два, после выхода всех DLC.

Как пример можно вспомнить Anno 1800, в которую я играл во время открытого бета-теста, и которая за три года после релиза превратилась совсем в другую игру, получив просто огромное количество интересных и масштабных нововведений. Одно из которых, DLC Empire of the Skies, которое принесет в игру разнообразные дирижабли, выходит 21 сентября.

И сейчас я терпеливо жду выход нескольких стратегий, находящихся в раннем доступе. Это The Last Spell - тактическая стратегия с элементами градостроения. Farthest Frontier - хардкорный градостроительный симулятор от создателей Grim Dawn, который вышел в ранний доступ совсем недавно, в августе 2022 года. И, наконец, Age of Darkness: Final Stand — стратегия с элементами Tower Defence и Survival, в которой нам предстоит отбиваться от орд нежити в мрачном фэнтезийном мире.

Ждать придется еще долго, но для себя я решил играть только в полноценные версии игр, ведь ранний доступ напоминает попытки наестся горячих недожаренных котлет прямо со сковородки. Но у нас есть еще множество вкусных стратегий, в которые можно играть в то время, пока очередной увлекательный проект проходит путь от раннего доступа до релиза. И сегодня мы в очередной раз посмотрим на пятерку интересных стратегий, про которые игроки уже успели позабыть, но в которые стоит поиграть в то время, пока вы ждете выхода новых стратегий.

Warhammer: Mark of Chaos

Стратегия Warhammer: Mark of Chaos вышла в 2006 году из-под пера венгерской студии Black Hole Entertainment. Для многих геймеров игра стала первым знакомством со вселенной Warhammer Fantasy, представляющей из себя мрачный мир, напоминающий микс из книг Толкиена, Говарда и Лавкрафта, где ведутся масштабные битвы с широким применением магии. В игре доступно два режима: глобальный и режим сражений, похожие на те, что мы видели в играх серии Total War. В первом вы будете собирать и улучшать войска, захватывать города, а во втором - сражаться, но битвы в Warhammer: Mark of Chaos проще, чем в серии Total War, что является плюсом для неопытных игроков, и минусом - для опытных.





Prison Architect

Prison Architect - экономический симулятор от студии Introversion Software, вышедший в 2015 году. Кстати, именно Introversion Software создали уникальную стратегию Darwinia, про которую я писал в прошлом блоге. В игре есть два режима, в первом из которых вам придется примерить на себя роль начальника тюрьмы и заняться постройкой инфраструктуры, поиском персонала и составлением внутреннего распорядка тюрьмы. А во втором - почувствовать себя в шкуре заключенного, пытаясь сбежать из тюрем, построенных вами или другими игроками. Несмотря на простенькую графику, стратегия очень увлекательна и получила отличные отзывы игроков и игровых журналистов.





Railway Empire

Railway Empire - симулятор управления железнодорожной империей, вышедший в 2018 году у разработчика Gaming Minds Studios. Несмотря на то, что эта интересная игра получила отличные оценки, за четыре года игроки успели ее позабыть, ведь жанр подобных игр никогда не был массовым. В игре вам предстоит начать с владельца небольшого железнодорожного состава, зарабатывая деньги на перевозках и постепенно покупая придорожные станции, ремонтные мастерские, новые составы, вагоны и все то, из чего вы будете строить свою глобальную империю.





Transport Fever

Еще один отличный транспортный симулятор в сегодняшней подборке - Transport Fever, созданный в студии Urban Games в 2016 году. Действие игры стартует в 1850-х годах и вам предстоит пройти 150 лет развития, построив огромную транспортную империю из американских и европейских кампаний. Transport Fever покажет вам подробное и постепенное развитие всех видов транспорта: железнодорожного, авиационного, автомобильного и морского. Одних только самолетов в игре более 120 типов.





Surviving Mars

Surviving Mars - экономическая стратегия, созданная студиями Haemimont Games и Abstraction Games в 2018 году. В игре вам предстоит заняться колонизацией Марса, пытаясь построить колонию, способную выжить без поставок ресурсов с Земли. Начав с малого, вам предстоит выживать в очень враждебной среде, понемногу развивая свою колонию и обеспечивая ее все новыми и новыми видами товаров. Сложности добавляет индивидуальность ваших колонистов - каждый из них обладает особенным характером с сильными и слабыми сторонами. Игра получила отличные оценки, но, как и все экономические стратегии, рассчитана на игроков - любителей жанра, и за четыре года ее успели подзабыть.





Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список?

