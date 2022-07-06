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Эксперимент с Windows 10 PE — загружаемся с флешки, выходим в интернет и играем в игры

Я попробовал использовать ПК без жесткого диска и SSD и это оказалось рабочим вариантом, который может пригодиться на практике.
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Опытные пользователи, давно знакомые с ПК, наверняка помнят загрузочные диски Live CD, например, Hiren’s BootCD, позволяющие восстановить данные с "упавшего" Windows, протестировать накопители и ОЗУ в ПК и сделать еще множество полезных действий. Особенно много подобных Live CD было выпущено на базе Linux и даже сейчас, устанавливая Linux Mint, вы попадаете практически в полноценную рабочую среду, загрузившись с флешки или диска.

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Еще больший интерес вызывали у пользователей загрузочные флешки нового поколения со средой Windows PE, представляющей собой облегченную версию Windows 8 или 10. Эти флешки не только были наполнены сотнями полезных утилит, но и устанавливали необходимый минимум драйверов, на сетевую и звуковую карты, позволяя полноценно выходить в интернет и выкачать необходимые данные, например, с поврежденного жесткого диска клиента в облако перед попыткой восстановления.

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Одними из самых популярных образов таких систем Windows PE, предназначенных для заливки на флешки, стали образы загрузочных флешек от Sergei Strelec. Их легко найти в сети, а доверие к автору вызывает то, что он работает в этой стезе уже много лет и вряд ли будет терять наработанную репутацию и посетителей своего сайта, добавляя в образы флешек некачественное или вредоносное ПО. Недавно я создал загрузочную флешку от Sergei Strelec для себя, взяв самую обычную версию 2021 года, умещающуюся на накопитель объемом 4 ГБ.

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Мне стало интересно, можно ли пользоваться ПК только с помощью подобной флешки, например, в случае выхода из строя HDD или SSD в ноутбуке в то время, пока вы находитесь на даче, работаете на вахте или гостите летом у бабушки в деревне. Одним словом, если у вас не будет возможности пойти и купить HDD или SSD на замену вышедшему из строя, а под рукой будет только флешка с Windows PE. Для не слишком опытного пользователя, не умеющего самостоятельно поменять накопитель в ноутбуке или ПК и не имеющего знакомого мастера - это действительно огромная проблема, особенно учитывая то, сколько развелось мошенников, прикидывающихся компьютерными мастерами.

Один раз мой приятель попал в довольно сложную ситуацию. Уехав на поиски работы в Москву он взял с собой ноутбук для простой офисной работы и общения в соцсетях. И по закону подлости у него сломался жесткий диск. Под рукой была только установочная флешка с Linux Mint с помощью которой он в течении пары недель выходил в соцсети и набирал тексты, ведь денег на новый жесткий диск не было.

Краткий обзор флешки от Sergei Strelec

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Но давайте заканчивать со вступлением и приступать к экспериментам. Вставив флешку в ПК и выбрав ее в меню загрузки, через несколько минут я попал на Рабочий стол Windows 10 PE, на котором уже есть ярлыки самых нужных программ. Разрешение экрана можно было выставить и в 1920х1080, но я оставил стоящее 1024х768 для лучшего восприятия текста на скриншотах.

Обращу внимание на ярлык утилиты WinNTSetup, позволяющую быстро установить Windows из под другой работающей Windows, что чрезвычайно удобно, про этот способ я недавно писал блог и теперь устанавливаю Windows только с помощью WinNTSetup.

Открыв меню программ, мы видим множество категорий.

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Разных утилит более, чем достаточно, есть на флешке и много программ для работы с накопителями и разделами.

Еще больше утилит для тестирования ПК.

Я запустил AIDA64 и она корректно работала с моей материнской платой, показывая температуры и напряжения.

А утилита OCCT позволяла протестировать процессор стресс-тестом прямо в Windows 10 PE, это может пригодиться при покупке б/у ПК без накопителя, чтобы убедиться, что его ОЗУ и процессор в порядке.

На флешке есть огромное количество программ для работы в интернете, в том числе и средства удаленного управления.

Программы для восстановления данных позволят спасти ценное с поврежденного жесткого диска.

Windows 10 PE позволяет установить и сторонние драйвера, чем я попробую воспользоваться для установки драйверов на видеокарту.

Это только часть утилит, вы найдете на флешке антивирусы, офисные программы, файловые менеджеры и Skype с Telegram и многое многое другое.

Выходим в интернет

Для начала давайте выйдем в интернет с помощью установленного браузера Opera, ведь компьютер без интернета в наши дни почти также бесполезен, как телевизор без антенны или магнитофон без кассет в 90-е.

Я включил разрешение 1920х1080 и включил воспроизведение видео Full HD на YouTube, видео воспроизводилось гладко, на статистике для сисадминов видно два пропущенных кадра, но стоит учесть, что мы работаем со стандартным видеоконтроллером без аппаратного ускорения.

Никаких затруднений в серфинге интернета не было и в таком режиме вполне можно пользоваться ПК долгое время. Далее я решил попробовать скачать и установить драйвера на GeForce RTX 3060, но опыт подсказывал мне, что этим следовало заниматься еще на процессе создания образа Windows 10 PE, делая кастомный образ под свой ПК.

Неудачей закончилась установка через диспетчер устройств.

Как и попытка установить скаченные драйвера NVIDIA через инсталлятор или попытка подсунуть распакованные драйвера вручную.

Играем в игры

Но сдаваться я не собирался и стал пробовать одну за другой установленные игры из своей библиотеки, начиная с довольно старых, ведь Far Cry 6 на этой системе точно не запустится. Но не запустились и многие старые игры, требуя аппаратного ускорения, а у нас в максимально урезанной системе даже DxDiag запустить было невозможно.

Не пошла старенькая двухмерная стратегия Zeus: Master of Olympus и первая Half-Life, несмотря на возможность работы в software режиме рендера. В свое время я прошел Half-Life именно так, силами только процессора.

Теперь об играх, которые запустились. Запустились две игры из недавнего блога про головоломки, например, Incredipede. Правда с небольшим артефактом, желтая полоса в оригинале выглядит как луч света.

Без проблем пошел арканоид Bat n Ball.

Запустился ремейк игры BatMan, выходящей раньше на многих платформах, например, на ZX Spectrum. Эти игры показывают, что на системе Windows 10 PE запустится большое количество подобных простых игр.

Ну а теперь главное, запустилась Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss! А что еще нужно любителю старых игр?

А я скажу, что еще нужно любителю старых игр - Fallout 2, конечно же! Который тоже запустился, причем, как и Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss, в модификации, позволяющей играть в широкоформатном режиме. Но я запустил игры в оконном режиме для демонстрации их работы именно на Windows 10 PE.

И еще одна великая игра запустилась - Космические рейнджеры. Но снять скриншот или перевести ее в оконный режим не удалось, поэтому на скриншоте игра свернута в трей.

Я попробовал еще несколько нетребовательных игр и, к моему удивлению, запустилась довольно новая игра Factorio.

Практическое применение

Как видите, даже на максимально урезанной Windows 10 PE, занимающей менее 4 ГБ, можно не только серфить интернет, смотреть видео, делать офисную работу, но и играть. А если создать настроенный образ под определенный ПК, думаю пойдут и гораздо более требовательные игры. Для чего это можно применить на практике? Например, можно поиграть выдавшийся свободный часок в Heroes of Might and Magic III на рабочем компьютере, где отслеживается активность пользователей. Или поиграть на запароленном компьютере старшего брата, который жадничает и не дает вам им пользоваться.

А можно превратить в медиа приставку старый ненужный ноутбук или ПК без жесткого диска, подключив их к телевизору и оснастив беспроводной мышкой и клавиатурой. Но комфорт пользования такой системой заметно зависит объема и скорости флешки, на которую она установлена. Лучше выбрать быструю флешку USB 3.x, а для кастомного образа Windows 10 PE стоит взять флешку объемом 32 ГБ. В Ситилинке самыми популярными флешками такого типа стала троица от Kingston.

Kingston DataTraveler Exodia 32 ГБ

Kingston DataTraveler 100 G3 32 ГБ


Kingston DataTraveler Kyson 32 ГБ

Пишите в комментарии, пользовались ли вы флешками с Windows 10 PE?

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