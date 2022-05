За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Как и у многих других пользователей сайта и конференции overclockers.ru в возрасте 30+ первый компьютер появился у меня в начале нулевых годов, во время, когда интернет в нашей стране был слишком дорог и очень медленен. Сейчас я понимаю, что это дало мне шанс познакомиться с огромным количеством прекрасных однопользовательских игр, на которые спустя несколько лет мне бы попросту не хватило времени.

Fallout 2, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, Planescape: Torment, Max Payne, Half-Life, Gothic II, The Elder Scrolls III: Morrowind, Deus Ex, Hitman: Codename 47, Age of Empires 2: Age of Kings, Diablo II: Lord of Destruction, Heroes of Might and Magic III и Disciples II: Dark Prophecy - список замечательных игр того времени можно перечислять долго. Это были золотые времена ПК-гейминга, когда каждый год выходили потрясающие хиты, становившиеся лучшими в жанре и определяющие его развитие на годы вперед.

Тот бюджетный "калькулятор", который был в то время моим ПК, на основе древнего Pentium III и видеокарт NVIDIA Riva TNT2, а затем - GeForce2 MX 200, тянул новинки с трудом, но тогда большинство геймеров были гораздо более непритязательны, чем сейчас. То, что игра запускалась, уже было хорошо, а пройти The Elder Scrolls III: Morrowind с кадровой частотой 15-20 FPS на "минималках" - это было просто замечательно. Да и само понятие кадровой частоты и FPS в то время мало кто знал, деля качество гемплея на три категории: "совсем не идет", "тормозит, но и играть можно" и "летает". Вдобавок 14-15" ЭЛТ-мониторы позволяли выставлять в играх разрешение 640х480, которое выглядело тогда вполне прилично и позволяло запускать требовательные игры на слабых ПК.

Но даже бюджетный ПК в те годы был роскошью для большинства молодежи, и многие мои друзья ходили в компьютерные клубы, просиживая там часами и оставляя довольно крупные суммы. Там мы впервые познакомились с тем азартом, который давала игра не против компьютерного противника, а против живого человека, с непредсказуемыми тактиками, хитростями и фатальными ошибками. Counter-Strike 1.6, Warcraft III: The Frozen Throne, Quake III Arena, Unreal Tournament - это был набор игр, в которые мы играли наиболее часто.

Все изменилось через несколько лет, когда мы с другом смогли создать локальную сеть, протянув LAN кабель из одного подъезда в другой, и получив возможность запуска популярных онлайн игр у себя дома. Сила эмоций, который давали онлайн игры, не могла сравниться с одиночными играми и они сразу отошли на второй план. Почти каждодневные многочасовые битвы в "контру" и "варик" стали первыми игровыми злоупотреблениями, когда на игры стало тратиться гораздо больше свободного времени, чем раньше. Онлайн игра, в отличие от обычной, требовала более жесткого расписания и непрерывного геймплея, ведь поставить на паузу онлайн битву невозможно.

Но все рано или поздно надоедает и играть в онлайн игры с одним и тем же противником становится не так интересно, ведь ты уже наперед знаешь его сильные и слабые стороны и используемые тактики. Интернет все еще был недешевым и медленным средством получения информации, и ни о каких играх по модему на скорости 56 кбит/с речь даже не шла. Даже просто скачать песню в mp3 формате тогда занимало около получаса, а в браузере мы отключали показ картинок, оставляя только текст.

Но затем, в 2007 году, началась эра стремительного появления быстрого ADSL интернета. Даже в наш небольшой городок эта технология пришла очень быстро и оперативно, давая невиданные для тех времен скорости до 8 Мбит/с. Но внешний трафик все еще был обрезан до небольших скоростей, а вот в сети провайдера скорость была максимальной, позволяя скачивать файлы в огромных сетях DC++, с хабами, на которых были подключены десятки тысяч пользователей.

Появились в сети провайдера и игровые сервера, давая возможность играть с низким пингом в онлайн игры с десятками противников. Так началась новая эра моей игровой зависимости, которая уже стала явной. Почти год каждодневной игры в Counter-Strike оставил меня без множества отличных одиночных игр тех времен и съел практически все свободное время. Длительное сидение за компьютером стало отражаться на здоровье, и я узнал, что такое остеохондроз и бессонница.

Но это были только "цветочки", а "ягодки" начались тогда, когда в сети провайдера был открыт пиратский сервер World of Warcraft на несколько тысяч человек. Про игру World of Warcraft я слышал давно, читал статьи в игровых журналах, но запустив ее в первый раз я открыл для себя ящик Пандоры. Игра World of Warcraft была тогда на пике своей популярности и в ней все было идеально, что доказывают сервера World of Warcraft Classic для ностальгирующих геймеров, на которых можно в 2022 году поиграть в World of Warcraft: The Burning Crusade.

Игра World of Warcraft затянула меня мгновенно и те эмоции, что она давала, не шли ни в какое сравнение с Counter-Strike или онлайн-стратегиями. Думаю, многие из вас видели легендарную серию мультфильма South Park, где главный герой буквально дневал и ночевал за игрой в World of Warcraft. Так вот, я превратился именно в такого персонажа и меня перестало интересовать практически все, кроме игры. В эту ловушку я попал не один, а с друзьями, у большинства из которых в то время уже были компьютеры и мы вместе ходили в рейды и прокачивали все новых и новых персонажей.

Вспоминая сейчас то время, я вижу все как в тумане, игра World of Warcraft вытеснила все остальное и сожрала все свободное время. Это продолжалось пару лет и когда я стал вставать в пять утра по будильнику, чтобы успеть поиграть утром перед работой, я понял, что надо бороться с игровой зависимостью. В ход пошло все - удаление прокаченных персонажей, просьба домашних прятать шнуры от ПК, попытки вернуться к обычным одиночным играм и т.д. Но сказать, что это помогло я не могу, скорее всего мир World of Warcraft отпустил меня только тогда, когда интерес к нему угас естественным образом.

В попытках получить хоть какие-то эмоции от обычных компьютерных игр, которые после World of Warcraft казались скучными, я наткнулся на браузерные онлайн стратегии и подсел на них почти с тем же азартом, что и на "большие" ПК игры. Я перепробовал несколько и особо мне понравились Grepolis и The Settlers Онлайн. Но когда мое утро стало начинаться с запуска нескольких браузеров с "твинками" и полива полей и рейдов на боссов в "сеттлерах", я понял, что опять попал в ловушку онлайн игр. Волевым решением я удалил аккаунты, и на память о тех временах у меня остались лишь несколько почтовых адресов для регистрации персонажей "твинков", которыми я пользуюсь и сегодня.

Я уже думал, что с игроманией покончено, но в 2010 году вышла игра World of Tanks, мимо которой пройти было невозможно. Казалось бы, 15-ти минутный бой в World of Tanks - это совсем не так затратно по времени, как рейд в World of Warcraft на пару часов, но это только кажущаяся свобода, а на самом деле мой день превратился в череду боев, на которые опять уходило все свободное время. Но игра World of Tanks требовала не только вашего времени, но и ваших денег, и из моего кармана стали улетать приличные суммы на покупку премиум аккаунта и премиум танков.

Эта онлайн зараза тоже оказалась ужасно прилипчивой и держала меня около трех лет. Способ борьбы, который я выбрал, оказался очень действенным и продажа аккаунта с танками другому игроку позволила соскочить с крючка World of Tanks.

И вот только после отказа от World of Tanks во мне что-то перегорело и страсть к онлайн играм прошла. Я, конечно, периодически играл в них и провел немало времени в Diablo III или Hearthstone, но уже без того азарта и погружения, что раньше. Хорошо, что я сумел избежать ловушки Dota 2, а популярные современные игры: Overwatch, League of Legends, Battlefield, Playerunknown’s Battlegrounds или Fortnite я даже и не пробовал.

Мало того, после стольких лет борьбы с онлайн зависимостью сформировалось отторжение любого игрового онлайна и даже играя сейчас в StarCraft II, я морщусь, видя чат игроков и выбираю спокойную игру с ботами, которая не треплет нервы и может быть сохранена и отложена на пару дней в любой момент.

Причина такого коварства онлайн игр довольно проста, они выдают нам награды, весомые в сообществе игроков, заслуженные напряжением сил и тратой времени, за счет чего мозг реагирует выбросом дофамина, а игрок впадает в зависимость в погоне за приятными ощущениями. Добавьте сюда элемент общения с друзьями при совместном прохождении и вы поймете, почему эти игры называют пылесосами времени.

Проблема зависимости от онлайн игр стала массовой и уже в 2013 году Американская психиатрическая ассоциация разработала девять критериев для диагностики зависимости от компьютерных игр.

Пациент много думает об игре, даже если занимается другими делами, и планирует, когда сможет снова поиграть. Возникает чувство беспокойства, раздражительности, злости или грусти при попытке уменьшить время игры или в ситуациях, когда нет возможности поиграть. Появляется желание играть все больше времени и купить для этого более мощный компьютер. Пациент понимает, что должен сократить время гейминга, но не может себя контролировать. Отказ от других развлечений, хобби или встреч с друзьями в пользу компьютерных игр. Пациент продолжает играть, даже если осознает негативные последствия игромании: плохой сон, опоздание в школу или на работу, денежные траты, конфликты с близкими и заброшенные важные обязанности. Пациент врет родственникам, друзьям и знакомым о количестве времени, проведённом в игре. Игра используется для ухода от текущих проблем и негативных эмоциональных состояний. Из-за игры есть риск потерять работу, разорвать отношения с близкими или утратить важные возможности в жизни.

Пишите в комментарии, а вы сталкивались с зависимостью от онлайн игр?

