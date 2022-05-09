Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр

Counter-Strike, World of Warcraft и World of Tanks - эти и другие онлайн игры принесли мне море удовольствия и азарта, но украли огромное количество времени и здоровья.
[ ] для раздела Блоги
+
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке
-30% на i7 12700Kf - смотри цену
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Как и у многих других пользователей сайта и конференции overclockers.ru в возрасте 30+ первый компьютер появился у меня в начале нулевых годов, во время, когда интернет в нашей стране был слишком дорог и очень медленен. Сейчас я понимаю, что это дало мне шанс познакомиться с огромным количеством прекрасных однопользовательских игр, на которые спустя несколько лет мне бы попросту не хватило времени. 

реклама

Fallout 2, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, Planescape: Torment, Max Payne, Half-Life, Gothic II, The Elder Scrolls III: Morrowind, Deus Ex, Hitman: Codename 47, Age of Empires 2: Age of Kings, Diablo II: Lord of Destruction, Heroes of Might and Magic III и Disciples II: Dark Prophecy - список замечательных игр того времени можно перечислять долго. Это были золотые времена ПК-гейминга, когда каждый год выходили потрясающие хиты, становившиеся лучшими в жанре и определяющие его развитие на годы вперед.

анонсы и реклама
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Тот бюджетный "калькулятор", который был в то время моим ПК, на основе древнего Pentium III и видеокарт NVIDIA Riva TNT2, а затем - GeForce2 MX 200, тянул новинки с трудом, но тогда большинство геймеров были гораздо более непритязательны, чем сейчас. То, что игра запускалась, уже было хорошо, а пройти The Elder Scrolls III: Morrowind с кадровой частотой 15-20 FPS на "минималках" - это было просто замечательно. Да и само понятие кадровой частоты и FPS в то время мало кто знал, деля качество гемплея на три категории: "совсем не идет", "тормозит, но и играть можно" и "летает". Вдобавок 14-15" ЭЛТ-мониторы позволяли выставлять в играх разрешение 640х480, которое выглядело тогда вполне прилично и позволяло запускать требовательные игры на слабых ПК.

реклама

Но даже бюджетный ПК в те годы был роскошью для большинства молодежи, и многие мои друзья ходили в компьютерные клубы, просиживая там часами и оставляя довольно крупные суммы. Там мы впервые познакомились с тем азартом, который давала игра не против компьютерного противника, а против живого человека, с непредсказуемыми тактиками, хитростями и фатальными ошибками. Counter-Strike 1.6, Warcraft III: The Frozen Throne, Quake III Arena, Unreal Tournament - это был набор игр, в которые мы играли наиболее часто.

Все изменилось через несколько лет, когда мы с другом смогли создать локальную сеть, протянув LAN кабель из одного подъезда в другой, и получив возможность запуска популярных онлайн игр у себя дома. Сила эмоций, который давали онлайн игры, не могла сравниться с одиночными играми и они сразу отошли на второй план. Почти каждодневные многочасовые битвы в "контру" и "варик" стали первыми игровыми злоупотреблениями, когда на игры стало тратиться гораздо больше свободного времени, чем раньше. Онлайн игра, в отличие от обычной, требовала более жесткого расписания и непрерывного геймплея, ведь поставить на паузу онлайн битву невозможно.

реклама

Но все рано или поздно надоедает и играть в онлайн игры с одним и тем же противником становится не так интересно, ведь ты уже наперед знаешь его сильные и слабые стороны и используемые тактики. Интернет все еще был недешевым и медленным средством получения информации, и ни о каких играх по модему на скорости 56 кбит/с речь даже не шла. Даже просто скачать песню в mp3 формате тогда занимало около получаса, а в браузере мы отключали показ картинок, оставляя только текст.

Но затем, в 2007 году, началась эра стремительного появления быстрого ADSL интернета. Даже в наш небольшой городок эта технология пришла очень быстро и оперативно, давая невиданные для тех времен скорости до 8 Мбит/с. Но внешний трафик все еще был обрезан до небольших скоростей, а вот в сети провайдера скорость была максимальной, позволяя скачивать файлы в огромных сетях DC++, с хабами, на которых были подключены десятки тысяч пользователей.

реклама

Появились в сети провайдера и игровые сервера, давая возможность играть с низким пингом в онлайн игры с десятками противников. Так началась новая эра моей игровой зависимости, которая уже стала явной. Почти год каждодневной игры в Counter-Strike оставил меня без множества отличных одиночных игр тех времен и съел практически все свободное время. Длительное сидение за компьютером стало отражаться на здоровье, и я узнал, что такое остеохондроз и бессонница.

Но это были только "цветочки", а "ягодки" начались тогда, когда в сети провайдера был открыт пиратский сервер World of Warcraft на несколько тысяч человек. Про игру World of Warcraft я слышал давно, читал статьи в игровых журналах, но запустив ее в первый раз я открыл для себя ящик Пандоры. Игра World of Warcraft была тогда на пике своей популярности и в ней все было идеально, что доказывают сервера World of Warcraft Classic для ностальгирующих геймеров, на которых можно в 2022 году поиграть в World of Warcraft: The Burning Crusade.

Игра World of Warcraft затянула меня мгновенно и те эмоции, что она давала, не шли ни в какое сравнение с Counter-Strike или онлайн-стратегиями. Думаю, многие из вас видели легендарную серию мультфильма South Park, где главный герой буквально дневал и ночевал за игрой в World of Warcraft. Так вот, я превратился именно в такого персонажа и меня перестало интересовать практически все, кроме игры. В эту ловушку я попал не один, а с друзьями, у большинства из которых в то время уже были компьютеры и мы вместе ходили в рейды и прокачивали все новых и новых персонажей.

Вспоминая сейчас то время, я вижу все как в тумане, игра World of Warcraft вытеснила все остальное и сожрала все свободное время. Это продолжалось пару лет и когда я стал вставать в пять утра по будильнику, чтобы успеть поиграть утром перед работой, я понял, что надо бороться с игровой зависимостью. В ход пошло все - удаление прокаченных персонажей, просьба домашних прятать шнуры от ПК, попытки вернуться к обычным одиночным играм и т.д. Но сказать, что это помогло я не могу, скорее всего мир World of Warcraft отпустил меня только тогда, когда интерес к нему угас естественным образом.

В попытках получить хоть какие-то эмоции от обычных компьютерных игр, которые после World of Warcraft казались скучными, я наткнулся на браузерные онлайн стратегии и подсел на них почти с тем же азартом, что и на "большие" ПК игры. Я перепробовал несколько и особо мне понравились Grepolis и The Settlers Онлайн. Но когда мое утро стало начинаться с запуска нескольких браузеров с "твинками" и полива полей и рейдов на боссов в "сеттлерах", я понял, что опять попал в ловушку онлайн игр. Волевым решением я удалил аккаунты, и на память о тех временах у меня остались лишь несколько почтовых адресов для регистрации персонажей "твинков", которыми я пользуюсь и сегодня.

Я уже думал, что с игроманией покончено, но в 2010 году вышла игра World of Tanks, мимо которой пройти было невозможно. Казалось бы, 15-ти минутный бой в World of Tanks - это совсем не так затратно по времени, как рейд в World of Warcraft на пару часов, но это только кажущаяся свобода, а на самом деле мой день превратился в череду боев, на которые опять уходило все свободное время. Но игра World of Tanks требовала не только вашего времени, но и ваших денег, и из моего кармана стали улетать приличные суммы на покупку премиум аккаунта и премиум танков.

Эта онлайн зараза тоже оказалась ужасно прилипчивой и держала меня около трех лет. Способ борьбы, который я выбрал, оказался очень действенным и продажа аккаунта с танками другому игроку позволила соскочить с крючка World of Tanks.

И вот только после отказа от World of Tanks во мне что-то перегорело и страсть к онлайн играм прошла. Я, конечно, периодически играл в них и провел немало времени в Diablo III или Hearthstone, но уже без того азарта и погружения, что раньше. Хорошо, что я сумел избежать ловушки Dota 2, а популярные современные игры: Overwatch, League of Legends, Battlefield, Playerunknown’s Battlegrounds или Fortnite я даже и не пробовал.

Мало того, после стольких лет борьбы с онлайн зависимостью сформировалось отторжение любого игрового онлайна и даже играя сейчас в StarCraft II, я морщусь, видя чат игроков и выбираю спокойную игру с ботами, которая не треплет нервы и может быть сохранена и отложена на пару дней в любой момент.

Причина такого коварства онлайн игр довольно проста, они выдают нам награды, весомые в сообществе игроков, заслуженные напряжением сил и тратой времени, за счет чего мозг реагирует выбросом дофамина, а игрок впадает в зависимость в погоне за приятными ощущениями. Добавьте сюда элемент общения с друзьями при совместном прохождении и вы поймете, почему эти игры называют пылесосами времени.

Проблема зависимости от онлайн игр стала массовой и уже в 2013 году Американская психиатрическая ассоциация разработала девять критериев для диагностики зависимости от компьютерных игр. 

  1. Пациент много думает об игре, даже если занимается другими делами, и планирует, когда сможет снова поиграть.
  2. Возникает чувство беспокойства, раздражительности, злости или грусти при попытке уменьшить время игры или в ситуациях, когда нет возможности поиграть.
  3. Появляется желание играть все больше времени и купить для этого более мощный компьютер.
  4. Пациент понимает, что должен сократить время гейминга, но не может себя контролировать.
  5. Отказ от других развлечений, хобби или встреч с друзьями в пользу компьютерных игр.
  6. Пациент продолжает играть, даже если осознает негативные последствия игромании: плохой сон, опоздание в школу или на работу, денежные траты, конфликты с близкими и заброшенные важные обязанности.
  7. Пациент врет родственникам, друзьям и знакомым о количестве времени, проведённом в игре.
  8. Игра используется для ухода от текущих проблем и негативных эмоциональных состояний.
  9. Из-за игры есть риск потерять работу, разорвать отношения с близкими или утратить важные возможности в жизни.

Одним из способов, позволяющих взять под контроль время, проведенное в онлайн играх, стал родительский контроль в Wi-Fi роутерах, с помощью которого можно, к примеру, отключить доступ к интернету ребенку в дневное время, пока вы на работе. Для этого нужен Wi-Fi роутер с функцией родительского контроля, например, TP-LINK Archer C80 из Ситилинка.

Есть подобная функция и в других Wi-Fi роутерах от TP-LINK, например, у TP-LINK Archer C54.

Или у одной из самых популярных моделей - TP-LINK Archer C6.

Пишите в комментарии, а вы сталкивались с зависимостью от онлайн игр?

Более 400 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

world of warcraft world of tanks diablo 3 counter-strike global offensive quake iii arena counter-strike 1.6 warcraft iii: the frozen throne the settlers онлайн
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры мая 2022 года
19
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
16
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
13
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
25
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI
9
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC)
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
27 апреля 2022 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне обвала криптовалют майнеры начали избавляться от полученных за последние 3 месяца Биткоинов
15
Самая быстрая видеокарта мая 2022г за 45 000р – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3050 в тесте WG
10
Российские геймеры массово скупают игровые видеокарты на фоне падения цен до минимумов 2021 года
53
В 2022г электроника, бытовая техника, смартфоны и ПК на российском рынке подорожают до 40% – Forbes
45
Стратегия в реальном времени Line War вышла на ПК в Steam
5
Gotham Knights может получить поддержку четырех игроков в кооперативе
+
Известный майнер рассказал о приходе криптозимы – доходность видеокарт обвалилась в ожидании POS
6
Сравнение стоимости за fps показало лидерство RTX 3070 и 3060 Ti
6
Серверы Dark Souls неактивны уже более 100 дней
4
В Epic Games Store добавили функцию фильтрации игровой библиотеки
1
Mercedes-Benz вводит в использование автопилот третьего уровня для жителей Германии
+
Майнинг на видеокартах NVIDIA становится прибыльнее – хакеры окончательно взломали защиту LHR
39
К концу торгов 6 мая доллар закрепился на отметке в 69 рублей
48
Параллельный импорт приведёт к росту цен на технику на 50% и отсутствию гарантии
170
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
181
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 31 000р
18
Эксперты не рекомендует покупать Radeon RX 6400 для старых ПК с PCIe 3.0 – до -79% fps в тесте TPUp
20
Volvo станет первым автопроизводителем, который переведет весь модельный ряд на электричество
1
Российский энтузиаст показал 11 минут геймплея своего ремейка Need for Speed Underground 2
10
Криптовалюта Chia через год после волны хайпа прозябает в забвении и стоит менее 50 долларов
19

Популярные статьи

Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
125
5 клонов GTA, о которых мало кто знает
7
Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
28
Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
+

Сейчас обсуждают

mistergrim
13:40
А это не для помощи одной стране (но хорошо, что молчаливо признаётесь в содеянном). Это от того, что по _понятиям_ вашей же страны, иметь с ней дело — ЗАШКВАР.
Из новой игры по My Little Pony за три недели до релиза удалили русскую озвучку
nik43dr
13:40
обкурился?
В России запустили магазин приложений NashStore для устройств на базе Android
Proxy Demon
13:40
А осенью за доллар будут в морду бить
Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
Александр Тетюшин
13:38
Что мешало это сделать ранее :)) У нас же полно светлых голов так не давайте им затупляться :)
В России запустили магазин приложений NashStore для устройств на базе Android
Sheshenbek
13:37
Полностью согласен. По молодости меня тоже постоянно в Краснодар тянуло, большие возможности, всякие движения. пожил Я там два года в съёмной квартире, и все эти влажные фантазии в миг куда-то испарил...
Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
mistergrim
13:36
Комменты тоже с картошки писать будешь?
Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
Dekinai
13:34
Ага это очень поможет одной стране.
Из новой игры по My Little Pony за три недели до релиза удалили русскую озвучку
Александр Тетюшин
13:32
Ну как правильно молодежь рвётся в квартиры (большие города, перспективы) но как правило все возвращаются обратно к корням к старости в свои дома когда уже нихуха не нужно, проверено. Да свой дом это ...
Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
Зю
13:29
Ты смотри, не обманули вышеватники с мобилизацией на 9 мая
В России запустили магазин приложений NashStore для устройств на базе Android
puding
13:29
Значит пора брать.
Курс Биткоина обвалился до $33 500, а индекс доверия упал до отметки «экстремального страха»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем