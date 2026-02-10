Discord в марте приравняет всех своих пользователей к подросткам и заставить подтверждать свой возраст

Создатели популярной среди геймеров и не только платформы Discord анонсировали распространение в ней по всему миру проверки возраста. Она начнёт работать с марта, и поначалу все аккаунты окажутся в режиме подростковой аудитории. Чтобы выйти из этого режима и получить полный доступ, нужно будет подтвердить своё совершеннолетие.

Без этого подтверждения будет закрыт доступ к каналам, где есть ограничения по возрасту, к прямым эфирам и просмотру контент с пометкой для совершеннолетних. Если пользователь получит запрос на добавление в друзья от незнакомцев, также он будет получать предупреждение. Сообщения от неизвестных будут попадать в специальный ящик.

Персональная переписка будет работать как и прежде, но будет закрыт просмотр контента и отправка сообщений на серверах с ограничениями по возрасту. Подобный контент спрячут за чёрным экраном.

Discord экспериментирует с проверками возраста уже не в первый раз. Сначала возраст проверяли у его посетителей из США и Великобритании, но они научились обходить сканирование лица. Не исключено, что и теперь будут найдены новые методы обхода возрастных ограничений.

В случае со сканированием лица возраст человека будет определять искусственный интеллект. Если человек решит, что ИИ ошибся, вердикт можно будет оспорить и показать удостоверение личности с фото. В Discord обещают вскоре после подтверждения удалять эти снимки.

Не исключено, что кому-то и вовсе не потребуется доказывать свой возраст. В сервисе появится модель для его оценки на основе анализа метаданных вроде типа игр, которые предпочитает человек, его активности в системе, а также оценки различных поведенческих сигналов. Это должно позволить сделать вывод, является ли пользователь взрослым или нет.