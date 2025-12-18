Вот уже два месяца, как закончилась поддержка Windows 10. Целых 10 лет эта операционная система была с нами, и отношение к ней менялось: от скептического в самом начале, когда она была не слишком стабильна и удобна, до самой настоящей народной любви в конце жизненного цикла, когда Windows 10 стала эталоном стабильности и получила множество новых удобных возможностей, которых не было ни в Windows 7, ни в Windows 8.1. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и нам приходится переходить на новые операционные системы. Хотя слово «заканчивается» здесь несколько некорректно.

Windows 10 прекрасно себя чувствует сегодня и без проблем работает практически со всем новым «железом» ПК, где для нее не сделали искусственных ограничений, всё нормально у нее и с безопасностью. Но боссы из Microsoft решили «закончить» Windows 10 для нас, простых пользователей ПК и геймеров, и силой пересадить на Windows 11. А пользователи совсем не впечатлились странным и неудобным дизайном Windows 11, повышенными системными требованиями, а главное — многочисленными багами. Столько критических багов и проблем не было даже на старте таких не самых удачных ОС от Microsoft, как Windows Vista или Windows 8.

реклама





И только в 2025 году доля пользователей с Windows 11 превысила долю тех, кто остался верен старой доброй Windows 10. А ведь прошло уже четыре года со времени появления Windows 11 на рынке, она вышла 5 октября 2021 года. Я прекрасно понимаю тех пользователей, которые не хотят уходить с привычной, удобной и надежной Windows 10, так как и сам из их числа. Недавно я делал уже четвертую попытку перейти на Windows 11, и, хотя на первый взгляд все прошло хорошо, посидев на этой ОС несколько дней, я уже измучился и очень хочу вернуться на Windows 10, но о причинах этого расскажу ниже. А пока давайте посмотрим на несколько причин, по которым еще как минимум год можно пользоваться Windows 10 даже на мощном игровом компьютере.

Высокие системные требования Windows 11

Минимальные системные требования у Windows 11 весьма скромные и, на первый взгляд, совсем не отличаются от требований Windows 10. По данным Microsoft, для Windows 11 хватит вот такого «железа»:

реклама





Процессор:

тактовая частота — не ниже 1 ГГц;

количество ядер — 2 и более;

разрядность — 64‑битная (x64 или ARM64);

должен входить в список официально поддерживаемых процессоров.

Оперативная память (ОЗУ): 4 ГБ или больше.

Накопитель: 64 ГБ свободного места или больше.

Видеокарта:

поддержка DirectX 12 или новее;

драйвер WDDM 2.0 или выше.

реклама





Дисплей:

диагональ — не менее 9 дюймов;

разрешение — не ниже 1280 × 720 (720p);

глубина цвета — 8 бит на цветовой канал.

Системная прошивка:

UEFI (унифицированный расширяемый интерфейс прошивки);

поддержка функции Secure Boot (безопасная загрузка).

Доверенный платформенный модуль (TPM): версия 2.0.

А еще будет нужно подключение к интернету и учётная запись Microsoft, если не заниматься путями обхода этих требований. Это так важно для Microsoft, что она постепенно и последовательно закрывает все лазейки, позволяющие установить Windows как в старые добрые времена, с локальной учетной записью и без подключения к интернету, чтобы система не накачала драйверы автоматически. Ну а для того, чтобы обновиться на Windows 11 автоматически, через «Центр обновления Windows», ваша система должна работать под управлением Windows 10 версии 2004 или новее.

На первый взгляд системные требования очень скромные, и можно запустить Windows 11 на любом «ведре», но вот то, как она будет на нем работать, – совсем другой вопрос. А еще стоит учитывать список совместимых процессоров – он исключает использование даже таких все еще довольно бодрых моделей, как Ryzen 7 1700 или Core i7-7700K. Чтобы запустить «одиннадцатую» на них, нужно будет применять твики еще на этапе установки, при создании загрузочной флешки.

реклама





Забавно то, что, к примеру, процессор Ryzen 5 1600 не поддерживается в Windows 11, а практически не отличающийся от него Ryzen 5 2600 уже поддерживается. А вот Ryzen 5 1600 AF, который абсолютно идентичен по внутреннему строению Ryzen 5 2600 и отличается от него только частотами, тоже не поддерживается в Windows 11. Вот такая логика у менеджеров из Microsoft, видимо, при выборе поколений процессоров «рубили с плеча», не задумываясь о нюансах и реальной производительности процессоров и их функциональных возможностях.

Конечно, на мощных конфигурациях ПК можно совсем не заметить разницу в производительности между Windows 10 и Windows 11, но стоит только установить новую ОС на слабый ПК, как всё становится понятно. Например, я установил Windows 11 на один из своих ПК с Ryzen 5 5600X, с 32 ГБ оперативной памяти и шустрым M.2 NVMe SSD и разницы практически не заметил, только более «тормозным» ощущается Проводник, но это частично решается отключением анимаций Рабочего стола и Проводника. А в журнале ошибок иногда были записи о том, что Проводник задерживает выключение Windows аж на 5 секунд.

А потом я подцепил SSD с Windows 11 на другой ПК с процессором Ryzen 3 2200G, про «выживание» на этом ПК, кстати, я недавно писал блог «Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году». И, несмотря на то, что процессор имеет четыре ядра и 16 ГБ оперативной памяти, ворочается Windows 11 на такой конфигурации гораздо медленнее, чем Windows 10. И это не обычная версия Windows 11, забитая программным мусором, а заметно более легкая Windows 11 LTSC 24H2. Про ее настройку я недавно писал в блоге «Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр».

Неудобный интерфейс Windows 11

Одна из главных бед Windows 11 — бестолковый и неудобный интерфейс. Пересаживаясь на него с Windows 10, создается ощущение, что попадаешь в Linux Mint десятилетней давности. Корявые и простенькие иконки и значки, баги интерфейса, не умещающиеся в окнах подписи и неполный перевод на русский язык. Про многострадальное меню «Пуск» сегодня вспоминать не будем, без него можно прекрасно обойтись в работе с Windows. А вот урезанный функционал Панели задач и контекстных меню, к которым пользователи привыкали десятки лет, объяснить логикой невозможно.

Часть проблем можно решить утилитами типа StartIsBack, но они остаются «костылями» со своими проблемами. Например, значок звука в трее StartIsBack будет перемещаться относительно других значков, если они отображаются все вместе. И интуитивно, не глядя, мышкой по нему уже не попадешь. А еще StartIsBack не решает проблему с узкими полосами прокрутки, которые представляют из себя тоненькую ниточку в несколько пикселей даже в разрешении Full HD на рабочем столе с масштабом 150%. Я не поленился и подсчитал на скриншоте, размер полосы прокрутки в таком режиме всего 9 пикселей! При этом в других местах разработчики не экономили пиксели, и мы видим огромные зазоры между кнопками и текстом на интерфейсе.

Баги Windows 11

Ни у кого уже нет сомнений, что Windows 11 — самая забагованная операционная система от Microsoft за последние 25 лет. Багов так много, и они столь разнообразны, что форумы просто забиты пользователями, обсуждающими решение возникших у них проблем. У меня ни разу не получилось так, чтобы, поставив Windows 11 с нуля, с официального образа от Microsoft, я не получил те или иные баги. Вот и в последнюю установку, потратив на настройку Windows 11 и инсталляцию и настройку всех нужных программ несколько часов, я столкнулся с редким и неприятным багом.

Видео как в браузере, так и в трех различных плеерах — VLC, PotPlayer и встроенном проигрывателе Windows 11 — не было плавным. Оно напоминало видео, снятое с кадровой частотой ниже 20 кадров в секунду и затем пропущенное через программу «уплавнялку». Я потратил на решение этой проблемы весь вечер и сделал всё — от переустановки драйверов на видеокарту через утилиту DDU до переустановки кодеков в системе, но проблема не решилась. Но стала заметна связь с утилитами, использующими оверлей, например, выключение MSI Afterburner возвращает плавность видео в браузере, но не в плеерах.

Невнятное будущее Windows 11 с ИИ

Microsoft стремительными темпами превращает Windows 11 в оболочку для постоянной работы нескольких ИИ-агентов, несмотря на негатив от пользователей. Им в комментариях в соцсетях тысячи людей пишут, чтобы они прекратили пичкать операционную систему ИИ-компонентами, а занялись ее стабильностью, но маркетологи Microsoft живут в своем мире. Тем временем все связанное с ИИ вызывает отторжение у довольно большой доли пользователей Windows. Особенно на фоне таких скандалов, как тот, когда выяснилось, что Gaming Copilot, ИИ-ассистент Microsoft, по умолчанию собирает наши данные, делая снимки экрана во время игр для обучения модели. И все это молча, без уведомления пользователя!

Обновления для Windows 10 можно получать до 2028 года

В интернете есть несколько инструкций и скриптов, благодаря которым можно продлить срок получения расширенных обновлений безопасности (Extended Security Updates, ESU) для Windows 10. Причем не только на 2026 год, но даже до 2028 года, что мне удалось сделать с помощью скрипта на Windows 10 Pro, которая установлена у меня второй системой. Благодаря этому отпадает потребность использовать такие редакции Windows 10, как LTSC или IoT LTSC, теперь обычная «прошка» не только будет продолжать долго получать обновления, но будет еще и сохранять заданный набор функций, как редакции LTSC. Microsoft больше не будет рушить стабильность Windows 10 своими экспериментами по внедрению ИИ-новшеств.

Итоги

Под капотом Windows 11 все вторично

Итак, что мы имеем в итоге? Если ваш ПК или ноутбук собраны не из самого нового «железа», которому для нормальной работы требуется Windows 11, то еще как минимум год вы можете продолжать пользоваться «десяткой» без всяких проблем. Это касается и геймерских ПК с видеокартами Nvidia, их поддержка драйверами с оптимизациями под новые игры будет продолжаться до октября 2026 года. А учитывая специфику драйверов от Nvidia, период использования Windows 10 можно без проблем растянуть и до конца 2027 года, особенно если вы играете не в самые новые игры.

Кстати, о видеокартах. Повышение стоимости любой электроники, использующей чипы памяти, докатилось и до них. Популярные GeForce RTX 5060, которые совсем недавно стоили 31000 рублей, теперь с трудом можно найти за 34000, а большинство предложений на Яндекс Маркете и вовсе приближается в стоимости к 40000 рублей. Растут в цене и GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ видеопамяти, которые первыми попадут под «сокращение» из-за дефицита чипов памяти.

Это же можно сказать и о таких популярных мощных видеокартах для игры в разрешении 2560х1440 пикселей, как GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti. Так что, если вы откладывали покупку видеокарты до лучших времен, то теперь их наступление откладывается, как минимум, на пару лет, и сейчас остается последняя возможность купить видеокарту по адекватной цене. Про ОЗУ и SSD этого уже сказать нельзя.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Пишите в комментарии, а вы уже перешли с Windows 10 на Windows 11 и какие впечатления у вас о новой ОС? А еще я порекомендую вам парочку моих недавних блогов:

Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года

Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.