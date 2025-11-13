Сайт Конференция
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок

Собирая игровой ПК с видеокартой GeForce RTX 5070 и более производительной, стоит смотреть на процессоры, которые мощнее популярного Ryzen 5 7500F.
[ ] для раздела Блоги
3
3

Очень долгое время на рынке процессоров для игровых ПК наиболее оптимальными, сочетающими лучшее соотношение цены и производительности, были модели с шестью ядрами. Старт их популярности случился в 2017 году, с выходом недорого процессора Ryzen 5 1600X от компании AMD и ответа на него компании Intel - Core i5-8600K. Ryzen 5 1600X был дешевле и уступал конкуренту в играх, но зато имел не шесть, а целых 12 потоков, что для 2017 года было очень неплохо и позволяло не только играть, но и эффективно работать на ПК.

реклама



Если же вам были нужны 12 потоков на платформе LGA 1151v2 в то время, то нужно было раскошелится на гораздо более дорогой шестиядерник Core i7-8700K, но это того стоило, так как в играх он показывал отличные результаты. А затем обе компании, AMD и Intel, в условиях обострившейся как никогда конкуренции, стали выпускать шестиядерники, как горячие пирожки. У «красных» появляются популярные Ryzen 5 2600, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 7500F и, наконец, Ryzen 5 9600X. А «синие» отвечают такими моделями, как Core i5-9600K, Core i5-10400F и Core i5-12400F, который стал последним классическим шестиядерником компании, без дополнительных энергоэффективных ядер.

Но в 2025 году можно констатировать, что эпоха доминирования шестиядерников в игровых ПК заканчивается. Судя по статистике сервиса Steam, доля процессоров с шестью ядрами составляет 28.69% и уменьшается, в вот восьмиядерники почти догнали их по популярности, их выбрало 25.81% пользователей, и их доля растет. А вот в базе данных валидации CPU-Z количество пользователей ПК, сделавших ставку на восемь ядер, растет еще быстрее, их уже 24,7 %. И их число уже опередило количество пользующихся шестиядерными процессорами, которых всего 22.5% по данным на апрель 2025 года.

реклама



Давайте разберемся, почему так происходит и почему пользователи ПК стали отдавать предпочтение моделям с восемью ядрами. Даже несмотря на то, что они существенно дороже, а ведь еще для них требуется продвинутая материнская плата с качественной системой питания и мощная система отвода тепла. И эта тенденция наблюдается даже среди тех пользователей, кто собирает игровые ПК, а для собирающих компьютеры для серьезных рабочих задач уже давно стандартом стали не только восемь, но и 12 и даже 16 ядер процессора.

Во-первых, к 2025 году вышло уже немало игр, которые заметно лучше работают на процессорах с восемью ядрами. Cyberpunk 2077, Microsoft Flight Simulator 2024 и Cities: Skylines II гораздо более отзывчивее работают на многоядерных процессорах. Не всегда эти требования оправданы, часто игра показывает лучшие результаты на восьмиядерниках из-за плохой оптимизации, как во втором S.T.A.L.K.E.R. или Battlefield 6.

Но не стоит думать, что можно схитрить и собрать ПК на старом восьмиядернике, например, на Ryzen 7 3700X или Core i7-10700F, и получить отличные результаты в требовательных играх. Производительность одного ядра остается важной и даже Ryzen 5 7500F не оставит этим процессорам ни единого шанса на победу в играх.

реклама



Во-вторых, мощность видеокарт продолжает расти, и чтобы подготовить кадры для них, все так же требуется обсчет всей игровой сцены процессором, требования к которому при использовании таких мощных видеоускорителей, как GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080, очень высоки. С такими видеокартами и количество ядер должно быть как можно более большим, и производительность на ядро - высокой, а еще крайне желателен 3D-кэш большого объема. Как у процессоров Ryzen 9 9950X3D или Ryzen 9 9900X3D с технологией 3D V-Cache, которые имеют 16 и 12 ядер соответственно.

А если такую видеокарту поставить в пару к процессору Ryzen 5 7500F или Core i5-14400F, то мы увидим недогруз графического процессора в играх, особенно в разрешениях Full HD и QHD, при попытке получить более 200 FPS для плавного геймплея на высокогерцовом мониторе. И здесь вспоминается не совсем корректный термин «раскрытия видеокарты», про который так часто спорили несколько лет назад. Шестидярники во многих играх уже не смогут «раскрыть» мощные видеокарты и потраченные на них деньги окажутся просто выкинутыми на ветер, ведь такой же FPS можно было бы получить и с заметно более доступной видеокартой, например, GeForce RTX 5070 Ti.

В-третьих, не стоит забывать, что мы запускаем на ПК не только одну игру, но и множество фоновых задач, которые становятся все требовательнее с каждым годом. Если в обзорах процессоров их тестируют в стерильной среде, то на наших ПК, помимо игры, обычно запущен браузер, мессенджер, программы типа Discord для общения в играх с друзьями, и различные небольшие приложения Windows.

реклама



Еще сильнее загружают процессор стриминг игры или запись экрана. Да и сама операционная система Windows 11 стала потреблять намного больше ресурсов, чем предшественница. И процессоры с восемью и более ядрами гораздо более лучше приспособлены для того, чтобы выдать максимально стабильный FPS в таких условиях, без фризов и просадок. А чтобы лучше понять, насколько важна лишняя пара ядер при работе с фоновыми задачами, достаточно поиграть в 2025 году на четырехъядернике, например, Core i3-12100F и посмотреть на его загрузку.

И, наконец, в-четвертых, дополнительные ядра процессора дают запас на будущее. Системные требования игр повышаются с каждым годом и вполне может получится так, что купленный в 2025 году шестиядерный процессор будет совсем плохо справляться с игровыми хитами уже через пару лет, ради которых мы и делаем апгрейд ПК. И будет очень обидно, когда ПК, за который совсем недавно пришлось отдать кругленькую сумму, тормозит в Ведьмак 4, The Elder Scrolls VI или GTA 6.

Учитывая все это, сегодня мы с вами посмотрим на самые оптимальные процессоры для игровых ПК, количество ядер в которых больше ставших уже привычными шести, а цена при этом все еще остается доступной многим геймерам. Начнем с самых недорогих моделей, взяв примеры цен на маркетплейсе Яндекс Маркет. Но учтите, что цены на момент выхода блога могут измениться.

Ryzen 7 7700

Первой моделью от AMD будет Ryzen 7 7700, весьма недешёвый восьмиядрник. «А как же Ryzen 7 8700F или Ryzen 7 5700X?» - наверняка спросят читатели. Эту парочку лучше обходить стороной из-за весьма низкой производительности в играх. Тот же шестиядерник Ryzen 5 7500F во многих играх не оставляет шанса даже новому Ryzen 7 8700F, не говоря уже об устаревшем Ryzen 7 5700X. И стоит или доплатить до Ryzen 7 7700, или остановится на более дешевых и достаточно оптимальных моделях - Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 7500F для платформы AM5 и Ryzen 5 5600 для платформы AM4. Ryzen 7 7700 имеет вот такие основные характеристики:

  • Базовая частота: 3.8 ГГц
  • Максимальная частота в режиме Turbo: до 5.3 ГГц
  • Техпроцесс: 5 нм
  • Тепловыделение (TDP) - 65 Вт, (PPT) - 88 Вт, при активации PBO - 130 Вт
  • Кэш L3: 32 МБ
  • Встроенная графика: AMD Radeon Graphics (Raphael)
  • Версия PCI Express: 5.0
  • Количество линий PCI-Express: 24

Core i5-12600KF

Это самый дешевый процессор в нашей подборке, который имеет смысл рассматривать к покупке, если не хватает денег на более новую модель. Формально у Core i5-12600KF шесть ядер, но четыре дополнительных ядра делают эту модель гораздо ближе к восьмиядерникам, а количество обрабатываемых потоков возрастает до 16-ти, как у полноценных процессоров с восьми ядрами от AMD. Характеристики Core i5-12600KF:

  • Базовая частота (производительные ядра): 3,7 ГГц
  • Турбо‑режим (производительные ядра): до 4,9 ГГц
  • Энергоэффективные ядра: 2,8 ГГц базово, до 3,6 ГГц в турбо
  • Техпроцесс: 10 нм
  • Тепловыделение (TDP) - 125 Вт, максимальное - 150 Вт
  • Кэш L3: 20 МБ
  • Версия PCI Express: 5.0
  • Количество линий PCI-Express: 20

Core i5-14600KF

Core i5-14600KF тоже формально относится к шестидярникам, но восемь дополнительных энергоэффективных ядер поднимают его производительность до очень высокого уровня. В играх он гораздо быстрее Ryzen 7 7700 и даже Ryzen 7 7700X, а по показателям минимального FPS приближается к уровню гораздо более дорогих конкурентов от AMD, оснащенных 3D V-Cache. Но дается такая производительность ценой гораздо более высокого энергопотребления и система охлаждения для Core i5-14600KF нужна очень серьезная. 

Но и стоит Core i5-14600KF сегодня гораздо дешевле даже Ryzen 7 7700 и это лучшая модель в нашей подборке по соотношению цены и производительности. К счастью, этот процессор избежал проблем с деградацией, как на старших моделях - Core-i7 14700K или Core i9-14900K. И именно из-за этой проблемы этих процессоров для платформы LGA 1700 нет в нашей подборке. Core i5-14600KF вот такие:

  • Базовая частота (производительные ядра): 3,5 ГГц
  • Турбо‑режим (производительные ядра): до 5,3 ГГц
  • Энергоэффективные ядра: 2,6 ГГц базово, до 4,0 ГГц в турбо
  • Техпроцесс: 10 нм
  • Тепловыделение (TDP) - 125 Вт, максимальное - 181 Вт
  • Кэш L3: 20 МБ
  • Версия PCI Express: 5.0
  • Количество линий PCI-Express: 20

Core Ultra 5 245KF

Core Ultra 5 245KF пока не пользуется особой популярностью, но, если вам нужна новая платформа LGA1851, то эта модель станет неплохой альтернативой для Ryzen 7 7700. Этот процессор немного быстрее и немного дороже Ryzen 7 7700, но уступает в играх Core i5-14600KF, обладая такой же формулой ядер - 6P+8E, зато он намного экономичнее. А еще стоит отметить заметно подросшую базовую частоту производительных ядер по сравнению с прошлым поколением. Да и частота энергоэффективных ядер заметно выросла:

  • Базовая частота (производительные ядра): 4,2 ГГц
  • Турбо‑режим (производительные ядра): до 5,2 ГГц
  • Энергоэффективные ядра: 3,6 ГГц базово, до 4,6 ГГц в турбо
  • Техпроцесс: 3 нм
  • Тепловыделение (TDP) - 125 Вт, максимальное - 159 Вт
  • Кэш L3: 24 МБ
  • Версия PCI Express: 5.0
  • Количество линий PCI-Express: 24

Ryzen 7 7800X3D

Еще один процессор, который в 2025 году расхватывают как горячие пирожки - восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D с технологией 3D V-Cache. Он показывает отличные результаты в играх, не сильно уступая более новому Ryzen 7 9800X3D, а стоит при этом намного дешевле. Ryzen 7 7800X3D будет отлично работать не только с видеокартой уровня GeForce RTX 5070 Ti, но и даже с мощной GeForce RTX 5080. Его характеристики вот такие:

  • Базовая частота: 4.2 ГГц
  • Максимальная частота в режиме Turbo: до 5 ГГц
  • Техпроцесс: 5 нм
  • Тепловыделение (TDP) - 120 Вт, в реальных рабочих задачах - менее 100 Вт.
  • Кэш L3: 96 МБ
  • Встроенная графика: RDNA 2 (2CU)
  • Версия PCI Express: 5.0
  • Количество линий PCI-Express: 24

Итоги

Как видите, в конце 2025 года на рынке есть весьма широкий выбор процессоров для игровых ПК с числом ядер более шести и стоят они весьма демократично. Выбор усложняется тем, что есть целых три платформы для сборки ПК на них. Но делать ставку на платформу LGA 1700 в 2025 году рискнут не все, она уже уходит в прошлое и не позволит вам сделать апгрейд в будущем, ее стоит выбирать в том случае, если вам нужна хорошая производительность здесь и сейчас.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Напишите в комментарии, а вы задумывались о покупке многоядерного процессора? Или вам до сих пор хватает шести ядер? А в конце я порекомендую вам прочитать три моих последних блога:

Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд

Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью

Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.


