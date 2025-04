Если вы последние годы сидели на видеокартах GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce RTX 2060 или GeForce RTX 3060, а то и более древних, то наверняка интересовались новой 5000-й линейкой от Nvidia. Особенно видеокартами среднего уровня с индексом "60", которые становятся самыми популярными и предлагают лучшее соотношение цены и FPS. Вот и я последние недели читал новости и смотрел обзоры этой линейки видеокарт, а особенно — вышедшей несколько дней назад GeForce RTX 5060 Ti, которая может стать отличным вариантом для апгрейда на ближайшие три-четыре года.

реклама





Моей видеокарте GeForce RTX 3060 пошел четвертый год и уже пришло время продать ее, так как она еще хоть что-то стоит, а гарантия уже закончилась. Да и исполнение у Palit GeForce RTX 3060 Dual одно из самых неудачных среди GeForce RTX 3060 — радиатор со всего тремя теплотрубками для тепловыделения в 170 ватт. Куцый текстолит, на котором с трудом хватает места для размещения мосфетов системы питания, а ведь именно текстолит отводит от них большую часть тепла. И как вишенка на торте — парочка дешевых вентиляторов, минимальные обороты которых составляют 1300 оборотов в минуту и которые начинают шуметь уже на старте.

В таком исполнении уже даже не идет речь о разгоне, если конечно, не играть за ПК в наушниках, ведь вентиляторы ревут, пытаясь удержать температуру в районе 70 градусов. Поэтому все три с лишним года моя Palit GeForce RTX 3060 Dual проработала в сильном андервольте, с напряжением всего в 825 мВ и уже после выхода линейки видеокарт GeForce RTX 4000 я начал подумывать об ее замене.

реклама





Но среди видеокарт GeForce RTX 4000 мало привлекательных моделей. Старшие слишком дороги и получили совсем небольшую прибавку видеопамяти, а младшие иначе как ущербными назвать не получается. У GeForce RTX 4060 всего 8 ГБ видеопамяти и такой объем делает бессмысленным апгрейд на нее с GeForce RTX 3060. Такого объема хватает впритык уже в разрешении Full HD, а совсем небольшая прибавка в производительности делает переход с GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 4060 оправданным только в том случае, если ваша старая видеокарта вышла из строя.

GeForce RTX 4060 Ti — еще более неудачная видеокарта. Если чип у нее достаточно производительный, чтобы тянуть новинки в разрешении 1920x1080 пикселей, то вот пропускная способность памяти слишком мала. На 128-битной шине она выдает всего 288 Гбайт/с, как и у GeForce RTX 4060. Для сравнения, у старой GeForce RTX 3060 Ti этот параметр равен 448 Гбайт/с, и даже у GeForce RTX 3060 скорость VRAM достигает 360 Гбайт/с.

реклама





За счет этого даже 16-ти гигабайтная модель GeForce RTX 4060 Ti сдувалась в тяжелых играх с трассировкой лучей, а что уж говорить об GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ, которая получилась самой неудачной в линейке GeForce RTX 4000. Что касается GeForce RTX 4070, то эта видеокарта довольно избыточна для разрешения Full HD, а так как вместе с видеокартой я собирался купить еще и QHD монитор, то прирост в играх уже не поражал бы воображение, да и 12 ГБ видеопамяти для такого разрешения надолго не хватит.

Что касается видеокарт от AMD — Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT, то несмотря на то, что с памятью у них проблем нет, их производительность в трассированных играх портит все. А чтобы не заявляли фанаты AMD на форумах, трассировка лучей стала новым стандартом в играх и в некоторых из них ее уже даже нельзя отключить, например, в Indiana Jones and the Great Circle.

реклама





И столкнуться с тем, что какая-нибудь игровая новинка будет выдавать всего 35-40 FPS на Radeon RX 7700 XT и при этом все 60 FPS на GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ, можно будет уже совсем скоро. Да и поддержка DLSS тоже важна, чтобы не говорили на форумах про "мыло" и "натив", я включаю ее даже в разрешении Full HD в положение «quality». Например, в Horizon Forbidden West я получаю прирост FPS с одновременным сглаживанием "лесенок", так что даже SMAA или TAA активировать не нужно.

Одним словом, в прошлом поколении видеокарт все или дорого, или имеет проблемы с VRAM, или не тянет трассировку лучей. И никакая из видеокарт кандидатов не выглядит привлекательной для замены GeForce RTX 3060. Первые тесты видеокарт новой линейки от Nvidia тоже разочаровали: прирост производительности мизерный у большинства моделей, энергопотребление выросло, а видеопамяти опять не доложили, и даже GeForce RTX 5070 получила всего 12 ГБ VRAM.

Такое ощущение, что Дженсен Хуанг старался сделать все новые модели такими, чтобы их не захотелось купить, и GeForce RTX 5060, которая по традиции должна была стать самой популярной моделью в Steam, вряд ли добьется этого. 8 ГБ VRAM было впритык уже в GeForce RTX 4060 почти два года назад, а сегодня и вовсе выглядит насмешкой над геймерами. Эту видеокарту, как и GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ, не спасает и увеличенная до 448 Гбайт/с скорость видеопамяти. А судя по свежим утечкам, GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ с треском проигрывает модели GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ.

И именно GeForce RTX 5060 Ti в версии с 16 ГБ выглядит сегодня самой оптимальной видеокартой для игры с максимальными настройками на мониторе Full HD и даже способна справится со многими играми в разрешении QHD. Цены на эту модель на маркетплейсах, например, на Яндекс Маркете, сегодня начинаются примерно с 70000 рублей.

И если курс доллара будет оставаться примерно на той же отметке, что и сегодня, к периоду летнего затишья на рынке компьютерных комплектующих есть все шансы найти GeForce RTX 5060 Ti по очень привлекательной цене. Одним словом — вот она, идеальная видеокарта для апгрейда с GeForce RTX 3060, причем, глядя на прирост производительности в некоторых играх, видно, что она подойдет даже для разрешения Full HD, настолько сильно выросли системные требования некоторых новых игр.

16 ГБ видеопамяти на GeForce RTX 5060 Ti будет хватать еще очень долго, и мы вполне можем увидеть ситуацию, когда в новых играх за счет объема VRAM она будет обходить GeForce RTX 4070 даже в разрешении Full HD, не говоря уже о более высоких разрешениях. Ну а пока она не смогла обогнать ее ни в одной игре, но в некоторых была очень близка по производительности.

Итак, решение об апгрейде видеокарты было принято, и я даже почистил GeForce RTX 3060 от пыли, чтобы выставить ее на Авито, а для временной замены присмотрел одну интересную видеокарту, про которую через пару дней напишу отдельный блог.

Но посмотрев объявления о продаже подобных моделей, я понял, что в лучшем случае получу за нее 20000 рублей. А это значит, что для покупки GeForce RTX 5060 Ti придется доплатить 50000 рублей, а это довольно весомая сумма для меня. И нужно еще не забыть деньги на покупку QHD монитора, так как играть на GeForce RTX 5060 Ti, выводя картинку на 60-ти герцового старичка, которому в этом году уже исполнится 10 лет, это совсем неадекватное решение.

Монитор QHD — это еще примерно 30000 рублей, а это значит, что общий бюджет апгрейда составит 80000 рублей. А за эту сумму можно купить неплохой игровой ПК целиком, и это заставило меня задуматься еще сильнее. И я спросил себя — что я получу, полностью абстрагируясь от обзоров нового "железа", форумных споров и счетчика FPS на экране? А я получу все тот же набор игр, в который периодически играю сейчас на GeForce RTX 3060, самые требовательные из которых — Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Assassins Creed - Valhalla и Cyberpunk 2077.

Новых игровых хитов такого уровня, какими в свое время были The Elder Scrolls V: Skyrim или Ведьмак 3: Дикая Охота пока нет и не предвидится. А учитывая то, какие игры сейчас выпускает Bethesda, можно уже не ждать и The Elder Scrolls VI. Да и большинство продолжений легендарных франшиз вызывает только разочарование, взять тот же второй Сталкер.

И никакого прорыва в качестве графики я не увижу, особенно учитывая то, что разрешение на новом мониторе вырастет на 77%, а разница в производительности между GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 5060 Ti не везде дотягивает до 100%. Да, конечно картинка на новом мониторе станет гораздо плавнее, но как говорится в одной поговорке — "чтобы мы захотели что-то купить, нам надо это показать". То есть, если вы с удовольствием играете на 60-ти герцовом мониторе, то будете воспринимать картинку плавной и комфортной, пока не увидите плавность мониторов на 144 Гц и выше.

И я представил себе, как потом буду месяцами играть на дорогущей новой видеокарте в основном в Anno 1800, Heroes of Might and Magic 5 и Age of Empires 2: Definitive Edition с высокой плавностью картинки и желания расставаться с такой огромной суммой денег резко поубавилось.

Еще одна причина не торопиться с апгрейдом — новые видеокарты от AMD, которые наконец-то показывают неплохие, относительно конкурентов, результаты в трассированных играх и не имеют такого ограниченного количества видеопамяти, как GeForce RTX 5070. Конечно, Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 для меня слишком дороги и избыточны, но Radeon RX 9060 XT, судя по утечкам, будет представлена и в версии с 16 ГБ видеопамяти. Эта видеокарта может стать гораздо более привлекательной моделью, чем GeForce RTX 5060 Ti, даже для игр на мониторе Full HD.

Если раньше от видеокарт AMD меня отпугивали проблемы с драйверами, то в 2025 году картина с их стабильностью и качеством развернулась на 180 градусов. Теперь драйвера от Nvidia стали настолько проблемными и забагованными, что не сходят с заголовков новостей. Даже новый графический драйвер версии 576.02 уже отметился проблемами с G-Sync и генерацией кадров, а также сбоями в играх, чёрными экранами и подтормаживаниями даже в не самых требовательных играх. И теперь я, как в старые времена, когда пользовался видеокартой от AMD, сижу на старом, но стабильном драйвере 560.94, которому уже 8 месяцев и опасаюсь его менять.

И если компания AMD воспользуется тем, что младшие видеокарты конкурента в самом продаваемом сегменте — GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ, стали совершенно непривлекательными из-за мизерного объема видеопамяти, и не промахнется с характеристиками Radeon RX 9060 XT, то на рынке видеокарт снова будет хоть какая-то конкуренция.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Вот по таким причинам я отложил апгрейд видеокарты еще на несколько месяцев. Пишите в комментарии — а вы собираетесь покупать видеокарты серии GeForce RTX 5000? А еще я порекомендую вам прочесть несколько моих новых блогов:

Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов

9 вещей, которые стоит сделать с новым игровым компьютером или ноутбуком сразу после покупки

Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.