Большинство из нас пытается выбрать наиболее оптимальную модель видеокарты, руководствуясь рамками своего бюджета и набора игр, для которых она предназначена. Но, несмотря на массу обзоров в сети, никто не застрахован от покупки видеокарты, которая устареет и станет худшим выбором на рынке уже через год-полтора после покупки. Или наоборот, можно выбрать отличную модель, которая пять и более лет будет справляться с новыми играми.

Как пример отличного выбора можно назвать Radeon HD 7970 и Radeon HD 7950 в 2012 году, конкурентами которых были GeForce GTX 670 и GeForce GTX 660 Ti. У этих знаменитых моделей от AMD был приличный запас видеопамяти в 3 ГБ, а в некоторых моделях даже 6 ГБ, и отличная для своего времени архитектура. Вы могли спокойно проходить Radeon HD 7950 требовательные хиты, которые вышли спустя несколько лет — Ведьмак 3: Дикая Охота, Fallout 4, Dying Light, Rise of the Tomb Raider, Wolfenstein II: The New Colossus, Assassin's Creed: Origins и Far Cry 4.

А вот в качестве неудачной покупки давайте вспомним видеокарту, с которой было связано несколько скандалов, и которая показала, что компания Nvidia не остановится даже перед явной ложью для своих преданных фанатов, за что была наказана в суде и потеряла немалую часть репутации.

Покупка устаревшей модели прямо перед выходом нового поколения

Думаю, многие уже поняли, что речь идет про GeForce GTX 970, вышедшую в конце 2014 года, и у которой якобы было 4 ГБ видеопамяти. Как выяснилось потом, быстрой видеопамяти у нее было всего 3,5 Гбайт, и игры, выходившие за этот объем, читали и записывали данные в 500 Мб медленной видеопамяти, что сопровождалось сильными фризами. На этом фоне такая мелочь, что реальное энергопотребление GeForce GTX 970 легко выходит за рамки указанного в 148 ватт и достигает 181 ватта и более, уже никого не удивила.

Но главную ошибку совершили те геймеры, которые купили видеокарту GeForce GTX 970 в 2016 году, практически перед выходом удачной GeForce GTX 1060, которая была хороша по всем параметрам. Она была быстрее GeForce GTX 970 (да, да, в былые времена видеокарты с индексом "6" могли обгонять "7-ки"), потребляла всего 120 ватт и имела достаточный объем видеопамяти в версии с 6 ГБ. Представьте, как обидно было тем, кто практически за ту же сумму купил GeForce GTX 970, не дождавшись GeForce GTX 1060 буквально нескольких месяцев.

Переплата за разогнанную с завода модель

Думаю, все из вас видели буквы "OC" в названии видеокарты, что означает Overclocked или "Разогнанная". Обычно видеокарты с таким значком получают мизерную прибавку в частоте чипа, которую элементарно сделать самим с помощью MSI Afterburner. Единственная практическая польза разогнанных видеокарт — немного расширенный параметр Power Limit, иногда всего на 10 ватт, что, конечно же, даст очень мало. Ведь разгонный потенциал в первую очередь зависит от качества чипа.

Переплата за видеокарту со слишком мощной системой охлаждения

Частенько попадаются весьма экономичные версии видеокарт, например, GeForce RTX 4060 с ее мизерным энергопотреблением в 115 ватт, оснащенные монструозными системами охлаждения. Например, Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ultra W OC 8GB-V. Понятно, что такая система охлаждения для столь экономичной видеокарты совершенно избыточна и за нее вы попросту зря переплатите.

Оценка системы охлаждения только по количеству вентиляторов

Но нельзя оценивать систему охлаждения только по количеству вентиляторов, и часто одновентиляторная модель с тремя теплотрубками и качественным радиатором с пропаянными ребрами покажет лучшие температуры, чем огромная "доска", в которой стоят три вентилятора и одна или две тоненькие теплотрубки. Производители нередко выпускают такие модели для того, чтобы неопытный геймер клюнул на размеры, подумав, что берет топовую модель.

Чрезмерная экономия на системе охлаждения видеокарты

Но и чрезмерная экономия на системе охлаждения видеокарты, особенно если оно совсем без теплотрубок, ни к чему хорошему не приведет. Даже на бюджетных видеокартах с таким кулером вас ждут шум и высокий нагрев, особенно самой горячей точки чипа — Hot Spot. Даже на моделях видеокарт с тепловыделением 60 ватт такого алюминиевого радиатора, как на фото, хватает впритык и они не будут тихими. А что уж говорить, если такой радиатор охлаждает видеокарту с TDP в 120 ватт — при ее эксплуатации вы сто раз пожалеете, что сэкономили одну-две тысячи рублей.

Слишком длинная видеокарта

Нередка проблема, когда геймер приносит домой новенькую видеокарту, дрожащими от радости руками пробует установить ее в корпус и понимает, что она не влезает. После этого остается три пути — сдавать видеокарту назад в магазин по причине того, что она не подошла, менять корпус ПК или колхозить, срезая часть мешающего металла. Поэтому не забудьте померить место в вашем корпусе перед выбором видеокарты или посмотреть его характеристики.

GeForce RTX 4000 и проблемы с укладкой кабеля

Покупая новенькие GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4080 или GeForce RTX 4090 с капризным и проблемным разъемом питания 12VHPWR, часть пользователей столкнулись с тем, что после подключения питания к видеокарте, они не могут закрыть боковую крышку корпуса. Переходник кабеля питания слишком торчит вбок, а сильно перегибать его категорически нельзя. Тут нужен или специальный "Г" -образный переходник, или новый, более просторный корпус.

Покупка слишком мощной видеокарты в слабый ПК

Я хорошо помню, как моя видеокарта GeForce GTX 1060 вела себя в паре с процессором Core i5-3570 — в некоторых играх он был главным тормозом системы и не давал ей показать все, на что она способна. Даже в Ведьмак 3: Дикая Охота процессор частенько был загружен на 100%, а видеокарта недогружена, но самое неприятное — это рваный фреймтайм с фризами на таком ПК, которые невозможно победить снижением качества графики в игре. Похожие проблемы я получил, установив GeForce RTX 3060 работать в паре с процессором Ryzen 5 1600, который также стал самым слабым местом в ПК. И его апгрейд на Ryzen 5 5600X позволил GeForce RTX 3060 начать работать на полную мощность, выдавая максимальный и стабильный FPS. Поэтому не поленитесь посмотреть обзоры, чтобы понять, какую видеокарту имеет смысл купить в ваш ПК, например, отличный бюджетный процессор Ryzen 5 5500 будет явно слабоват для GeForce RTX 4060 Ti.

Покупка слишком горячей и прожорливой модели в тесный корпус со слабой вентиляцией

Современные видеокарты давно перешагнули порог энергопотребления в 300 ватт и более, который раньше казался немыслимым. GeForce RTX 4080 кушает 320 ватт и это никого не удивляет, да и обычная GeForce RTX 4070 SUPER ест 225 ватт, а в исполнении некоторых вендоров даже еще больше. Это тепло надо быстро вывести из корпуса, ведь оно будет разогревать все комплектующие вокруг, включая процессор и SSD-накопитель и если вы поставите такую видеокарту в корпус, в котором стоит парочка "стодвадцаток" на вдув и один же такой вентилятор на выдув, то гарантированно получите высокие температуры.

Для подобных видеокарт нужен просторный корпус, желательно с возможность установки вентиляторов диаметром 140 мм, и чем их будет больше — тем лучше. Минимум, три таких вентилятора на вдув и еще три — на выдув. Но воздуху ничто не должно мешать проходить сквозь корпус, поэтому предпочтение нужно отдавать моделям с сетчатой передней панелью, а красивые корпуса с глухими стеклянными панелями оставить для бюджетных сборок.

Покупка видеокарты с 8-ю или даже 4-мя линиями PCI Express в старый ПК

После выхода видеокарты Radeon RX 6500 XT всего с четырьмя линиями PCI Express 4.0 для подключения, геймеры были в бешенстве, ведь если установить ее в ПК с шиной PCI Express 3.0, она уступит в части игр даже GeForce GTX 1650. Но, как выяснилось потом, 16 линий PCIe для подключения видеокарт среднего уровня стали роскошью, которой балует геймеров только компания Intel, например, в Intel Arc A580. А все остальные модели, включая GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti, Radeon RX 6600, Radeon RX 6600 XT, Radeon RX 7600 и Radeon RX 7600 XT обходятся всего восемью линиями PCI Express. И при нехватке видеопамяти, когда текстуры прокачиваются через шину PCI Express третьей версией, такие видеокарты могут потерять приличную долю производительности.

Итоги

Читатели наверняка подумают — все эти советы хороши в теории, а какую видеокарту выбрать прямо сейчас, в 2024 году, когда до выхода видеокарт GeForce RTX 5000 остается менее полугода? Учитывая то, как ведет себя курс рубля и как растут цены на электронику, я бы не стал ждать GeForce RTX 5000, если видеокарта нужна вам прямо сейчас, особенно среднего или бюджетного уровня. Во-первых, потому, что Nvidia сначала запустит в продажу топовые модели, и лишь несколько месяцев спустя, когда будут "сняты сливки" с богатых геймеров, выпустит GeForce RTX 5060, которую ждет большинство из нас.

Во-вторых, утечки по видеокартам GeForce RTX 5060 создают весьма пессимистичные ожидания, похоже, Nvidia хочет и на этой модели использовать всего 8 ГБ видеопамяти, а это будет просто катастрофа. Особенно учитывая то, что в 2025 году будет гораздо больше игр, которым будет не хватать такого объема видеопамяти даже в разрешении 1920х1080 точек. Поэтому, если вы играете в разрешении Full HD, смело берите сегодня GeForce RTX 4060, тем более, что альтернатив у нее мало. На Яндекс Маркете можно найти эти модели всего за 32-33 тысячи рублей, но уже заметно, что эти видеокарты в массе своей начали дорожать и многие перевалили в цене за 40000 рублей. Но дешевые модели с неплохим охлаждением все еще можно найти, например, Colorful GeForce RTX 4060 NB DUO 8GB-V.

Или Palit GeForce RTX4060 INFINITY 2.

На фоне такого подорожания видеокарт GeForce RTX 4060 весьма неплохо смотрятся GeForce RTX 3060, например, MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC.

Да и старые добрые Radeon RX 6600 все еще привлекают низкой ценой, сегодня такая производительность — это минимум для новых игр. Одна из выгодных цен на ASRock AMD Radeon RX 6600 Challenger D.

Надеюсь, руководствуясь этими знаниями, вы избежите ошибок при выборе видеокарты, сэкономив деньги, нервы и время. А еще позвольте посоветовать вам прочитать три моих новых блога:

