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Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD

Рассказываю об очень непростой сборке ПК, которая подкинула мне проблемы, с которыми я еще не сталкивался.
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Наступило лето, и многие люди уезжают на дачу, но не хотят отказываться от благ цивилизации в виде компьютеров. Конечно, для многих смартфон сегодня может заменить почти все — и телевизор, и компьютер, но для консервативных пользователей стационарный ПК все еще остается главной электроникой и дома, и даже на даче. Но везти на дачу свой основной ПК слишком хлопотно, например, мой компьютер весит более 25 кг и его не то что в машину грузить, а даже переставлять с пола на стол лишний раз не хочется. 

Да и в плане безопасности дачи гораздо уязвимее квартир и представить, что воры утащат ПК, в который я вложил почти 150000 рублей — очень страшно. Поэтому для дачи нужен такой компьютер, который не жалко потерять, но при этом способный справляться с серфингом интернета, просмотром YouTube и фильмов в разрешении 1080p, прослушиванием музыки, простыми играми и офисной работой.

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Практически у любого опытного пользователя ПК, если "погрести по сусекам", найдутся комплектующие для сборки такого ПК и начав у себя поиски того, из чего можно собрать дачный ПК, я даже обнаружил блок питания Corsair VS на 550 ватт, но вспомнить, откуда он у меня взялся, так и не смог. К счастью, мне придется собирать в ПК не в картонной коробке, а в небольшом корпусе, но, учитывая, с какими проблемами я при этом столкнулся, коробка выглядит предпочтительнее.

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Еще у меня есть пара материнских плат сокета 1155 и AM2+ и процессоры для них — Core i3-2100 и Phenom X3 8750. Есть и россыпь планок оперативной памяти DDR2 и DDR3, но, учитывая, как будет использоваться дачный ПК, вполне хватит и 4 ГБ.

Поначалу я думал использовать видеокарту из своего второго ПК на основе Ryzen 5 1600 — GeForce GT 1030, но у платы сокета 1155 оказался поврежден разъем PCI Express, а с платой AM2+ видеокарта категорически отказалась выдавать картинку, чтобы я не делал. Поэтому придется полагаться только на встроенную графику, которая есть у каждой из этих связок. Плата AM2+, ASUS M3N78-VM, имеет графику NVIDIA GeForce 8200, да еще и HDMI-выход, что позволит без проблем и переходников подключить ее к телевизору. Но, встроенная графика Core i3-2100 — Intel HD Graphics 2000, заметно мощнее, да и процессор этот шустрее и гораздо холоднее трехъядерного Phenom X3 8750, поэтому решено было делать сборку на Intel.

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Для охлаждения Core i3-2100 я взял неплохой кулер с медной пяткой, очень массивный и с качественным вентилятором, с ностальгией вспомнив те времена, когда такие кулеры можно было купить всего за 200-300 рублей. Оперативной памяти будет установлено с запасом — две планки DDR3 с частотой 1333 МГц и суммарным объемом 8 ГБ. Раньше я старался продавать подобное устаревшее, но еще рабочее железо на Авито, но сейчас держу его в запасе — стоит оно копейки, но все еще может справляться с простыми задачами даже в 2024 году.

Так как блок питания Corsair VS оказался нерабочим, я достал из закромов старенький Chieftec, и столкнулся с очередной проблемой при сборке — он просто не влезал в маленький корпус Micro ATX. И только выгнув верхнюю крышку, которая оказалась довольно упругой, удалось впихнуть блок питания на место, отделавшись несколькими царапинами на нем.

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На фото он стоит уже с подключенными модульными проводами, но про них я вспомнил только тогда, когда собрал ПК и стал подключать жесткие диски. Дотянуться до разъемов на БП оказалось невозможно и мне пришлось, проклиная все, разбирать ПК полностью, доставать блок питания, подключать провода и собирать все заново.

После установки материнской платы ПК выглядит весьма неплохо — но основные проблемы еще впереди. Нужно впихнуть в этот компактный объем пару жестких дисков, тогда как у него нет креплений даже для одного — они банально потерялись. Раньше я выходил из положения, прикручивая жесткий диск вертикально к решетке переднего вентилятора, но два жестких диска там никак не уместятся. Почему именно два? Просто их объем небольшой, всего 80 и 250 ГБ, и они будут забиты фильмами и сериалами, а в будущем хотелось бы использовать этот ПК как сервер для бэкапа, установив более емкие диски. Выход был найден — корзина для жестких дисков от старого корпуса, установленная вертикально.

Уместился даже вентилятор для их обдува сверху, но подключать к HDD провода внизу в таком тесном пространстве — то еще мучение. Итак, ПК собран, Windows 10 установлена, но что он может в 2024 году? Ведь этот процессор вышел еще в 2011 году и даже тогда был довольно слабым в линейке процессоров Sandy Bridge. Но, как оказалось, он еще вполне справляется с просмотром видео на YouTube — 1080p c 24 FPS идет при загрузке процессора примерно наполовину.

Но еще остается запас и даже видео 4K с 24 FPS ему по плечу. Правда загружен он при этом уже почти на 100%.

А при просмотре фильмов BDRip процессор загружен заметно меньше, а встроенная графика и вовсе справляется с ними без напряжения, достигая 18-30% загрузки.

Что касается игр, то хотелось бы ответить вот этим мемом.

А если серьезно, то для того, чтобы понять, на что способна Intel HD Graphics 2000, лучше всего сравнить ее с дискретными видеокартами прошлого, например, в 3DMark06. И, как оказалось, она быстрее такой видеокарты, как GeForce 8500 GT, но уступает GeForce 8600 GT, а это весьма неплохой результат. Главное — не требовать от этой "встройки" большего, чем она способна дать, и спокойно проходить Half Life 2, The Elder Scrolls III: Morrowind, Gothic II: Night of the Raven и множество других хитов до 2005 года выпуска.

Ну а я все-таки буду проходить на этом ПК легендарную стратегию Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss, тем более, что недавно для нее вышло дополнение "Фабрика" с совершенно новой фракцией. Но, чем больше я вожусь с этим ПК, тем больше понимаю, что гораздо проще купить новый крохотный мини-ПК, который можно просто кинуть в сумку и отвезти на дачу, а также на работу или в гости к друзьям. Тем более, что стоят они уже вполне демократично. Например, на Яндекс Маркете наиболее популярны модели с ценой от 13000 до 19000 рублей.

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Пишите в комментарии, а какой компьютер стоит на даче у вас? А еще я порекомендую вам прочитать свои новые блоги: 

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Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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