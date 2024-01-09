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10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2024 году, часть 11

Вспоминаем лучшие шутеры и экшены конца 90-х и начала нулевых годов, играть в которые не менее интересно, чем в знаменитые Half-Life и Quake.
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Последний, десятый по счету, блог про старые шутеры и экшены был написан еще в декабре, а это значит, что сегодняшний блог будет иметь в названии уже на 2023, а 2024 год. Мы с вами вспомнили сотню интересных игр, но еще только подобрались к играм 2004 года, которые уже гораздо ближе современному геймеру и по графике, и по игровым механикам. Достаточно вспомнить вышедший в то время хит — Half-Life 2, который и сегодня выглядит отлично, и "из коробки" поддерживает высокие разрешения.

В сегодняшнем вступлении к блогу хотелось бы ответить на критику читателей, которые недовольны тем, что не все игры из цикла блогов являются "чистокровными" шутерами. Конечно, можно было назвать цикл блогов "вспоминаем экшены", но еще с начала 1990-х годов игры у нас делили на "бродилки" и "стрелялки" и заграничное слов "экшен" совсем не прижилось. Даже в описаниях игр мне часто приходится писать по-английски "action\RPG" — это просто и понятно, а если написать "экшен-ролевая игра" — получается ерунда, особенно учитывая то, что слово "экшен" здесь без перевода. 

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А на наше слово "боевик", используемое для описания жанра фильмов, его в играх заменять не принято. Поэтому слово "шутер" стало нарицательным и понятным словом для обозначения огромного количества игр, многие из которых балансируют на стыках жанров экшен, адвенчура, слешер и RPG, но главное в которых — динамика действия и уничтожение многочисленных врагов.
И в той же игре Bloodrayne, которую часто называют "слешером", есть огромный арсенал огнестрельного оружия, которое можно эффективно применять. Вампирша Рейн может использовать маузеры, люгеры, шмайсеры, винтовку гевер, панцерфаусты и панцершреки, и даже стрелять сразу с двух рук из автоматов. Огнестрельное оружие очень помогает в игре в борьбе с боссами и тяжелыми противниками.
Но только за счет огнестрельного оружия нельзя причислить игру к жанру "шутер", ведь есть и так называемые магические шутеры, где герой так лупит из посохов и волшебных палочек заклинаниями, что ему позавидует любой пулеметчик. Например, недавно вышедшая игра Immortals of Aveum. Поэтому такие нюансы названий жанров не стоят того, чтобы не включать в блог некоторые отличные, но основательно забытые игры, пусть даже в них делается упор на холодное оружие, а не на магию, стрелы и огнестрельное оружие.

Unreal Tournament 2004

А начнем сегодня мы с замечательного сетевого шутера Unreal Tournament 2004, который вышел всего год с небольшим после Unreal Tournament 2003 и стал намного популярнее предшественника. Секрет популярности прост — разработчики сохранили все фишки серии, за которые геймеры любят Unreal Tournament и добавили новые режимы игры. Стала заметно лучше и графика, ведь движок игры, Unreal Engine 2.5, стал поддерживать Direct3D 9 и OpenGL 2 со множеством шейдерных эффектов.

Vietcong

Начало нулевых дало старт многим шутерам, действие которых происходит во времена войны во Вьетнаме. Одним из них стал вышедший в 2003 году Vietcong, тактический шутер, в котором вам предстояло играть за зеленого берета Стива Хокинса на протяжении 20 миссий. Vietcong запомнился довольно глубоким и проработанным сюжетом, высоким уровнем насилия на экране, обилием крови и даже возможностью отстрелить врагам конечности. Но среди наших игроков игры по мотивам войны во Вьетнаме не пользовались большой популярностью.

Battlefield: Vietnam

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Исключением можно назвать лишь сетевой шутер Battlefield: Vietnam, вышедший в 2004 году, как раз в то время, когда в стране начал появляться быстрый ADSL-интернет, позволяющий играть в такие игры с комфортом дома, а не только в игровых клубах. Игра удачно развивала идеи предшественницы — Battlefield 1942, и в то время возможность участвовать в боях на крупных картах со множеством живых противников была в новинку и очень захватывала.

Tribes: Vengeance

Еще один сетевой шутер 2004 года, Tribes: Vengeance, использовал более удачный научно-фантастический сеттинг со множеством футуристического оружия. Явно целясь на лавры Unreal Tournament, разработчики нашли интересную фишку, заметно разнообразившую ставший привычным игровой процесс подобных шутеров. Это возможность быстро менять позицию с помощью реактивных ранцев или стремительно скатываясь с горок за счет возможностей силовой брони. А еще в Tribes: Vengeance был неплохой режим одиночной компании, позволяющий подготовится к сражениям с живыми противниками.

Global Operations

Тактический шутер Global Operations, вышедший в 2002 году, тоже пытался совместить и сетевой режим на больших картах с одновременным участием 24 игроков, и режим одиночного прохождения, где вам предстояло выполнять миссии на тех же самых картах, что использовались для сетевой игры. Интересным и новым решением в подобных играх стала профессия медика, лечившего раненых товарищей и получавшего за это деньги, которые можно было потратить на покупку снаряжения. А еще были реализованы пять уникальных специализаций бойцов: разведчик, коммандо, пулемётчик, подрывник и снайпер.

Painkiller: Battle Out of Hell

В прошлом блоге я рассказывал про очень популярный в 2004 году шутер Painkiller и уже в том же году на волне успеха разработчики успели выпустить продолжение — Painkiller: Battle Out of Hell. В игре вам предстояло уничтожать орды нечисти на больших картах, которых добавили аж 10 штук, обновился и арсенал, получив две новые пушки. Ну и, конечно же, появились новые монстры и боссы.

Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow

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В 2004 году выходит вторая часть стелс-шутера Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora Tomorrow, в которой впервые среди игр подобного жанра был введен мультиплеер и теперь игроки могли уничтожать друг друга, не только носясь как угорелые по игровым уровням, но и прячась в тенях, используя бесшумное оружие. В плане геймплея игра повторяет первую часть и вам придется снова бороться с террористами, используя арсенал спец агента, который стал немного разнообразнее.

Thief: Deadly Shadows

2004 год был очень богат на новые хиты и продолжения популярных серий игр, и одной из таких игр стал стелс-экшен Thief: Deadly Shadows, уже третий в серии Thief. Игра получила отличную графику, сохранив все плюсы серии — очень умных противников и мрачный мир в духе темного фэнтези, в котором вам предстоит воровать различные ценные предметы и артефакты.

Halo 2

Очень популярный на консолях Xbox шутер Halo в 2004 году получает продолжение, но до ПК-игроков Halo 2 доберется только спустя три года, в 2007 году. Это самая длительная задержка выхода игры для ПК, даже Grand Theft Auto V задержалась всего на два года, прежде чем добралась к нам с консолей. И даже несмотря на то, что в 2007 году было много подобных шутеров с куда лучшей графикой, пройти Halo 2 стоит ради интересного сюжета, отличного баланса и качественной музыки. Это был высокобюджетный, ладно скроенный шутер с научно-фантастическим сеттингом практически без недостатков.

Second Sight

Стесл-шутер Second Sight, вышедший в 2005 году, отличался от массы подобных игр не только использованием сверхспособностей — телекинеза, переселения души, регенерации и проекции разума, но и грамотным левел дизайном, который не давал игроку заскучать. Если один уровень нужно было пройти, не поднимая шума, то следующий мог потребовать от вас использовать весь арсенал пси-сил и огнестрельного оружия, пробиваясь сквозь отряды врагов, забыв про осторожность. Захватывающим в игре был и сюжет, повествовавший о пациенте военного госпиталя, над которым велись эксперименты и приведшие к появлению сверхспособностей.

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Пишите в комментарии, а вы играли в какие-либо шутеры из этого блога?

Блоги про старые шутеры: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10

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