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Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году

Все больше геймеров решают не тратить на компьютер большие суммы, ведь он быстро устаревает, а захватывающих игр, ради которых мы делаем апгрейд, выходит все меньше.
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Все чаще среди своих знакомых или в комментариях в соцсетях я встречаю разочарование в бесконечной гонке за производительностью игрового компьютера, которая выкачивает деньги из наших кошельков. Комплектующие стоят все дороже, а хороших игр, ради которых мы покупаем новые компьютеры, появляется все меньше. А дальше ситуация с хорошими играми будет все хуже, ведь крупные издатели один за другим выпускают такие игры, которые не то что покупать, а даже бесплатно скачивать с торрентов не хочется. Компания Bethesda, создавшая The Elder Scrolls V: Skyrim, выпустила в прошлом году ужасные игры Redfall и Starfield, а Blizzard Entertainment, чьи игры много лет были эталоном качества и оптимизации, "порадовала" геймеров игрой Diablo IV, утонувшей в отрицательных оценках.

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И все больше геймеров хотят иметь недорогой, но достаточно производительный компьютер, за который не жалко отдать деньги, но который будет справляться со всеми игровыми хитами, пусть и на средних настройках качества. И если вас устроят такие настройки, разрешение Full HD и 60 FPS в играх, выясняется, что за актуальный игровой ПК совсем не нужно отдавать 100000 рублей, а можно обойтись гораздо меньшей суммой. Еще одна категория геймеров, которым нужен недорогой ПК — те, кто играет от случая случаю, но пропустить Ведьмак 3: Дикая охота, Assassin’s Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2 и другие хиты, выходящие довольно редко, никак не может.

Как раз один такой редко играющий геймер, в возрасте уже за сорок, обратился ко мне в первых числах 2024 года с просьбой подобрать недорогую игровую сборку с бюджетом до 57000 рублей. В пожеланиях были: компактный размер, отсутствие подсветки и прозрачных окон в корпусе, видеокарта от NVIDIA и процессор от Intel. Убедить заказчика в том, что процессор и видеокарта от AMD позволят получить больше производительности за меньшие деньги, не удалось, а это значит, что популярные в этой ценовой категории Ryzen 5 5500 и Radeon RX 6600 отпадают, и это заметно усложняет сборку. Комплектующие выбирались в магазине Регард, но примерно такие же цены на них сегодня установлены и в других торговых сетях.

Процессор

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Среди процессоров Intel есть только одна модель с ценой до 10000 рублей, которая позволит вам нормально поиграть, это быстрый четырехъядерник Core i3-12100F семейства Alder Lake. Во многих играх он обходит бюджетный шестиядерник Ryzen 5 5500, мало греется и не требует продвинутую материнскую плату, так что сказать, что выбрав Core i3-12100F, вы что-то теряете — нельзя. Конечно, в некоторых рабочих задачах, особенно висящих в фоне, шесть ядер предпочтительнее, но если мы выбираем актуальные процессоры от Intel, то следующая ступенька в производительности — Core i5-12400F, будет стоит гораздо дороже.

Кулер процессора

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С охлаждением Core i3-12100F справится даже обычный алюминиевый радиатор, но лучше немного доплатить и взять проверенный временем кулер DeepCool ICE EDGE MINI FS 2.0. У него есть не только пара теплотрубок, но и дополнительный маленький радиатор над основанием, который повышает эффективность теплоотвода. Модель очень компактная, на ней установлен вентилятор диаметром всего 80 мм, а это значит, что никаких проблем с выбором корпуса не будет.

Материнская плата

Выбирая материнскую плату в эту сборку, я обратил внимание, что моделей с сокетом LGA 1700 дешевле 7000 рублей уже практически не найти, все-таки рост цен на комплектующие продолжается, несмотря на то, что рубль уже давно укрепился на отметке в 90 рублей за доллар. Для Core i3-12100F вполне хватит самой бюджетной модели на чипсете Intel H610, например, MSI PRO H610M-E DDR4. Несмотря на низкую цену, у этой платы достаточно фаз питания, слот под видеокарту армирован, а еще, выбирая платформу LGA 1700, мы получаем шину PCI Express 4.0, которой лишены платы AM4 аналогичной цены на чипсетах AMD A320 и AMD B450. 

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Оперативная память

Для процессора Core i3-12100F нет смысла брать быструю ОЗУ с частотой выше 3200 МГц, главное, чтобы тайминг CL был равен 16 или меньше, так как это заметно влияет на производительность. А это значит, что в нашей сборке можно обойтись недорогим комплектом Netac Shadow II (NTSWD4P32DP-16K), состоящим из пары модулей общим объемом 16 ГБ. Более 16 ГБ ОЗУ пока нет смысла брать в бюджетные сборки, а если играть в уже вышедшие игровые хиты — тем более.

Видеокарта

Выбирая видеокарту от NVIDIA, можно заметить парадоксальную ситуацию, когда после модели GeForce GTX 1650 следующая по цене и производительности — гораздо более мощная GeForce RTX 3050. Ситуацию могли бы спасти видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER, но они к 2024 году практически полностью исчезли из продажи. Модель Palit GeForce RTX 3050 StormX, которую мы поставим в эту сборку, стоит на пару тысяч рублей дешевле популярной видеокарты от AMD — Radeon RX 6600, поэтому можно не переживать, что она отстает от нее, к тому же дело можно поправить с помощью технологии DLSS, которая дает более четкую картинку, чем FSR от AMD.

SSD-накопитель

Для экономного и редко играющего геймера пока вполне хватит SSD объемом 512 ГБ, на который влезет пара самых объемных новых игр и еще останется место под Windows и программы. А вот покупать в 2024 году модель формфактора 2.5" с SATA интерфейсом стоит только в том случае, если вы сильно хотите сэкономить. В эту сборку отлично впишется M.2 накопитель ADATA XPG SX6000 Pro (ASX6000PNP-512GT-B), на памяти TLC, который лишь на несколько сотен рублей дороже самых бюджетных SATA-моделей, а скорости развивает гораздо большие. Скорость чтения у этой модели достигает 2100 МБ/сек, а записи — 1400 МБ/сек.

Блок питания

Core i3-12100F вместе с GeForce RTX 3050 даже в самых тяжелых нагрузках не превысят энергопотребление в 200 ватт, и мы вполне можем обойтись блоком питания на 350 ватт. Но возьмем не сомнительные модели на устаревшей схемотехнике, а отличный бюджетник DeepCool PF350, который не только активный PFC имеет, но и сертификат 80 PLUS Standard, что редкость в этой ценовой категории. Это модель имеет длинные провода и набор главных защит, так что для экономной сборки БП лучше, чем DeepCool PF350 найти вряд ли удастся.

Корпус

И, наконец, корпус. Это будет компактная модель без подсветки со строгим дизайном, но с отличной вентиляцией — AeroCool Cs-109-S Black. Стоит корпус дешевле 3000 рублей, за что ему можно простить верхнее расположение блока питания, да это и не так критично при использовании таких холодных комплектующих, как наши. Зато за эту цену мы получаем сетчатую переднюю панель, которая отлично пропускает воздух, актуальные порты USB и ручку для переноски сверху. Если вам нужны подсветка и прозрачное окно, у AeroCool есть аналогичная модель с ними — Cs-109-G Black. В корпусе установлен вентилятор диаметром 120 мм, и для нашего железа его вполне хватит, ведь блок питания тоже будет участвовать в вентиляции.

Итоги

Сборка готова и с учетом доставки удалось вписаться в бюджет с точностью до одного рубля — ее стоимость — 57000 рублей. Это компактный и тихий ПК с невысоким энергопотреблением, на котором, те не менее, можно с комфортом поиграть во все новые хиты

Пишите в комментарии, что бы вы улучшили в этой сборке, не повышая ее цену?

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