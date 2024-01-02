В интернете есть множество гайдов с громкими названиями, предлагающие поднять производительность вашего ПК и ноутбука в играх, но, как правило, большинство из них абсолютно бесполезны. А некоторые — даже вредны, ведь они способны угробить вам Windows вмешательством в самые недра системы правками реестра или установкой твикеров, после работы которых появляется множество глюков и проблем, избавится от которых можно будет только переустановкой Windows.

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И уж поверьте, лишний раз переустанавливать Windows не хочется даже мне, опытному пользователю, съевшему на этом собаку, а что уж говорить про тех, кто не особо разбирается в этом вопросе. Еще один путь повышения производительности — разгон процессора, видеокарты и оперативной памяти, тоже слишком переоценен и превращен маркетологами в еще один способ выкачивать деньги из пользователей ПК. Если ваш ПК или ноутбук томозит в новых играх, то разгон не поможет и не сделает из них устройство более высокого уровня. Хорошо, если разгон повысит вам FPS в игре с 40 до 45, лишь чуть-чуть улучшив плавность картинки (и это немало, а целых 12.5%, что считается сегодня отличным результатом).

Но зато разгон в большинстве случаев повысит шум, увеличит температуры и энергопотребление, снизив стабильность работы ПК. А если слишком увлечься завышением напряжений — разгон запросто может угробить вам процессор или видеокарту. Поэтому сегодня мы сделаем такую настройку Windows и ПК для максимальной производительности в играх, которая точно не нанесет никакого вреда, а все изменения можно будет откатить в несколько кликов мышью. Настройки будут делаться на ПК с Windows 10, а если у вас установлена Windows 11, они будут аналогичны, только их расположение в некоторых случаях будет отличаться.

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Еще стоит учесть, что главная проблема при игре в современные требовательные игры на не оптимизированном ПК и Windows 10 или 11 — это не столько низкий FPS, сколько периодические лаги и фризы, найти причину которых очень сложно, а вот впечатление от игры они способны испортить капитально. Этот гайд поможет еще и в борьбе с ними.

Настраиваем файл подкачки

Уже долгие годы файл подкачки не дает покоя опытным пользователям Windows. Что только они с ним не делают — отключают полностью, уменьшают размер и даже переносят с SSD на HDD для экономии ресурса SSD. Но пользы от этих действий в большинстве случаев вы не увидите, а вот проблемы с запуском игр вполне можно получить. Особенно на ПК и ноутбуке с недостатком оперативной памяти, в которых файл подкачки используется наиболее активно. Сегодня многие игры вплотную подобрались к рубежу потребления ОЗУ в 16 ГБ и, если учесть, что пару-тройку гигабайт ОЗУ займет Windows и простые фоновые программы, отключать файл подкачки нельзя. Поэтому оставим его на SSD для максимальной производительности, а размер оставим на усмотрение системы.

Оставляем свободное место на SSD

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В большинстве современных SSD-накопителей используется SLC-кэш, который занимает 20-30% от объема устройства и именно при записи в него SSD развивает максимальные скорости. Чем сильнее заполнен SSD, тем меньше объем SLC-кэша остается и если заполнить его почти полностью, он покажет очень сильные падения скорости. Поэтому стоит оставлять свободное место на SSD, перенеся часть нетребовательных игр или данных на HDD, внутренний или даже внешний.

Отключаем прозрачность в Windows

Для некоторых пользователей единственным способом избавится от фризов в играх стало отключение прозрачности в Windows. А еще так меньше нагружается видеокарта, и это тем заметнее, чем меньше у нее видеопамяти, а в 2024 году для новых игр даже 8 ГБ уже становится мало для разрешения Full HD.

Минимум программ в автозагрузке

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Заглядывая в автозагрузку на ПК не особо опытного пользователя, я обычно вижу там кучу программ, которые запускаются вместе с Windows и большинство из них бесполезны. Например, на моем ПК с небольшим количеством установленных программ пришлось отключить Logitech Download Assistant, Диспетчер Realtek HD, Lesta Game Center (в танки я играю не каждый день), и ACDSee Commander Pro 10.

Удаляем лишние программы

А некоторые программы стоит удалить совсем, если вы ими пользуетесь редко или установили один раз и оставили — вдруг они пригодятся потом. Они и место на SSD занимают, и иногда держат включенными свои службы в Windows, занимая оперативную память. Особенно заметно наносят ущерб производительности ПК различные сторонние антивирусы, нужды в которых практически не осталось, учитывая насколько хорош стал встроенный в Windows антивирус Защитник Windows.

Добавляем папки игр в исключения Защитника Windows

Защитник Windows, конечно, стал намного лучше того антивируса, что был встроен в Windows 7, но и в 2024 году может вести себя параноидально, удаляя кажущиеся ему подозрительными файлы и тормозя систему сканированием накопителей. Эту проблему решить очень просто — добавьте папки игр в исключения Защитника Windows, а если ваши игры пиратские, это иногда становится единственным способом в них поиграть, конечно, на свой страх и риск.

Закрываем браузер во время игры

Это простейший совет, но он очень помогает даже на компьютерах с 16 ГБ ОЗУ, что уж говорить про ноутбуки с 8 ГБ, которые используются как игровые. Мы привыкли, что Google Chrome или Mozilla Firefox всегда висит в фоне, но с SSD и быстрым интернетом держать его включенным во время игры необязательно, а два, три, а то и четыре гигабайта ОЗУ сэкономить можно.

Включаем аппаратное ускорение планирования GPU в Windows

В Windows 10 версии 2004 появилась функция аппаратного ускорения планирования GPU, которая иногда дает весьма неплохие результаты в играх, поэтому стоит ее включить. На этом с Windows можно закончить и перейти к "железным" настройкам, для которых придется зайти в BIOS.

Включаем технологию Resizable BAR

Технология Resizable BAR открывает для центрального процессора доступ ко всему объёму памяти видеокарты, позволяя играм работать быстрее и в некоторых из них позволяет получить очень серьезный прирост. А видеокарты Intel ARC и вовсе нормально работают только с включенной Resizable BAR. Поэтому проверяем, включена ли эта функция, а если нет — ищем в интернете, как ее включить на вашей материнской плате.

Проверяем, включен ли XMP профиль ОЗУ

Частенько не очень опытные сборщики ПК забывают включить XMP профиль ОЗУ в BIOS при настройке ПК, и он так и работает с минимальной частотой ОЗУ, которая сегодня очень важна в играх, особенно для мощных процессоров, которым требуется бесперебойная подача данных для обработки. Поэтому идем в BIOS и проверяем, включен ли XMP профиль ОЗУ или смотрим частоту, на которой она работает в программах типа AIDA64.

Двухканальный режим работы ОЗУ

А заодно стоит посмотреть, работает ли ОЗУ в двухканальном режиме, что не менее важно, чем ее частота, ведь пропускная способность в одноканальном режиме снижается вдвое и так можно задушить производительность любого процессора.

Следим за температурой

А еще стоит следить за температурами процессора, видеокарты и SSD-накопителя, особенно в ноутбуках, ведь при включении троттлинга при перегреве вы точно заметите падение FPS в играх. Удобнее всего в играх это делать при помощи утилиты MSI Afterburner. Решить проблему перегрева можно разными способами — новой системой охлаждения или андервольтингом, но это уже тема для другого блога. Главное — не забывать чистить ваших электронных друзей от пыли хотя бы раз в полгода.

Итоги

Вот такие простые приемы позволяют мне годами держать свой ПК и ноутбук в тонусе, выжимая из них максимальную производительность в играх, не тратя кучу времени на разгон или тонкую настройку Windows. Пишите в комментарии, а какие настройки для повышения производительности ПК используете вы?

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